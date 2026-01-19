Itt a kijózanító igazság, ennyit ér valójában a fizetésed 2026-ban: jöhet a hidegzuhany a bankokban

Hiába közelíti a bruttó átlagkereset a 700 ezer forintot, a lakáshitel-felvételi lehetőségeket továbbra is szigorúan behatárolják a jövedelmi korlátok és a kamatszintek. Megnéztük, hogy az átlag- és mediánbér, illetve az egyes jövedelmi ötödök esetében mekkora lakáshitel fér bele a jegybanki szabályok alapján. Az összehasonlításból jól látszik, mekkora különbséget jelent az Otthon Start hitel a piaci konstrukciókhoz képest. A számok egyértelműen kirajzolják, kiknek van valódi esély saját lakás vásárlására a jelenlegi feltételek mellett.

A KSH adatai szerint októberben a bruttó átlagkereset 692 700 forint volt, ami nettóban 482 400 forintot jelent. Az átlagbérnél sokak szerint pontosabb képet ad a mediánkereset, amelynél a munkavállalók fele többet, fele kevesebbet keres, így a kiugróan magas jövedelmek nem torzítják az adatot. A bruttó mediánkereset 575 500 forint, amely nettóban 401 100 forintot jelent.

Megnéztük, hogy ilyen jövedelmek mellett mekkora lakáshitel vehető fel. Ennek kapcsán azt fontos tudni, hogy az MNB 2026-tól hatályos szabályai szerint a nettó 800 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkezők legfeljebb a fizetésük 50 százalékát költhetik kiszámítható kamatozású - legalább 10 évig fix vagy a futamidő végéig rögzített kamatozású - lakáshitel törlesztésére. Nettó 800 ezer forinttól a jövedelem akár 60 százaléka is fordítható hiteltörlesztésre.

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a nettó 482 400 forintos átlagbérből legfeljebb havi 241 200 forint, míg a nettó 401 100 forintos mediánbérből körülbelül 200 550 forint fordítható lakáshitel törlesztésére. A szabályozás értelmében a hitelfelvételnél az új hitel törlesztőrészletének és a már meglévő kölcsönök havi terheinek együttesen kell beleférniük a meghatározott jövedelmi korlátba. Emellett a hitelkártyák és folyószámlahitelek is beleszámítanak, ezeknél a teljes hitelkeret 5 százaléka számít havi törlesztésnek. Érdemes arra is figyelni, hogy a bankok a jegybanki előírásoknál szigorúbb feltételeket is alkalmazhatnak.

Mennyi az annyi?

Az Otthon Start hitel továbbra is az egyik legkedvezőbb konstrukció a piacon, hiszen kamata a teljes futamidő alatt legfeljebb 3 százalék lehet. 25 éves futamidő mellett az átlagbér alapján akár a hitel maximális összege, 50 millió forint is felvehető, hiszen a 241 ezer forintos, maximálisan törlesztésre fordítható jövedelem épphogy belefér ebbe a kategóriába.

A mediánbér ezzel szemben körülbelül 42 millió forintos kölcsön felvételét teszi lehetővé - ekkora Otthon Start hitelnek a törlesztője lesz kevesebb, mint a 200 550 forintos határ.

Egy piaci lakáshitel esetében jelenleg 6,8-7 százalékos THM-el kell számolni: 25 éves futamidő mellett az átlagbér a Pénzcentrum kalkulátora szerint 35 millió forintos lakáshitelre elegendő, ekkora összeget az Erste Banknál 238 295 forintos törlesztővel lehet felvenni, a CIB Bank ajánlata pedig 240 308 forintos havi részletről szól a Pénzcentrum kalkulátora szerint.

Hasonló feltételekkel a mediánbér 29,1 millió forintos lakáshitelt bír el: az Erste Bank ajánlata 199 039 forintos törlesztőről szól, a CIB Banké pedig 199 799 forintról havonta. A THM-ek itt is hasonlóak, mint az előző példában.

Mi a helyzet az egyes jövedelmi ötödökben?

A KSH az év első tíz hónapjára vonatkozóan közzétette, hogyan alakul az átlagos kereset az egyes jövedelmi ötödökben. Megnéztük, hogyan alakultak ezek a jövedelmek, illetve az egyes társadalmi csoportok mennyi lakáshitelt tudnának felvenni belőle.

Első ötöd: bruttó 295 ezer forint, kedvezmények nélkül nettó 196 175 forint, ebből hiteltörlesztésre fordítható: 98 088 Ft. Ekkora jövedelemmel a Pénzcentrum kalkulátora szerint maximum 14 millió forint lakáshitel vehető fel 25 évre, 7 százalék feletti THM-el. Az Otthon Start összege kb. 21 millió forint lenne 25 éves futamidővel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Második ötöd: bruttó 416 ezer forint, nettó 276 640 forint, ebből hiteltörlesztésre fordítható: 138 320 Ft. Ezzel 20 millió forintnyi lakáshitelt lehetne felvenni. A THM itt már 6,89 százalék a legjobb ajánlat szerint. Az Otthon Start hitelből kb. 29 millió forintot vehetne fel az illető.

Harmadik ötöd: bruttó 560 ezer forint, nettó 372 400 forint, ebből hiteltörlesztésre fordítható: 186 200 Ft. Ekkora jövedelemmel 27 millió forintnyi piaci lakáshitelt lehetne felvenni a bankokban. Az Otthon Start esetében hozzávetőleg 39 millió forintra elegendő ez a jövedelem.

Negyedik ötöd: bruttó 746 ezer forint, nettó 496 090 forint, ebből hiteltörlesztésre fordítható: 248 045 Ft. Ekkora jövedelemből kb. 36 millió forintnyi lakáshitelt vehetne fel az ember a bankokban. Az Otthon Start 50 milliója belefér teljes egészében.

Ötödik ötöd: bruttó 1 432 000 forint, nettó 952 280 forint, ebből hiteltörlesztésre fordítható: 571 368 Ft. Ez a bér 88 millió forintnyi lakáshitelt jelent a piaci körülmények között, 6,17 százalékos THM mellett. Az Otthon Startot természetesen ki lehet maxolni.

Összességében a fenti példák jól mutatják, hogy a lakáshitelezéshez való hozzáférés továbbra is erősen jövedelemfüggő: a jövedelmi ötödök között nemcsak az elérhető hitelösszeg, hanem a feltételek - különösen a THM - is érdemben eltérnek. Az alsó két jövedelmi ötöd esetében a piaci lakáshitelből finanszírozható összeg még egy szerényebb ingatlan vásárlásához is szűkös, míg a középső ötöd környékén kezd reális alternatívává válni a nagyobb értékű lakás vagy ház megvásárlása.

Az Otthon Start konstrukció ugyanakkor látványosan javítja az alacsonyabb és közepes jövedelmű háztartások pozícióját: több jövedelmi csoportban is 8-12 millió forinttal magasabb hitelösszeg válik elérhetővé, és a felső két ötödben már nem a jövedelem, hanem a program plafonja jelenti a korlátot. Mindez arra utal, hogy a támogatott hitel elsősorban a jövedelmi olló alsó és középső részében enyhítheti a lakáspiaci belépési küszöböt, míg a magasabb keresetűek számára inkább kiegészítő, nem pedig meghatározó finanszírozási elem.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA