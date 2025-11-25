Itt a nagy bejelentés: ezek az ingatlanok lehetnek az Otthon Start legújabb, nagy nyertesei

A kormány fontolóra vette, hogy a külterületi lakóingatlanokra is kiterjeszti az Otthon Start Programot, így a tanyák és birtokközpontok mellett egyéb külterületen lévő lakóingatlanokra is igényelhető lenne a 3 százalékos hitel - áll az ingatlan.com friss elemzésében.

A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál.

A kormányzat viszont most azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon Start Programba.

Mit hozhat ez a piacnak?

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastműsorában nézői kérdésre azt mondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg a támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „A Lechner Tudásközpont adatai szerint országosan több mint 122 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván. Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.”

Beszélt arról is, hogy a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30–40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon Start Programba ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.

Hol található a legtöbb ilyen ingatlan?

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású. A négy legnagyobb állományú vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből:

Bács-Kiskun vármegyében több mint 42 ezer külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti. Csongrád-Csanádban 21 ezer ingatlan található, ez az országos mennyiség mintegy 14 százaléka. Pest vármegyében 22 ezer ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja. Szabolcs-Szatmár-Beregben 13 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván, ami az országos mennyiség 9 százaléka.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A zártkerti lakóingatlanok megoszlása is koncentráltnak mondható. Bács-Kiskunban több mint 5500 zártkerti lakóingatlan található, ami az országos zártkerti lakóingatlan-állomány közel ötödét jelenti. Pest vármegyében majdnem 5200 ilyen ingatlan van, a teljes mennyiség csaknem 18 százaléka. Békés vármegyében több mint 3 ezer zártkerti lakóingatlant tartanak nyilván, ami a hazai állomány több mint 10 százaléka. Hajdú-Biharban majdnem 2700 ilyen ingatlan szerepel, ami országosan több mint 9 százalékos részesedést jelent.

Brutális a 3 százalékos hitel dominanciája, lenne még igény OSP-s lakásokra

A lakáspiaci kereslet egyértelműen az OSP-kompatilis ingatlanok irányába mozdult el, mivel ezekre igényelhető a 3 százalékos fix kamatozású hitel. Az ingatlan.com felületén elérhető Hitelintéző segítségével november közepétől tudnak az első lakásvásárlók online formában is előminősítést kérni otthon startos hitelre, és a 3 százalékos hitel dominanciája itt is megmutatkozik. „Az előminősítéshez szükséges adatokat kitöltők több mint 60 százaléka, a megszerzett előminősítést a bankoknak benyújtó felhasználók pedig több mint 80 százaléka igényelt otthon startos hitelt” – hívta fel a figyelmet Balogh László.

Az ingatlan.com szakértője a helyzetet értékelve elmondta, hogy az első lakásvásárlók részéről nagy igény mutatkozik az otthon startnak megfelelő ingatlanokra, ugyanis ezek jóval hamarabb vevőre találnak a kínálatban.