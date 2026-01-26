Durva sztori: rossz címre küldték a telefonszámláját, majd földönfutóvá tették a győri férfit

Megfontolandó, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni az átvállalt januári rezsiköltségek kifizetéséhez - mondta Hidvéghi Balázs
Egy 70 ezer forintos telefonkészülék-tartozás miatt végrehajtás indult egy győri férfi ellen, aminek következtében elárverezték a házát, és most párjával egy udvari garázsban kénytelenek élni - írta meg a történetet a Blikk.
A győri Csizmadia András kálváriája akkor kezdődött, amikor a telefonszolgáltató felé fennálló tartozásáról szóló értesítést rossz címre küldték. Miután a szolgáltató nem jutott a pénzéhez, az összeget egy követeléskezelőre engedményezte, aki a már 300 ezer forintra duzzadt követelést végrehajtásra adta.
András csak akkor értesült a problémáról, amikor 2022 augusztusában megjelent nála egy férfi, aki közölte, hogy árverésen megvette a házát hétmillió forintért. A férfi állítása szerint a végrehajtó több szabálytalanságot is elkövetett: rossz címre küldte a fizetési felhívást, nem próbálta meg a tartozást ingóságokból vagy a férfi gépjárművéből kiegyenlíteni, és a becsérték közléséről szóló tértivevényt sem ő írta alá.
Amikor András a végrehajtói irodától kapott tájékoztatás alapján Siófokra utazott, hogy rendezze tartozását, közölték vele, hogy már nem tud fizetni, mert a tartozás az árverés bevételéből megtérült. Bár a férfi bírósághoz fordult és kérte a végrehajtás felfüggesztését, a kilakoltatást nem tudta megakadályozni.
2023 májusában az árverési vevőt bejegyezték a telek új tulajdonosának, két hónappal később pedig megtörtént a kilakoltatás. András és élettársa összeszedték fontosabb dolgaikat, majd átadták az ingatlan kulcsát. Jelenleg az ingatlan elkerítetlen részén álló garázsban húzzák meg magukat, amiért az új tulajdonos kártérítést követel, mivel állítása szerint akadályozzák a telek rendeltetésszerű használatában.
A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján.
A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
Hiába a rezsistop, brutális számlát kaphat rengeteg magyar család: hónapokig nyöghetik a borzasztó hideg januárt?
Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert.
Emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség annak az ügynek a gyanúsítottja ellen, amelyben egy 10 éves fiú, Till Tamás vesztette életét több mint huszonöt...
Az Eurostat legfrissebb statisztikái szerint a hazai lakáspiaci forgalom a tavalyi harmadik negyedévben mindössze 3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
Egyelőre nem világos, pontosan kik jogosultak a kompenzációra, milyen fogyasztásig jár a kedvezmény, és mekkora terhet ró mindez a költségvetésre.
A rendkívüli hideg és a Duna jegesedése próbára teszi a hazai energiarendszert, de az ellátás egyelőre zavartalan.
