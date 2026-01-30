Budapesten és az agglomerációban a vidékinél jóval magasabb az építési telkek átlagos négyzetméterára.
Brutális kamatakciót hirdetett a hazai nagybank: elképesztő feltételekkel kínálják az Otthon Start hitelt
Újabb kamatcsökkentéssel éleződik a verseny a támogatott lakáshiteleknél: februártól az UniCredit Bank már 2,80 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt - szúrta ki a Bankmonitor. A kedvezőbb kamatszint egy nagyobb hitelösszegnél több mint másfél millió forintos megtakarítást is jelenthet az adósoknak. A bank ráadásul megemelte az igényléshez kapcsolódó ajándékpénzt is, így az ajánlat nemcsak a törlesztésnél, hanem az induló költségeknél is kedvezőbbé vált.
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajándékpénzt, jóváírást is megemelik a banknál. Újabb szintet lép a bankok közötti verseny az Otthon Start hitelnél.
Február elsejétől az UniCredit Banknál évi 2,80 százalékos kamat mellett lehet felvenni a támogatott lakáshitelt. Eddig is 3 százalék alatt volt a kamatszint, a pénzintézetnél 2,90 százalékos kamat mellett lehetett felvenni a kérdéses hitelt.
Mennyit lehet spórolni a kedvező kamat miatt?
50 millió forintos hitelösszeg és 25 éves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet nagyságrendileg 231 937 forint lesz a 2,80 százalékos kamatszint mellett.
A 3 százalékos éves kamatszint mellett a kérdéses hitel törlesztőrészlete 237 106 forint lenne. Vagyis a banki kamatkedvezmény miatt a kérdéses kölcsönön összeségében több, mint 1,55 millió forintot spórolhatnak az az adott esetben.
- Az UniCredit Bank mellett más pénzintézetek is 3 százalék alatti kamatszinten kínálják az Otthon Start hitelt:
- Az MBH Banknál 2,75 százalék az éves kamat a kiemelt Partner Programban részt vevő ügyfelek számára. (A munkaadó és a bank között fennálló speciális megállapodás alapján)
- Az UniCredit Banknál 2,80 százalék az éves kamatszint február elsejétől. Speciális feltétel nincsen.
- A Gránit Banknál 2,85 százalék az éves kamat. Elvárás havi 250 ezer forint jóváírás a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára.
- Az MBH Banknál 2,89 százalék az éves kamat a prémium és private banki ügyfelek számára.
- A CIB Banknál 2,95 százalék az éves kamat. Speciális feltétel nincsen.
Komoly ajándékpénzt is kínál a bank
Az UniCredit Bank ajándékpénzzel, azaz jóváírással is csábítja a támogatott hitelt iránt érdeklődőket. A banknál február elsejétől ez a jóváírás 250 ezer forint lesz, melyet az adós a banknál vezetett a hitelhez kapcsolódó számláján írnak jóvá.
Ez a 250 ezer forint önmagában igen magas, a többi szereplő nagyságrendileg 200/220 ezer forint jóváírást kínálnak. Az UniCredit Banknál eddig is volt jóváírás a hiteligénylés mellé, a bank eddig egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot adtak ajándékba.
Eddig tehát a magas összeget rövid futamidő mellett igénylők akár magasabb jóváírást is kaphattak a banktól. Mostantól ez az elsősorban a magas jövedelműeknek szóló előny megszűnik, cserébe minden adós egységesen egy kifejezetten magas jóváírást kaphat a banktól a hitel mellé.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
