Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk

Jeki Gabriella
2026. április 6. 19:00

Spórolunk a húsvéti menün, de a sonkáról bizony nem mondunk le. Egyre több magyar család próbál takarékoskodni húsvétkor, de a hagyományok láthatóan még mindig erősen tartják magukat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan ünneplünk ma, mire költünk kevesebbet, és mi az, ami az infláció ellenére is ott marad az ünnepi asztalon.

Akár drasztikus mértékben is megváltoztak a húsvéti, ünnepi szokások Magyarországon. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott felmérések szerint a húsvéti menü továbbra is központi szerepet játszik. A magyarok 91 százaléka fogyaszt sonkát az ünnepen, ami toronymagasan a legelterjedtebb hagyomány. Ezt követi a csokinyuszi- és tojásvásárlás 78 százalékkal, majd a dekorálás és az ajándékozás. A vásárlók egyre inkább árérzékenyek, de a minőségről nem akarunk lemondani. A klasszikus szokások, mint a locsolkodás és a tojásfestés, már kevésbé általánosak, de még mindig sok családban jelen vannak. 

A gazdasági környezet azonban egyre inkább alakítja az ünneplést. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a legtöbben a húsvéti menün próbálnak spórolni, míg a válaszadók ötöde ugyanannyit költene, mint tavaly, de az áremelkedések miatt kevesebb terméket tud megvásárolni. Érdekes módon az ajándékokon kevesebben spórolnak: mindössze 9 százalék tervezi csökkenteni az erre fordított összeget, míg sokan inkább megtartják vagy akár növelik is ezt a kiadást. Ez valószínűleg arra utalhat, hogy az ünnep érzelmi és családi jelentősége továbbra is erős, még akkor is, ha a költségvetés szűkösebb.

