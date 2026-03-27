Az idén március 29-re esik a Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztető virágvasárnap. Ehhez az ünnephez kapcsolódik a barkaszentelés szokása is.
Kiadták a riasztást: erős szél, havazás is lehet, itt kell készülni a rossz időre
A Bakonyban, a Balaton környékén is komoly szélre kell készülni, helyenként pedig vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat pénteken.
Péntek estig viharos, helyenként a 90 km/h-t is meghaladó széllökések és kiadós esőzések határozzák meg az időjárást, elsősorban a Dunántúl térségében. A magasabb hegyvidékeken havas eső és hó is előfordulhat - erről ír előrejelzésében a HungaroMet.
A Dunántúl nyugati részén késő estig gyakoriak lesznek a 70-90 km/h-s északi széllökések. Vas, Zala és Somogy vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban napközben akár a 90-95 km/h-t is meghaladhatja a szél ereje.
A leghevesebb viharos lökések az esti órákra várhatóan alábbhagynak. Nemcsak a nyugati országrészben lesz szeles az idő. Az Északi-középhegység keleti tájain és azok déli előterében napközben szintén 70-80 km/h-s északkeleti széllökésekre kell számítani.
A viharos szél mellett a csapadék mennyisége is jelentős marad. A Dunántúl délnyugati felén estig további 20 milliméter körüli eső várható. A Kőszegi- és a Soproni-hegységben, illetve a Bakony magasabban fekvő részein délelőttig, majd estétől ismét téliesre fordul az időjárás. Ezeken a tájakon az esőt havas eső és tapadó hó válthatja fel.
Kimondták a magyarok: elegük lett a gázból, tömegek állnának át erre a megoldásra - de van egy bökkenő
A magyarok döntő többsége pártállástól függetlenül támogatja a napenergia terjedését és a lakossági elektrifikáció felgyorsítását.
Kőkemény fordulat a magyar lakáspiacon: vagyonokat kérnek ezekért a panelekért, durván kinyílt az árolló
Budapesten már csak a lakótelepek negyedén találni egymillió forint alatti átlagos négyzetméterárat.
A Zenga.hu adatai szerint ma már kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást, miközben korábban kiegyenlített volt az arány.
Magyarok tömegei csaptak le az állami ingyenmilliókra: gyorsan kell lépnie annak, aki felújítaná a házát
Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, közölte az Energiaügyi Minisztérium.
Egy vagyont bukik, aki ezt a népszerű stratégiát választja: a legveszélyesebb csapdába sétálnak a magyar lakáseladók
Egyre több lakásvásárló kerül abba a helyzetbe, hogy eladja a meglévő otthonát, majd albérletbe költözve kivárja, hogyan alakulnak az árak.
Mutatjuk, milyen keresztény és nem keresztény szokások kapcsolódnak a húsvéthoz, mit ünneplünk hagyományosan ezeken a napokon, és honnan erednek egyes szokások.
Mikor van Gyümölcsoltó Boldogasszony napja? Ez a jelentése, ilyen szokások, hiedelmek kapcsolódnak hozzá
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe március 25-én van minden évben és számos hiedelem, népszokás is kapcsolódik hozzá, nem csak a gyümölcsfák oltása.
Csendes drágulás sújtja a magyarokat: akár kétmillió forintot is bukhat a családi kassza ezen az apró változáson
A kamatok emelkedése mellett van egy kevésbé látványos, de ugyanúgy fontos hatás is: a bankok nem feltétlenül a kamatokhoz nyúlnak először.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, semmi perc alatt összeomolhat minden, ha erre nem figyelnek
A tetőtér beépítése praktikus módja az élettér növelésének, azonban komoly kockázatokat rejt, ha nem tartják be szigorúan a technológiai előírásokat.
Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták
A gyanú szerint ROmániából érkezhetett az a pár, akik figyelemeltereléssel és különböző kézügyességi trükkökkel okoztak nagy kárt egy áruházban.
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: hamarosan bővül a kedvezményezettek köre, ők is felvehetik
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcsot követően Szentendrén tartott beszédet, ahol bejelentette az Otthon Start program kiterjesztését a külföldön dolgozó fiatalokra.
Kutyának sem kell a Pénzügyminisztérium egykori palotája: 35 milliárdért sem kelt el a legendás épület
Eredménytelenül zárult a Pénzügyminisztérium egykori székházának árverése: egyetlen jelentkező sem tett ajánlatot a több mint 35 milliárd forintért kínált műemlék épületre.
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
Az Otthon Start program hatására egyes ársávokban csökkent az aktivitásuk, miközben a vásárlási stratégiájuk is átalakult a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint.
Az ingatlant valamivel a 2,65 milliárd forintos kikiáltási ár felett, mintegy 2,66 milliárd forintért adták el.
Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: elképesztő összegeket engednek az eladók, tízmilliókat spórolhat a vevő
Az Otthon Start hitelprogram első hulláma kifutott, ezzel párhuzamosan mérséklődött a kereslet a lakáspiacon.
Rimócon jogvédő szervezetek bejelentése után kezdett el vizsgálódni a kormányhivatal, és lehet, hogy visszavonatják a betelepülési szabályokat.
Áprilistól akár 5-15 százalékkal is drágulhatnak az építőanyagok a növekvő kőolaj- és földgázárak miatt.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
ÉVOSZ: Érdemes elgondolkodni az előrehozott vásárlásokon, mert az áremelések legkésőbb áprilistól, egyes termékköröknél pedig már március közepétől érezhetővé válhatnak.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.