Magyar lakásárrobbanás: az EU-ban nálunk drágultak legjobban az ingatlanok

Pénzcentrum
2026. január 9. 16:46

Az Eurostat adatai szerint Magyarországon nőtt leginkább az ingatlanár az Európai Unióban 2025 harmadik negyedévére, éves szinten 21,1 százalékkal. A fővárosban azonban már a lassulás jelei látszanak, részben az Otthon Start Program árkorlátai miatt, írja a Telex.

Az Európai Unió országai közül Magyarországon drágultak leginkább a lakások az elmúlt egy évben – derül ki az Eurostat pénteki jelentéséből. 2025 harmadik negyedévére a hazai ingatlanárak 21,1 százalékkal nőttek, míg az uniós átlag mindössze 5,5 százalék volt.

A 27 tagállamból csak Görögország adatai hiányoztak. A második legnagyobb drágulást Portugália (17,7%), a harmadikat Bulgária (15,4%) mutatta, Finnországban viszont csökkentek az árak.

Negyedéves összevetésben is kiemelkedő volt a hazai lakáspiac teljesítménye: 2025 szeptemberének végére 3,1 százalékkal nőtt egy lakás ára Magyarországon, szemben az uniós 1,6 százalékos átlaggal, ennél csak négy tagállamban volt magasabb a növekedés.

Budapesten azonban már megindult az árcsökkenés: az Ingatlan.com adatai szerint decemberben országosan 0,4 százalékos emelkedést regisztráltak, míg a fővárosban 0,7 százalékkal csökkentek az árak. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint „Budapesten a vevők fizetőképessége elérte a plafont”, és az Otthon Start Program 1,5 millió forintos négyzetméterár-sapkája is fékezte az áremelkedést.

Pest megyében szintén érezhető volt a lassulás, míg az ország többi részén, különösen Közép- és Dél-Dunántúlon, a lakásárak tovább emelkedtek a korábbi hónapok átlagánál gyorsabb ütemben.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #Budapest #lakáspiac #magyarország #eurostat #ingatlanpiac #eu #lakásárak #ingatlanárak

