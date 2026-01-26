2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Durva sztori: rossz címre küldték a telefonszámláját, majd földönfutóvá tették a győri férfit

Pénzcentrum
2026. január 26. 09:36

Egy 70 ezer forintos telefonkészülék-tartozás miatt végrehajtás indult egy győri férfi ellen, aminek következtében elárverezték a házát, és most párjával egy udvari garázsban kénytelenek élni - írta meg a történetet a Blikk.

A győri Csizmadia András kálváriája akkor kezdődött, amikor a telefonszolgáltató felé fennálló tartozásáról szóló értesítést rossz címre küldték. Miután a szolgáltató nem jutott a pénzéhez, az összeget egy követeléskezelőre engedményezte, aki a már 300 ezer forintra duzzadt követelést végrehajtásra adta.

András csak akkor értesült a problémáról, amikor 2022 augusztusában megjelent nála egy férfi, aki közölte, hogy árverésen megvette a házát hétmillió forintért. A férfi állítása szerint a végrehajtó több szabálytalanságot is elkövetett: rossz címre küldte a fizetési felhívást, nem próbálta meg a tartozást ingóságokból vagy a férfi gépjárművéből kiegyenlíteni, és a becsérték közléséről szóló tértivevényt sem ő írta alá.

Amikor András a végrehajtói irodától kapott tájékoztatás alapján Siófokra utazott, hogy rendezze tartozását, közölték vele, hogy már nem tud fizetni, mert a tartozás az árverés bevételéből megtérült. Bár a férfi bírósághoz fordult és kérte a végrehajtás felfüggesztését, a kilakoltatást nem tudta megakadályozni.

2023 májusában az árverési vevőt bejegyezték a telek új tulajdonosának, két hónappal később pedig megtörtént a kilakoltatás. András és élettársa összeszedték fontosabb dolgaikat, majd átadták az ingatlan kulcsát. Jelenleg az ingatlan elkerítetlen részén álló garázsban húzzák meg magukat, amiért az új tulajdonos kártérítést követel, mivel állítása szerint akadályozzák a telek rendeltetésszerű használatában.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #szegénység #adósság #bíróság #végrehajtás #ház #győr #jog #kártérítés #lakhatás

