Fordulópont jöhet a lakáspiacon: elképesztő helyzetet teremtett az Otthon Start

Miközben több vármegyében tovább gyorsult a lakások és házak drágulása 2025 végén, Budapesten enyhe lassulás látszik az áremelkedés ütemében. Ez derül ki a zenga.hu adataiból. A fővárosi árak ugyanakkor továbbra is magasak. A legolcsóbb budapesti kerületek hirdetési négyzetméterárai is összemérhetők a legdrágább vármegyeszékhelyekével.

A tavalyi utolsó negyedév több fordulatot hozott. Az Otthon Start indulását követően a kereslet az időszak elején erős maradt, majd az ünnepek közeledtével fokozatosan mérséklődött. Az eladók árazási várakozásai ugyanakkor továbbra is magas szinten maradtak.

„Országosan az éves drágulás 18 százalékról 21 százalékra gyorsult, miközben Budapesten az árnövekedés üteme már tetőzhetett. A fővárosban az utolsó negyedévben 24 százalékról 23 százalékra lassult a dinamika” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A fővárosban 2025 végére a hirdetési négyzetméterárak hajszál híján elérték az 1,5 millió forintot, ami negyedéves alapon mintegy 4 százalékos emelkedést jelent. Az I., az V. és a XII. kerületben az átlagos kínálati ár már meghaladja a 2 millió forintot négyzetméterenként. A II. kerületet megközelítette a XI. és a XIII., ahol a hirdetők jellemzően 1,8 millió forint körüli árakkal számolnak.

A legolcsóbb budapesti kerületek továbbra is a XVII. és a XXIII., nagyjából 950 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Ezek az értékek is versenyeznek a legdrágább vármegyeszékhelyek áraival. Az éves áremelkedés három kerületben haladta meg a 30 százalékot, a XV., a VII. és a IX. kerületben.

Futó Péter szerint miközben Budapesten már enyhült a drágulás üteme, Pest vármegyében a negyedik negyedévben még gyorsulás volt mérhető. A 14 százalékos éves növekedés ugyanakkor így is elmarad a fővárosi 23 százaléktól.

Vegyes kép a vármegyékben

Országos szinten a magas bázis miatt Baranya vármegyében lassult az addig kiugró áremelkedés, míg Csongrád a második helyre került a drágulási rangsorban. A legvisszafogottabb növekedést Somogy vármegye mutatta, ahol az árak mindössze 5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

A zenga.hu elemzése szerint Budapestet leszámítva elsősorban a kelet-magyarországi, eleve alacsonyabb árú vármegyeszékhelyek drágultak jobban. Ezzel szemben a nyugat-magyarországi városok, például Zalaegerszeg, Szombathely és Győr mérsékeltebb áremelkedést mutattak. Az átlag feletti árszintű Veszprémben és Debrecenben szintén visszafogottabb volt a drágulás.

Hol tartanak a négyzetméterárak?

A zenga.hu adatbázisa szerint országos szinten egy negyedév alatt átlagosan 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Somogy és Veszprém vármegye átlaga még eléri az 1 millió forintos négyzetméterárat. A legalacsonyabb árak továbbra is Békés és Nógrád vármegyében jellemzők.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben átlagosan 1,044 millió, Szegeden 972 ezer, Győrben 942 ezer, Veszprémben 933 ezer, Székesfehérváron pedig 920 ezer forintos négyzetméteráron hirdetik az eladó lakásokat.

2025 elején a lejáró állampapírok mozgatták meg a lakáspiacot, a második félévben pedig az Otthon Start program. A kedvezményes hitel hatása hullámzó volt. Decemberben a kereslet már követte a szokásos szezonalitást, az érdeklődés alacsonyabb lett, mint az előző negyedévben.

A kínálat bővülése azonban újabb keresleti hullámot hozhat. Futó Péter szerint idén több tényező is a drágulás lassulása felé hat. A lakásárak reálértéken történelmi csúcs közelében vannak, a bővülő kínálat mérsékelheti az árnyomást, és az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátja is fékezheti a további emelkedést több piaci szegmensben.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA