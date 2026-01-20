Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar MOL megszerezné a szerb NIS olajvállalat részvényeit – jelentette ki kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Figyelem! 1 millió forint jár rengeteg magyarnak az államtól: ma éjfélig lehet igényelni
Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést, de a program ezután is folytatódik - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.
Koncz Zsófia kifejtette, aki januárban igényli ezt, már februárban akár egy összegben megkaphatja a nettó egymillió forintot a 2026. január 1-je előtt felvett lakáshitelének csökkentésére. Hozzátette, a program ezután is folytatódik, onnantól a jövőbeli hitelekhez lehet felhasználni önerőként, vagy a január 1-je után igényelt hitelek havi törlesztését segíti a kormány.
Az államtitkár egyedülállónak nevezte ezt az otthontámogatási formát, mert kombinálható a korábbi intézkedésekkel és széles kört érint, azokat, aki "nap mint nap a közért tesznek".
Kik jogosultak az 1 millió forintos otthontámogatásra?
A Magyar Államkincstár (MÁK) a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet (munkáltatói regiszter). A regisztrációs felület az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet kihirdetésétől elérhető, a regisztrációra kötelezett munkáltatók/fenntartók innentől kezdve regisztrálhatnak. A MÁK honlapján közzétett, folyamatosan frissülő listát itt lehet elérni.
Mindig a lista a mérvadó, viszont általánosságban a közszolgálatban dolgozók közé taroznak
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- a katonák, honvédelmi alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, kulturális foglalkoztatottak, minisztériumi dolgozók, nemzetiségi önkormányzatok dolgozói, nevelőszülők, orvosok, önkormányzati dolgozók és az önkormányzati háttérintézmények dolgozói, rendőrök, tűzoltók, más hivatásosok, valamint a tanárok, óvónők és egyéb köznevelési dolgozók.
- az állami, egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói is, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatokat látnak el
- az alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottjai, ápolók, bírósági és ügyészségi dolgozók, fővárosi és vármegyei hivatalok alkalmazottjai, gyámügyben dolgozók, falugondnokok, tanyagondnokok, a felsőoktatás és szakképzés foglalkoztatottjai, valamint a gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosságügyben és bölcsődei nevelésben dolgozók.
A részmunkaidő nem kizáró tényező, de nem részesülhetnek azonban a támogatásban a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik már igénybe veszik az Szja törvény szerinti lakhatási támogatást.
Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét.
Felcsút felrobbantotta a statisztikát: így torzítja egyetlen település a magyar tőkejövedelmek térképét
A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti.
A Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását, ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
Miért menekülnek válság idején még mindig az aranyhoz a befektetők? És hol találhatók a világ legnagyobb aranybányái? Mutatjuk!
A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
A cég már a túlélésért küzd, a banki háttér is megingott, és a veszteség is jelentős.
A Grönland jövőjéről szóló vita az amerikai vámfenyegetés nyomán tovább éleződött.
Óriási fordulat a MOL szerbiai gigaüzletében: lassan körvonalazódik, mi lesz az orosz tulajdonrész sorsa
A Mol és az Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat is versenyben van a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáért.
Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb és nem utolsó sorban legolvasottabb pénzügyi-gazdasági hírek a Pénzcentrumon 2026 harmadik hetében.
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.
A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben