Hiába van állásuk, a magyar fiatalok jelentős része nem tud eljönni a szülői házból.
Nem vicc: több százezer forintot fizetnek a bankok, ha náluk veszed fel az Otthon Start hitelt
Éles verseny alakult ki a bankok között az Otthon Start hitel piacán, ahol a pénzintézetek egyre nagyobb jóváírásokkal próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket. Bár a kínált bónuszok jelentősek, a feltételek és a rejtett költségek alapos mérlegelést igényelnek, írja a Bankmonitor.
Az Otthon Start hitel mára meghatározó szereplővé vált a lakáshitelpiacon: februárban mintegy 178 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződéseket, miközben az egyéb lakáscélú jelzáloghitelek volumene mindössze 66 milliárd forint körül alakult. Ez jól mutatja, hogy a bankok számára kulcskérdéssé vált az érdeklődők megszerzése.
A pénzintézetek ennek megfelelően különböző akciókkal versenyeznek egymással, amelyek közül a leglátványosabb a hitel mellé kínált jóváírás. Sok esetben már legalább 200 ezer forint ajándékpénz jár az ügyfeleknek, de egyes ajánlatok ennél jóval magasabb összeget is kínálnak.
Az UniCredit Bank például 250 ezer forint jóváírást biztosít különösebb feltételek nélkül, míg a Raiffeisen Bank 200 ezer forintot kínál, ugyanakkor bizonyos előtörlesztési feltételek esetén a bónuszt vissza kell fizetni. Az OTP Bank jelenleg nem kínál ilyen jellegű jóváírást.
A legnagyobb összeg az MBH Bank ajánlatában érhető el: akár 380 ezer forint is megszerezhető, azonban ehhez több feltételt kell teljesíteni, például magasabb hitelösszeget kell igényelni, rendszeres jóváírást biztosítani a bankszámlán, valamint különböző pénzügyi termékeket – például lakástakarékot vagy biztosítást – is igénybe kell venni.
Más bankok, mint a MagNet Bank, a K&H Bank, a Gránit Bank vagy a CIB Bank szintén jellemzően 200 ezer forint körüli jóváírást kínálnak, különböző feltételek mellett. Az Erste Bank esetében az alap jóváírás további bónuszokkal akár 280 ezer forintra is növelhető.
Fontos azonban, hogy a magasabb jóváírások általában komoly feltételekhez kötöttek: gyakran szükséges új bankszámla nyitása, rendszeres jövedelem érkeztetése, biztosítás kötése vagy akár lakástakarék-szerződés megkötése is. Emellett több banknál az előtörlesztés esetén vissza kell fizetni a kapott összeget.
A döntésnél ezért nem csak az azonnali bónuszt érdemes figyelembe venni, hanem a teljes hitelköltséget és a kapcsolódó feltételeket is. Bár a jóváírások vonzóak, a hosszabb távú költségek és kötelezettségek jelentősen befolyásolhatják a konstrukció valódi előnyét.
