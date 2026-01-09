2026. január 9. péntek Marcell
Debrecen, 2025. szeptember 1.Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lak
Otthon

Fordulópont jöhet a lakáspiacon: elképesztő helyzetet teremtett az Otthon Start

Pénzcentrum
2026. január 9. 15:02

Miközben több vármegyében tovább gyorsult a lakások és házak drágulása 2025 végén, Budapesten enyhe lassulás látszik az áremelkedés ütemében. Ez derül ki a zenga.hu adataiból. A fővárosi árak ugyanakkor továbbra is magasak. A legolcsóbb budapesti kerületek hirdetési négyzetméterárai is összemérhetők a legdrágább vármegyeszékhelyekével.

A tavalyi utolsó negyedév több fordulatot hozott. Az Otthon Start indulását követően a kereslet az időszak elején erős maradt, majd az ünnepek közeledtével fokozatosan mérséklődött. Az eladók árazási várakozásai ugyanakkor továbbra is magas szinten maradtak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Országosan az éves drágulás 18 százalékról 21 százalékra gyorsult, miközben Budapesten az árnövekedés üteme már tetőzhetett. A fővárosban az utolsó negyedévben 24 százalékról 23 százalékra lassult a dinamika” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A fővárosban 2025 végére a hirdetési négyzetméterárak hajszál híján elérték az 1,5 millió forintot, ami negyedéves alapon mintegy 4 százalékos emelkedést jelent. Az I., az V. és a XII. kerületben az átlagos kínálati ár már meghaladja a 2 millió forintot négyzetméterenként. A II. kerületet megközelítette a XI. és a XIII., ahol a hirdetők jellemzően 1,8 millió forint körüli árakkal számolnak.

A legolcsóbb budapesti kerületek továbbra is a XVII. és a XXIII., nagyjából 950 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Ezek az értékek is versenyeznek a legdrágább vármegyeszékhelyek áraival. Az éves áremelkedés három kerületben haladta meg a 30 százalékot, a XV., a VII. és a IX. kerületben.

Futó Péter szerint miközben Budapesten már enyhült a drágulás üteme, Pest vármegyében a negyedik negyedévben még gyorsulás volt mérhető. A 14 százalékos éves növekedés ugyanakkor így is elmarad a fővárosi 23 százaléktól.

Vegyes kép a vármegyékben

Országos szinten a magas bázis miatt Baranya vármegyében lassult az addig kiugró áremelkedés, míg Csongrád a második helyre került a drágulási rangsorban. A legvisszafogottabb növekedést Somogy vármegye mutatta, ahol az árak mindössze 5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

Kapcsolódó cikkeink:

A zenga.hu elemzése szerint Budapestet leszámítva elsősorban a kelet-magyarországi, eleve alacsonyabb árú vármegyeszékhelyek drágultak jobban. Ezzel szemben a nyugat-magyarországi városok, például Zalaegerszeg, Szombathely és Győr mérsékeltebb áremelkedést mutattak. Az átlag feletti árszintű Veszprémben és Debrecenben szintén visszafogottabb volt a drágulás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hol tartanak a négyzetméterárak?

A zenga.hu adatbázisa szerint országos szinten egy negyedév alatt átlagosan 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Somogy és Veszprém vármegye átlaga még eléri az 1 millió forintos négyzetméterárat. A legalacsonyabb árak továbbra is Békés és Nógrád vármegyében jellemzők.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben átlagosan 1,044 millió, Szegeden 972 ezer, Győrben 942 ezer, Veszprémben 933 ezer, Székesfehérváron pedig 920 ezer forintos négyzetméteráron hirdetik az eladó lakásokat.

2025 elején a lejáró állampapírok mozgatták meg a lakáspiacot, a második félévben pedig az Otthon Start program. A kedvezményes hitel hatása hullámzó volt. Decemberben a kereslet már követte a szokásos szezonalitást, az érdeklődés alacsonyabb lett, mint az előző negyedévben.

A kínálat bővülése azonban újabb keresleti hullámot hozhat. Futó Péter szerint idén több tényező is a drágulás lassulása felé hat. A lakásárak reálértéken történelmi csúcs közelében vannak, a bővülő kínálat mérsékelheti az árnyomást, és az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátja is fékezheti a további emelkedést több piaci szegmensben.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#otthon #lakáshitel #Budapest #állampapír #lakáspiac #ingatlanpiac #lakásárak #ingatlanárak #2025 #zenga #otthon start

