Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án. A sekély tó teljes felszínén összefüggő jégréteg alakult ki a tartós téli hideg hatására.
A HungaroMet adatai szerint január közepén markáns lehűlés érte el a Kárpát-medencét, több napon át országos fagyokkal. Az éjszakai minimum-hőmérsékletek tartósan fagypont alatt alakultak, miközben napközben is alig emelkedett 0 Celsius-fok fölé a hőmérséklet, ami kedvezett a természetes vizek, köztük a Velencei-tó és a Balaton befagyásának.
A Velencei-tó sekély vízmélysége miatt különösen gyorsan reagál a hideg időjárásra, így a január közepi fagyos időszak hatására rövid idő alatt összefüggő jégtakaró jött létre. A szakemberek ugyanakkor rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy a jég vastagsága és teherbírása területenként eltérő lehet, ezért a befagyott tavakon való tartózkodás fokozott körültekintést igényel. Az alábbi galéria kattintásra nyílik meg!
