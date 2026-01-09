A legolcsóbb budapesti kerületek hirdetési négyzetméterárai is összemérhetők a legdrágább vármegyeszékhelyekével.
Magyar lakásárrobbanás: az EU-ban nálunk drágultak legjobban az ingatlanok
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon nőtt leginkább az ingatlanár az Európai Unióban 2025 harmadik negyedévére, éves szinten 21,1 százalékkal. A fővárosban azonban már a lassulás jelei látszanak, részben az Otthon Start Program árkorlátai miatt, írja a Telex.
Az Európai Unió országai közül Magyarországon drágultak leginkább a lakások az elmúlt egy évben – derül ki az Eurostat pénteki jelentéséből. 2025 harmadik negyedévére a hazai ingatlanárak 21,1 százalékkal nőttek, míg az uniós átlag mindössze 5,5 százalék volt.
A 27 tagállamból csak Görögország adatai hiányoztak. A második legnagyobb drágulást Portugália (17,7%), a harmadikat Bulgária (15,4%) mutatta, Finnországban viszont csökkentek az árak.
Negyedéves összevetésben is kiemelkedő volt a hazai lakáspiac teljesítménye: 2025 szeptemberének végére 3,1 százalékkal nőtt egy lakás ára Magyarországon, szemben az uniós 1,6 százalékos átlaggal, ennél csak négy tagállamban volt magasabb a növekedés.
Budapesten azonban már megindult az árcsökkenés: az Ingatlan.com adatai szerint decemberben országosan 0,4 százalékos emelkedést regisztráltak, míg a fővárosban 0,7 százalékkal csökkentek az árak. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint „Budapesten a vevők fizetőképessége elérte a plafont”, és az Otthon Start Program 1,5 millió forintos négyzetméterár-sapkája is fékezte az áremelkedést.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Pest megyében szintén érezhető volt a lassulás, míg az ország többi részén, különösen Közép- és Dél-Dunántúlon, a lakásárak tovább emelkedtek a korábbi hónapok átlagánál gyorsabb ütemben.
Az erős lehűlés miatt történelmi csúcsra ugrott a hazai áramigény, és a földgázfelhasználás is szokatlanul magas szintre emelkedett.
Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! - írta az operatív törzs az MTI-hez csütörtökön megküldött közleményében.
A jegybank adatai alapján novemberben újra rekordra futott a lakáshitel-kihelyezés: a bankok 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést.
A vásárlói fókusz ideiglenes eltolódása miatt 2025 végére átrendeződött a lakáskereslet Budapesten.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Czepek Gábor: a hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni.
Látványos élénkülés jöhet a magyar lakásoknál 2026-ban: ezt hozza az Otthon Start, erre kell készülni
A 2026-os év is komoly változásokkal indul a lakáspiacon, melyek célja egyszerre a kereslet élénkítése és a kínálat bővítése.
Országos szinten decemberben mindössze 0,4 százalékos volt a havi lakásár-emelkedés, ami gyakorlatilag stagnálást jelent.
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában
Miközben az országban vörös riasztás van érvényben a rendkívüli hideg miatt, a fagyhalál továbbra is tömegesen szedi áldozatait Magyarországon.
Ahogy beköszönt az igazi tél, egyre többet fűtünk, de ezzel együtt nő a szén-monoxid-mérgezés kockázata is.
A mérnök-közgazdász szerint a lakók 20-30 százaléka ráfizetéssel bővíti is a megkapott alaprendszert.
Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.
Az energiacég a tartós hideg időjárás és a várható havazások miatt elhalasztja a nagyobb tervezett karbantartási munkálatokat.
Szerdán még többfelé havazhat, csütörtökön viszont már naposabb idő érkezik a Dunántúlra és az ország középső részére.
A nagy mennyiségű havazás nyomán néhány nap alatt országos szánkóláz alakult ki: az egyik sportáruháznál december 30. óta átlagosan percenként több mint egy szánkó talált...
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Terézvárosban hivatalosan is elindultak a szálláshely-ellenőrzések, miután 2026. január 1-jétől teljesen betiltották az Airbnb-t.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
Ha magunk égetnénk el a karácsonyfát, több százezres bünti is lehet a vége: ha viszont kitesszük a kijelölt gyűjtőpontra, még el is viszik helyettünk.
Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.
Itt a bírságszezon, súlyos csekket kaphatnak a magyar háztulajok: kevesen tudják, de ezt tilos 2026-ban
Jogszabályt sért, aki belterületi járdákon hagyományos, nátrium-klorid alapú útszóró sót használ - emlékeztetett Budapest főtájépítésze.