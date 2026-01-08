Látványos élénkülés jöhet a magyar lakásoknál 2026-ban: ezt hozza az Otthon Start, erre kell készülni

Az új év ismét új reményekkel és új jogszabályokkal indul a lakáspiacon, éppen ezért érdemes röviden áttekinteni, milyen változások léptek életbe január elsején, és azok milyen hatással lehetnek a magyar lakáspiacra 2026-ban – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont. Azzal talán nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, hogy még az idei évet is a tavaly indult Otthon Start program fogja meghatározni, éppen ezért ehhez kapcsolódik a friss jogszabályváltozások többsége is. A kereslet továbbra is erős lehet, különösen az első negyedévben, ugyanakkor az áremelkedésben lassan a tűréshatárához közelíthet a piac, így ugyan tovább kúszhatnak fel az árak, de már messze nem olyan mértékben, mint 2025-ben.

A 2026-os év is komoly változásokkal indul a lakáspiacon, melyek célja egyszerre a kereslet élénkítése és a kínálat bővítése. A legnagyobb támogatás talán a közszolgálati dolgozókat érinti, akik idén januártól évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő otthontámogatásra jogosultak. Ezt az összeget önerőként használhatják fel lakásvásárláshoz, illetve meglévő lakáshitelük törlesztésére is fordíthatják, ugyanakkor nem használható fel előtörlesztésre vagy végtörlesztésre, csak a rendszeres törlesztőrészletekre. Az intézkedés minden közszolgálatban dolgozót érint, így az orvosok, tanárok, rendvédelmi dolgozók és köztisztviselők is igénybe vehetik. Becslések szerint az intézkedés 100 ezer embert érinthet, vagyis éves szinten 100 milliárd forintos kiadást jelenthet a költségvetés számára.

„Mivel az új otthontámogatás önerőként is felhasználható, ezért akár a 2025-ben elindított 3%-os kedvezményes kamatozású Otthon Start programmal is kombinálható. Az évi egymillió forintos összeg kistelepüléseken akár teljes egészében lefedheti egy ingatlan önerejét, vagyis olyanok is megjelenhetnek vásárlóként a piacon, akik eddig nem juthattak saját lakáshoz vagy házhoz” – emelte ki az intézkedés kapcsán Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Szintén az Otthon Start programot érintő változás, hogy a helyi önkormányzatok döntésének függvényében a jövőben akár zártkerti ingatlanokra és külterületi ingatlanokra is felvehető lesz a hitellehetőség. Ez egyrészt a kínálatot szélesítheti elsősorban vidéken, másrészt viszont a keresletet is élénkítheti, hiszen ezek jellemzően eddig alacsonyabb árfekvésű ingatlanok voltak, vagyis még szélesebb réteg számára nyílhat meg a kedvezményes hitelprogram.

Ugyancsak az Otthon Start program népszerűségét növelheti februártól az úgynevezett társasházi építményi jog bevezetése, mely azt jelenti, hogy már az építés alatt álló társasházban is tulajdoni lapon bejegyezhető jog keletkezik a vevő javára, amely majd a lakás átadásakor automatikusan tulajdonjoggá alakul. A bankok szempontjából ez persze tartogat kockázatokat, azonban a kormány törekvése, hogy minél több új lakás épüljön, és azok mihamarabb vevőre is találjanak, ezt pedig elősegítheti az új intézkedés.

Az új jogszabályok mellett a lakáspiaci keresletet növelhetik a különböző például az adókedvezmények kiszélesítése. Ide tartozik, hogy januártól a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentességet élveznek. Persze van olyan élénkítő intézkedés is, amitől el kellett búcsúznunk december végén: 2025-ben az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonok átmenetileg felhasználhatók voltak lakásvásárlásra és felújításra. Egyelőre nincs hivatalos bejelentés, hogy ezt 2026-ra is kiterjesztenék, vagyis januártól már nem él ez a lehetőség.

„Arra számítunk, hogy 2026-ban is az Otthon Start határozza majd meg a lakáspiacot, főleg az első negyedévben élénkülhet ismét látványosan a kereslet” – emelte ki Valkó Dávid. Ebben nagy szerepe lehet az újlakás-kínálat bővülésének, hiszen több ezer lakás értékesítése indulhat el nemzetgazdasági szempontból kiemelt, legalább 250 lakásos beruházások keretében országszerte, ahol a lakások minimum 70%-a megfelel az Otthon Start program kritériumainak.

Kérdés persze, hogy a kereslet élénkítése milyen hatással van a lakásárakra. A Magyar Nemzeti Bank novemberben megjelent lakáspiaci jelentésében közel 30 százalékos áremelkedést prognosztizált 2025-re, részben az Otthon Start hatására.

„Azt gondoljuk, hogy lassan elérhet a tűréshatárához a piac, bár az árak még 2026-ban is tovább kúszhatnak felfelé, de várhatóan kisebb mértékben, mint tavaly” – emelte ki ezzel kapcsolatban az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Valkó Dávid szerint lehetnek speciális szegmensek a piacon, mivel a tavalyi év végére például néhány fővárosi lokációban a panellakások és az újépítésű lakások ára gyakorlatilag „összeért”, mindkét piacon nagyjából kialakult az Otthon Startban maximálisan elérhető 1,5 millió forint körüli-alatti négyzetméterár. Ez pedig azt jelenti, hogy ahogy az új fejlesztések fokozatosan megjelennek a piacon ilyen áron, az a panelek árában hozhat korrekciót, hiszen sokan elgondolkodhatnak azon, érdemes-e ugyanolyan áron panelt vásárolniuk, mint amennyiért új lakást is vehetnek.