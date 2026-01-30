2026. január 30. péntek Martina, Gerda
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 1.Eladó lakások a főváros IX. kerületében, a Vágóhíd utcában az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat me
Hitel

Brutális kamatakciót hirdetett a hazai nagybank: elképesztő feltételekkel kínálják az Otthon Start hitelt

Pénzcentrum
2026. január 30. 14:58

Újabb kamatcsökkentéssel éleződik a verseny a támogatott lakáshiteleknél: februártól az UniCredit Bank már 2,80 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt - szúrta ki a Bankmonitor. A kedvezőbb kamatszint egy nagyobb hitelösszegnél több mint másfél millió forintos megtakarítást is jelenthet az adósoknak. A bank ráadásul megemelte az igényléshez kapcsolódó ajándékpénzt is, így az ajánlat nemcsak a törlesztésnél, hanem az induló költségeknél is kedvezőbbé vált.

Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajándékpénzt, jóváírást is megemelik a banknál. Újabb szintet lép a bankok közötti verseny az Otthon Start hitelnél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Február elsejétől az UniCredit Banknál évi 2,80 százalékos kamat mellett lehet felvenni a támogatott lakáshitelt. Eddig is 3 százalék alatt volt a kamatszint, a pénzintézetnél 2,90 százalékos kamat mellett lehetett felvenni a kérdéses hitelt.

Mennyit lehet spórolni a kedvező kamat miatt?

50 millió forintos hitelösszeg és 25 éves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet nagyságrendileg 231 937 forint lesz a 2,80 százalékos kamatszint mellett.

A 3 százalékos éves kamatszint mellett a kérdéses hitel törlesztőrészlete 237 106 forint lenne. Vagyis a banki kamatkedvezmény miatt a kérdéses kölcsönön összeségében több, mint 1,55 millió forintot spórolhatnak az az adott esetben.

  • Az UniCredit Bank mellett más pénzintézetek is 3 százalék alatti kamatszinten kínálják az Otthon Start hitelt:
  • Az MBH Banknál 2,75 százalék az éves kamat a kiemelt Partner Programban részt vevő ügyfelek számára. (A munkaadó és a bank között fennálló speciális megállapodás alapján)
  • Az UniCredit Banknál 2,80 százalék az éves kamatszint február elsejétől. Speciális feltétel nincsen.
  • A Gránit Banknál 2,85 százalék az éves kamat. Elvárás havi 250 ezer forint jóváírás a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára.
  • Az MBH Banknál 2,89 százalék az éves kamat a prémium és private banki ügyfelek számára.
  • A CIB Banknál 2,95 százalék az éves kamat. Speciális feltétel nincsen.

Komoly ajándékpénzt is kínál a bank

Az UniCredit Bank ajándékpénzzel, azaz jóváírással is csábítja a támogatott hitelt iránt érdeklődőket. A banknál február elsejétől ez a jóváírás 250 ezer forint lesz, melyet az adós a banknál vezetett a hitelhez kapcsolódó számláján írnak jóvá.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ez a 250 ezer forint önmagában igen magas, a többi szereplő nagyságrendileg 200/220 ezer forint jóváírást kínálnak. Az UniCredit Banknál eddig is volt jóváírás a hiteligénylés mellé, a bank eddig egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot adtak ajándékba.

Eddig tehát a magas összeget rövid futamidő mellett igénylők akár magasabb jóváírást is kaphattak a banktól. Mostantól ez az elsősorban a magas jövedelműeknek szóló előny megszűnik, cserébe minden adós egységesen egy kifejezetten magas jóváírást kaphat a banktól a hitel mellé.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#hitel #lakáshitel #bank #kamat #megtakarítás #bankok #kamatcsökkentés #lakossági pénzügyek #hitelek #bankmonitor #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:58
14:50
14:40
14:32
14:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 29. 16:49
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. január 30. 12:00
Adósságrendezés személyi kölcsönnel: jó ötlet vagy újabb csapda?
Egyetlen jól megválasztott személyi kölcsönnel akár több régi, drága hiteledtől is megszabadulhatsz,...
MEDIA1  |  2026. január 30. 11:11
A 444 megtalálta, hol gyártják a fideszes kamuprofilokat Budapesten
A lap szerint egy XIII. kerületi irodában gyártja a legbelső kör a fideszes kamuprofilokat és nevez...
KonyhaKontrolling  |  2026. január 30. 07:45
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szíve...
iO Charts  |  2026. január 29. 18:20
Befektetés megújuló energia részvények segítségével: teljes piaci útmutató
Az energiatermelési és -ellátási iparágat hagyományosan a szén-, olaj- és gáztüzelésű erőművek uralt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 30.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
2026. január 30.
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
2026. január 30.
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Hitel legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
2 hete
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
3
1 hónapja
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
4
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
5
3 hete
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alkusz
(bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 14:40
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 14:32
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Agrárszektor  |  2026. január 30. 14:28
Új szabályozás jön itthon: ez sok termelőt érinthet, jó lesz rá odafigyelni