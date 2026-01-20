2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Gazdaság

Figyelem! 1 millió forint jár rengeteg magyarnak az államtól: ma éjfélig lehet igényelni

MTI
2026. január 20. 14:05

Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést, de a program ezután is folytatódik - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Koncz Zsófia kifejtette, aki januárban igényli ezt, már februárban akár egy összegben megkaphatja a nettó egymillió forintot a 2026. január 1-je előtt felvett lakáshitelének csökkentésére. Hozzátette, a program ezután is folytatódik, onnantól a jövőbeli hitelekhez lehet felhasználni önerőként, vagy a január 1-je után igényelt hitelek havi törlesztését segíti a kormány.

Az államtitkár egyedülállónak nevezte ezt az otthontámogatási formát, mert kombinálható a korábbi intézkedésekkel és széles kört érint, azokat, aki "nap mint nap a közért tesznek".

Kik jogosultak az 1 millió forintos otthontámogatásra?

A Magyar Államkincstár (MÁK) a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet (munkáltatói regiszter). A regisztrációs felület az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet kihirdetésétől elérhető, a regisztrációra kötelezett munkáltatók/fenntartók innentől kezdve regisztrálhatnak. A MÁK honlapján közzétett, folyamatosan frissülő listát itt lehet elérni.

Mindig a lista a mérvadó, viszont általánosságban a közszolgálatban dolgozók közé taroznak

  • a katonák, honvédelmi alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, kulturális foglalkoztatottak, minisztériumi dolgozók, nemzetiségi önkormányzatok dolgozói, nevelőszülők, orvosok, önkormányzati dolgozók és az önkormányzati háttérintézmények dolgozói, rendőrök, tűzoltók, más hivatásosok, valamint a tanárok, óvónők és egyéb köznevelési dolgozók.
  • az állami, egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói is, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatokat látnak el
  • az alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottjai, ápolók, bírósági és ügyészségi dolgozók, fővárosi és vármegyei hivatalok alkalmazottjai, gyámügyben dolgozók, falugondnokok, tanyagondnokok, a felsőoktatás és szakképzés foglalkoztatottjai, valamint a gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosságügyben és bölcsődei nevelésben dolgozók.

A részmunkaidő nem kizáró tényező, de nem részesülhetnek azonban a támogatásban a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik már igénybe veszik az Szja törvény szerinti lakhatási támogatást.

Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #kormány #támogatás #gazdaság #otthonteremtés #állami támogatás #dolgozók #lakhatás #magyar államkincstár #2026

1
1 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
1 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
3
21 órája
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
4
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
5
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
