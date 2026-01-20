A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt.
Jött, látott, győzött: tényleg elfogytak az Otthon Startnak megfelelő lakások a piacról?
Az Otthon Start hónapokon át uralta a lakáspiacot, és gyakorlatilag mindent vitt: a vevők szinte kizárólag azokat az ingatlanokat keresték, amelyek belefértek a 3 százalékos, államilag támogatott hitel feltételeibe. Mivel ezek jellemzően amúgy is a legnépszerűbb kategóriák, kisebb, jó állapotú lakások, megfizethetőbb családi házak voltak, a kínálat néhány hét alatt látványosan leapadt. Több budapesti kerületben pillanatok alatt felszippantották a megfelelő lakásokat, máshol pedig az árak ugrottak meg, miközben a felújítandó vagy drágábban kínált ingatlanok iránt jóval kisebb maradt az érdeklődés. A hatás vidéken is érezhető volt: a Velencei-tónál és a Balatonnál is az Otthon Start-kategóriás lakásokra koncentrálódott a kereslet, miközben más típusok iránt szinte teljesen eltűnt az érdeklődés.
Mivel az elmúlt hónapok meghatározó tényezője az ingatlanpiacon az Otthon Start volt, így a keresett ingatlanok is abból a körből kerültek ki, melyek megfeleltek a támogatott hitel feltételeinek. Ezek ráadásul az egyébként is népszerű kategóriákba tartoztak, így igencsak megcsappant a kínálatuk.
A legnagyobb kereslet a 3%-os, állami kamattámogatású hitel feltételeinek megfelelő, de ezen belül is a kisebb, jó állapotú lakások iránt mutatkozott az elmúlt hónapokban. Azok iránt a nagyobb alapterületű, vagy kisebb, de rosszabb állapotú ingatlanok iránt, amelyekre még éppen igénybe vehető az Otthon Start, már érezhetően kisebb volt az igény - összegezte a kialakult helyzetet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodája szakmai vezetője.
Hasonló tapasztalatokról számolt be Nagy Csaba, az iroda n dél-budai régiós vezetője is, aki szerint a vevők 90 százaléka az Otthon Start hitel segítségével igyekezett vásárolni, így a támogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok iránt nőtt meg az érdeklődés.
Márpedig a dél-budai kerületekben az állomány mintegy 40-50 százaléka megfelelt ezeknek a követelményeknek, így például családi házakat is lehetett kapni 150 millió forint alatt a XXII. kerületben, de még az újépítésűek 10 százaléka is belecsúszott ebbe a kategóriába, illetve néhány esetben egy kis ügyeskedéssel a beruházók becsúsztatták ide. Így a kereslet még az utóbbi szegmensben is érezhetően megnőtt.
A XIV. és XVI. kerületekben a 46-49 négyzetméteres panellakások voltak a legkelendőbbek, illetve hasonló méretű téglalakások. Olyannyira, hogy a vevők pillanatok alatt felszippantották a hitel feltételeinek megfelelő ingatlanokat a piacról, mutatott rá Sebestyén Tamás, az ingatlanközvetítő XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. Később pedig már csak nagyrészt felújítandó, sokszor drágán kínált ingatlanokkal lehetett találkozni, amelyekre még 5-10 millió forintot mindenképpen rá kellene költeni. Ez pedig már elbizonytalanította a vevőket.
A családi házak piacát viszont ebben a két kerületben kevésbé mozgatta meg az új kamattámogatott hitel, aminek talán az lehetett az oka, hogy egy felújítandó családi ház ára itt már 100 millió forint körül alakul, míg egy jobb állapotú családi házért 150 millió forintot is elkérhetnek a tulajdonosok. Így pedig az 50 millió forintos hitel nem igazán segítette ki a vevőket.
Pagács-Tóth Viktória, az ingatlanközvetítő V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a legnagyobb kereslet
a jó állapotú, azonnal költözhető lakások iránt mutatkozott az előző évben, akár kisebb garzonról, akár nagyobb lakásról volt szó.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az V. kerületben a befektetők alapvetően a kisebb, 30–45 négyzetméteres lakásokat keresték, melyeket rövid és hosszú távú kiadásra hasznosítottak. A XIII. kerületben a családok leginkább a 2–3 szobás, 60–80 négyzetméteres lakásokat vásárolták, de itt is aktívak voltak a befektetők, akik az 1–2 szobás, metróközeli lakásokra vadásztak.
