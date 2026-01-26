Új különadót vezetnek be a januári rezsistop miatt? Megszólalt az álamtitkár, tisztul a kép

Megfontolandó, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni az átvállalt januári rezsiköltségek kifizetéséhez - mondta Hidvéghi Balázs

Megfontolandó és eldöntendő, hogy "hogyan tudnak hozzájárulni" az energiacégek a nagy hideg miatt megugró rezsiszámlákhoz, aminek a többleti részét a kormány átvállalja - mondta a Kossuth Rádióban Hidvéghi Balázs.

A 444 szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hozzátette, hogy a különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, "arra kértünk, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki".

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA