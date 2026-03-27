Kiadták a riasztást: erős szél, havazás is lehet, itt kell készülni a rossz időre

A Bakonyban, a Balaton környékén is komoly szélre kell készülni, helyenként pedig vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat pénteken.

Péntek estig viharos, helyenként a 90 km/h-t is meghaladó széllökések és kiadós esőzések határozzák meg az időjárást, elsősorban a Dunántúl térségében. A magasabb hegyvidékeken havas eső és hó is előfordulhat - erről ír előrejelzésében a HungaroMet.

A Dunántúl nyugati részén késő estig gyakoriak lesznek a 70-90 km/h-s északi széllökések. Vas, Zala és Somogy vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban napközben akár a 90-95 km/h-t is meghaladhatja a szél ereje.

kép: met.hu

A leghevesebb viharos lökések az esti órákra várhatóan alábbhagynak. Nemcsak a nyugati országrészben lesz szeles az idő. Az Északi-középhegység keleti tájain és azok déli előterében napközben szintén 70-80 km/h-s északkeleti széllökésekre kell számítani.

A viharos szél mellett a csapadék mennyisége is jelentős marad. A Dunántúl délnyugati felén estig további 20 milliméter körüli eső várható. A Kőszegi- és a Soproni-hegységben, illetve a Bakony magasabban fekvő részein délelőttig, majd estétől ismét téliesre fordul az időjárás. Ezeken a tájakon az esőt havas eső és tapadó hó válthatja fel.