A XVIII. kerületben szintén ezek a méretek voltak a legkeresettebbek, és ezekben a kategóriákban emelkedtek leginkább az árak. Mint Rácz Gyula László, az ingatlanközvetítő XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője rámutatott: ide tartoztak a garzonlakások és az 1+1 félszobás lakások, akár panelekről, akár téglalakásokról volt szó, de utóbbiakból nem sok ilyen méretű ingatlant találtak a piacon a vevők. És persze keresték a vevők az 50–60 négyzetméteres panellakásokat és ugyanezt téglában.
Családi házaknál a 70-80 milliós kategóriát keresték leginkább, de ezek általában erősen felújítandó ingatlanok, amelyekre még 30 millió forintot rá kell költeni. Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a vevők láthatóan félnek az átlagos vagy felújítandó ingatlanoktól, így ezeknél hosszabb eladási időre kell számítania a tulajdonosaiknak.
A Velencei-tónál más hatásait is meg lehetett figyelni a támogatott hitelnek: miközben az Otthon Starttal elérhető ingatlanok kereslete nagyot emelkedtek, addig az ugyanitt található, akár azonos méretű és adottságú hétvégi házak kereslete viszont megállt, sok esetben az ára csökkent, hiszen a kereslet szinte teljes egészében az Otthon Start-os ingatlanokra irányult - jelezte dr. Kovács Csaba, az ingatlanközvetítő agárdi irodájának szakmai vezetője, aki hozzátette: megélénkült a telkek piaca is, feltehetően azért, hogy az Otthon Start-os vevők számára lakóingatlanokat építsenek rajtuk az ingatlanfejlesztők.
Végül pedig a Balatonnál elsősorban az 50-70 millió forintos, 50-70 négyzetméteres, használt lakások iránti kereslet élénkült meg, mivel ezek a típusok és méretek feleltek csak meg a támogatott hitel feltételeinek a tó partján. Ezeken kívül még a 28-35 négyzetméteres parti garzonlakásoknál lehetett nagyobb keresletet tapasztalni - tette hozzá Krausz Gábor, a siófoki iroda szakértője.
Egy csömöri lakos éberségének köszönhető, hogy a rendőrök lelepleztek egy lakásmaffiát
Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki.
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.
Az idősek otthonában való gondozás feltétele, hogy az igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
A Pénzcentrum megnézte, hol és milyen feltételekkel lehet most a fővárosban a legalacsonyabb bérleti díjért teljes lakást bérelni.
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes kerületeiben 2026-ban.
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.
Lomtalanító-maffia lepte el a hazai utcákat: mindenhol ott vannak a brigádok, durva átverésekkel nyúlják le a pénzt
Újabb tisztességtelen szolgáltatói gyakorlat terjedhet Magyarországon. Nagyon oda kell figyelni.
A helyi adók közül a legtöbb helyen a magánszemélyes kommunális adója változott 2026-ban.
Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár
A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
A boltokban már árulják a tavaszi növényeket, miközben kint fagy van. Hazai kertész szakemberek elmondják, miért kockázatos most vásárolni, és mire figyeljünk.
Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor
A vízkereszt után következő időszakkal kezdetét veszi a farsang, melynek végdátuma, a farsang farka napja a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda időpontjától függ.
Az Otthon Start Program szeptemberi bevezetése nemcsak a lakáspiacon, hanem a nyaralóingatlanok piacán is érezteti hatását 2026-ban.
Fontos változás lépett életbe, amely sok lakásvásárlót érinthet: bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet az illetékfizetés.
A tavalyi harmadik negyedévben magasan a magyar lakásárak mutatták a legnagyobb emelkedést az Európai Unióban.
Kutyának sem kell Novák Katalin egykori otthona: 28 milliárdért árverezte volna az állam, egy jelentkező se volt
Nem talált vevőre a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia, amelyet az MNV Zrt. tavaly december végén 28,36 milliárd forintos kikiáltási áron hirdetett meg.
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai
A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.
A Duna House Barométer legfrissebb elemzése szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon.