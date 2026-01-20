Figyelem! 1 millió forint jár rengeteg magyarnak az államtól: ma éjfélig lehet igényelni

Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést, de a program ezután is folytatódik - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Koncz Zsófia kifejtette, aki januárban igényli ezt, már februárban akár egy összegben megkaphatja a nettó egymillió forintot a 2026. január 1-je előtt felvett lakáshitelének csökkentésére. Hozzátette, a program ezután is folytatódik, onnantól a jövőbeli hitelekhez lehet felhasználni önerőként, vagy a január 1-je után igényelt hitelek havi törlesztését segíti a kormány.

Az államtitkár egyedülállónak nevezte ezt az otthontámogatási formát, mert kombinálható a korábbi intézkedésekkel és széles kört érint, azokat, aki "nap mint nap a közért tesznek".

Kik jogosultak az 1 millió forintos otthontámogatásra?

A Magyar Államkincstár (MÁK) a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet (munkáltatói regiszter). A regisztrációs felület az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet kihirdetésétől elérhető, a regisztrációra kötelezett munkáltatók/fenntartók innentől kezdve regisztrálhatnak. A MÁK honlapján közzétett, folyamatosan frissülő listát itt lehet elérni.

Mindig a lista a mérvadó, viszont általánosságban a közszolgálatban dolgozók közé taroznak

a katonák, honvédelmi alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, kulturális foglalkoztatottak, minisztériumi dolgozók, nemzetiségi önkormányzatok dolgozói, nevelőszülők, orvosok, önkormányzati dolgozók és az önkormányzati háttérintézmények dolgozói, rendőrök, tűzoltók, más hivatásosok, valamint a tanárok, óvónők és egyéb köznevelési dolgozók.

az állami, egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói is, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatokat látnak el

az alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottjai, ápolók, bírósági és ügyészségi dolgozók, fővárosi és vármegyei hivatalok alkalmazottjai, gyámügyben dolgozók, falugondnokok, tanyagondnokok, a felsőoktatás és szakképzés foglalkoztatottjai, valamint a gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosságügyben és bölcsődei nevelésben dolgozók.

A részmunkaidő nem kizáró tényező, de nem részesülhetnek azonban a támogatásban a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik már igénybe veszik az Szja törvény szerinti lakhatási támogatást.