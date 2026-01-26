Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon.
Új különadót vezetnek be a januári rezsistop miatt? Megszólalt az álamtitkár, tisztul a kép
Megfontolandó, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni az átvállalt januári rezsiköltségek kifizetéséhez - mondta Hidvéghi Balázs
Megfontolandó és eldöntendő, hogy "hogyan tudnak hozzájárulni" az energiacégek a nagy hideg miatt megugró rezsiszámlákhoz, aminek a többleti részét a kormány átvállalja - mondta a Kossuth Rádióban Hidvéghi Balázs.
A 444 szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hozzátette, hogy a különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, "arra kértünk, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki".
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
A Pénzcentrum utána járt annak, hogy idén várhatóan milyen mértékben emelkedhetnek a társasházak közös költségei.
A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól.
A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján.
Mint Lovasi ismertette: a 64 négyzetméteres ingatlanhoz tartozik egy 6 m²-es saját tároló és egy 1,7 m²-es erkély is.
A tiszta és illatos ruha a megfelelő mosógép kiválasztásával kezdődik, mert nem mindegyik mos, öblít vagy éppen centrifugál úgy, ahogy egy mosógéptől azt elvárhatnánk.
A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.
A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
A rendőrség TOP 50-es körözési listáján szereplő, embercsempészés miatt elítélt demecseri férfit szlovák rendőrök fogták el Párkányban január 8-án.
A sajtóból értesültek a 25 éve meggyilkolt kisfiú szülei arról, hogy az ügyészség vádat emelt gyermekük feltételezett gyilkosa ellen.
Hiába a rezsistop, brutális számlát kaphat rengeteg magyar család: hónapokig nyöghetik a borzasztó hideg januárt?
Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert.
A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
Súlyos börtönbüntetés várhat Till Tamás feltételezett gyilkosára: megvan a vádirat, ezért kell felelnie
Emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség annak az ügynek a gyanúsítottja ellen, amelyben egy 10 éves fiú, Till Tamás vesztette életét több mint huszonöt...
Az Eurostat legfrissebb statisztikái szerint a hazai lakáspiaci forgalom a tavalyi harmadik negyedévben mindössze 3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Miskolcon a szmogriadó tájékoztatási fokozata lépett életbe a levegőben mért magas szállópor-koncentráció miatt.
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Még egy hétig dolgoznak a rezsistop pontos módszerein, de ma még nem derült ki egyértelműen, kire fog vonatkozni és hogyan.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
Egyelőre nem világos, pontosan kik jogosultak a kompenzációra, milyen fogyasztásig jár a kedvezmény, és mekkora terhet ró mindez a költségvetésre.
A rendkívüli hideg és a Duna jegesedése próbára teszi a hazai energiarendszert, de az ellátás egyelőre zavartalan.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.