2026. január 11. vasárnap Ágota
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Traditional Tower block residential apartments and homes in Budaors, Hungary. Homes look clean, well kept and painted colourfully. Great example of ex communist style buildings made to look attractive and well lived in.
Otthon

Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk

Pénzcentrum
2026. január 11. 11:01

Az Eurostat friss adatai szerint az elmúlt évtizedben az EU-ban általánosan emelkedtek a lakásárak és bérleti díjak, de Magyarország példátlan mértékű növekedést produkált: 2015 és 2025 között a lakásárak 275%-kal, a bérleti díjak pedig 107%-kal nőttek. Ezzel hazánk nemcsak az uniós átlagot múlta felül, hanem az egész kontinens élére került az ingatlanpiaci drágulásban. Az adatok mögött gazdasági és társadalmi folyamatok húzódnak, amelyek új kihívások elé állítják a lakáspolitikát.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az elmúlt évtizedben az Európai Unióban jelentős mértékben emelkedtek a lakásárak és a bérleti díjak. A 2015 és 2025 harmadik negyedéve közötti időszakban az EU-s átlagos lakásár-emelkedés 63,6% volt, míg a bérleti díjak 21,1%-kal nőttek. Az adatokból azonban egyértelműen kirajzolódik, hogy Magyarország messze túlteljesítette az uniós átlagot – sőt, az egész kontinens élére került - derül ki az Eurostat friss adataiból, amit az Instagramon is közöltek ábrákkal:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A statisztikák szerint Magyarországon a lakásárak 275%-kal emelkedtek 2015 óta, ami toronymagasan a legnagyobb növekedés az EU-ban. A bérleti díjak esetében is kiemelkedő a teljesítmény: 107%-os növekedéssel szintén az első helyen állunk. A magyar adatokat követi Portugália (lakásárak: +169%) és Litvánia (lakásárak: +162%, bérleti díjak: +85%), míg a bérleti díjak terén Szlovénia (+76%) zárja az élmezőnyt.

Trendek az EU-ban: lakásárak gyorsabban nőnek, mint a bérleti díjak

A vonaldiagramok alapján jól látható, hogy míg a bérleti díjak az elmúlt 15 évben fokozatosan és egyenletesen emelkedtek, addig a lakásárak 2014-től kezdve meredekebb növekedési pályára álltak. A 2021-es év környékén különösen látványos volt az árrobbanás, amit egy rövidebb stagnálás követett, majd 2023-tól újra emelkedésbe fordultak az árak. A 2025 harmadik negyedévében az EU-s lakásárak 5,5%-kal, a bérleti díjak pedig 3,1%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest.

Következtetés Magyarországra nézve

Magyarország kiugró ingatlanpiaci növekedése mögött több tényező állhat: gazdasági fellendülés, befektetői aktivitás, urbanizációs trendek, valamint a lakáspolitikai intézkedések. Ugyanakkor az ilyen mértékű áremelkedés komoly társadalmi kihívásokat is hordoz – különösen a fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű rétegek számára válhat nehezebbé az otthonteremtés.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A bérleti díjak párhuzamos emelkedése pedig azt jelzi, hogy a lakhatási költségek általánosan nőttek, nemcsak a tulajdonszerzés, hanem az albérletpiac szintjén is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #magyarország #albérlet #otthonteremtés #eurostat #ingatlanpiac #eu #lakhatás #lakásárak #albérletárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:01
10:02
09:36
09:11
08:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 10.
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2026. január 10.
Így takaríthatsz meg 2026-ban átlagfizuból is több tízezret, mutatjuk a csodatrükköt
2026. január 9.
Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá
2026. január 9.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
NAPTÁR
Tovább
2026. január 11. vasárnap
Ágota
2. hét
Január 11.
"Tanuld meg a nevedet Morse kóddal!" nap
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
3 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
3
2 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
4 napja
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
5
1 hete
Mikor van vízkereszt napja 2026-ban? A vízkereszt jelentése, népszokások és a karácsonyfa leszedése
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 11. 10:02
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Pénzcentrum  |  2026. január 11. 08:11
Fontos információkat közölt az MVM az ügyfeleivel: minden magyar villanyszámláját érinti
Agrárszektor  |  2026. január 11. 09:58
Beütött a dermesztő hideg: van, ahol -20 fokot is mértek