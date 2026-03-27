Új adatok érkeztek a lakosságszámról: döbbenetes, milyen tempóban fogynak a magyarok

2026. március 27. 08:45

2026 elején folytatódott a születésszám és a halálozások csökkenése Magyarországon, miközben a házasságkötések száma jelentősen megugrott. Februárban és az év első két hónapjában is kevesebb volt az élveszületés. A halálesetek száma azonban ennél is nagyobb mértékben mérséklődött, így a természetes fogyás lassult. A házasodási kedv ugyanakkor látványosan nőtt az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Februárban 5333 élveszületés történt. Ez 6 százalékos, számszerűleg 339 fős visszaesést jelent a tavalyi év azonos hónapjához képest. Ezzel párhuzamosan a halálozások száma is mérséklődött: összesen 10 198-an vesztették életüket, ami 8,1 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál - írja friss adatközlésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Mivel a halálesetek száma jelentősebben csökkent, mint a születéseké, a természetes fogyás is kedvezőbben alakult. A mutató a tavalyi 5422-vel szemben 4865 főt tett ki. Eközben a párok esküvői kedve megnőtt. Egyetlen hónap alatt 2456 házasság köttetett, ami 20 százalékos ugrást jelent.

Az év első két hónapját egyben vizsgálva hasonló tendenciák figyelhetők meg. Januárban és februárban összesen 11 586 élveszületést regisztráltak. Ez 4 százalékos csökkenést mutat 2025 azonos időszakához képest. Ezzel összefüggésben a teljes termékenységi arányszám becsült értéke is enyhén, 1,34-ről 1,31-re esett vissza.

A halálozások száma az első két hónapban 22 510 volt. Ez 6,7 százalékos csökkenést jelent az előző évhez mérten. Mindezek eredőjeként az év eleji természetes fogyás a tavalyi több mint tizenkétezerről 10 924 főre mérséklődött. Az év eleje különösen erős volt a házasságkötések terén is. Összesen 4554 pár állt anyakönyvvezető elé, ami negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket.

Ha egy hosszabb, tizenkét hónapos periódust – a 2025 márciusa és 2026 februárja közötti időszakot – nézünk, az adatok megerősítik az év eleji folyamatokat. Egy év alatt összesen 71 518 élveszületés történt, és 122 593 fő hunyt el. A születések száma 6,7, a haláleseteké pedig 4,6 százalékkal maradt el a megelőző tizenkét hónapétól. A házasságkötések száma éves szinten is növekedést mutat. Összesen 47 510 pár kötötte össze az életét, ami közel 3 százalékos bővülést jelent a korábbi időszakhoz képest.
#otthon #házasság #magyarország #ksh #népesség #gyermekvállalás #statisztika #demográfia #magyarok #népességfogyás #halálesetek

2026. március 27. péntek
