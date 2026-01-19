A pénzforgalmi szolgáltatóknak honlapjukon jól látható helyen közzé kell tenniük telefonos menürendszerük struktúráját.
Hamarosan jönnek az újfajta lakáshitelek, de maradt még néhány nagyon fontos kérdés
Bár március 1-től életbe lépett a társasházi építményi jog intézménye, amely lehetővé tenné a lakásvásárlók számára, hogy már az építkezés korai szakaszában hitelhez jussanak, a bankok még nem készültek fel az új rendszer bevezetésére.
A money.hu piaci körképe szerint a hazai nagybankok még nem állnak készen az új jogintézmény finanszírozására, a háttérben jelenleg is egyeztetések zajlanak a Bankszövetséggel.
A társasházi építményi jog célja, hogy az épülő lakások vásárlói már az építkezés alatt földhivatali bejegyzéssel rendelkező, vagyoni értékű jogot szerezzenek, amely hitelfedezetként is szolgálhat. Ez elméletben megnyitná az utat a piaci és támogatott lakáshitelek – például az Otthon Start – korábbi igénybevétele előtt.
Jelenleg az épülő ingatlanokra kétféleképpen lehet adásvételi szerződést kötni: tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői jog kikötésével, illetve jövőbeli épületre vonatkozó vevői joggal. Utóbbit több bank – köztük a CIB, az Erste, a K&H, az OTP, a Raiffeisen és az UniCredit – elfogadja, de a folyósítás csak a használatbavételi engedély megszerzése után történik meg.
"A vevők és a beruházók startra készek, de a finanszírozói oldal még keresi a megoldásokat. Tudomásunk szerint jelenleg is intenzív egyeztetések zajlanak a Magyar Bankszövetséggel és a bankok többsége egységes iránymutatásra vár" – nyilatkozta Garam Dániel, a money.hu szakértője.
Az új rendszerrel kapcsolatban több kérdés is nyitott még: mikortól kell megkezdeni a törlesztést, ha a bank már az építkezés alatt folyósít; a folyósítás szakaszosan vagy egy összegben történne-e; mekkora lesz az önerő mértéke; illetve eltérhet-e egymástól a projektet finanszírozó bank és a vevő által választott pénzintézet.
A jogszabályi keret már adott, a piaci igény egyértelmű, így a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a bankok milyen feltételekkel és milyen tempóban vezetik be az építményi jogra épülő finanszírozást.
A digitális fizetések fejlődését Magyarországon a technológiai innovációk mellett leginkább a szabályozás alakítja.
