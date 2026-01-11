A vállalat közölte azt is, hogy decemberben az enyhébb időjárás miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
Az Eurostat friss adatai szerint az elmúlt évtizedben az EU-ban általánosan emelkedtek a lakásárak és bérleti díjak, de Magyarország példátlan mértékű növekedést produkált: 2015 és 2025 között a lakásárak 275%-kal, a bérleti díjak pedig 107%-kal nőttek. Ezzel hazánk nemcsak az uniós átlagot múlta felül, hanem az egész kontinens élére került az ingatlanpiaci drágulásban. Az adatok mögött gazdasági és társadalmi folyamatok húzódnak, amelyek új kihívások elé állítják a lakáspolitikát.
Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az elmúlt évtizedben az Európai Unióban jelentős mértékben emelkedtek a lakásárak és a bérleti díjak. A 2015 és 2025 harmadik negyedéve közötti időszakban az EU-s átlagos lakásár-emelkedés 63,6% volt, míg a bérleti díjak 21,1%-kal nőttek. Az adatokból azonban egyértelműen kirajzolódik, hogy Magyarország messze túlteljesítette az uniós átlagot – sőt, az egész kontinens élére került - derül ki az Eurostat friss adataiból, amit az Instagramon is közöltek ábrákkal:
A statisztikák szerint Magyarországon a lakásárak 275%-kal emelkedtek 2015 óta, ami toronymagasan a legnagyobb növekedés az EU-ban. A bérleti díjak esetében is kiemelkedő a teljesítmény: 107%-os növekedéssel szintén az első helyen állunk. A magyar adatokat követi Portugália (lakásárak: +169%) és Litvánia (lakásárak: +162%, bérleti díjak: +85%), míg a bérleti díjak terén Szlovénia (+76%) zárja az élmezőnyt.
Trendek az EU-ban: lakásárak gyorsabban nőnek, mint a bérleti díjak
A vonaldiagramok alapján jól látható, hogy míg a bérleti díjak az elmúlt 15 évben fokozatosan és egyenletesen emelkedtek, addig a lakásárak 2014-től kezdve meredekebb növekedési pályára álltak. A 2021-es év környékén különösen látványos volt az árrobbanás, amit egy rövidebb stagnálás követett, majd 2023-tól újra emelkedésbe fordultak az árak. A 2025 harmadik negyedévében az EU-s lakásárak 5,5%-kal, a bérleti díjak pedig 3,1%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest.
Következtetés Magyarországra nézve
Magyarország kiugró ingatlanpiaci növekedése mögött több tényező állhat: gazdasági fellendülés, befektetői aktivitás, urbanizációs trendek, valamint a lakáspolitikai intézkedések. Ugyanakkor az ilyen mértékű áremelkedés komoly társadalmi kihívásokat is hordoz – különösen a fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű rétegek számára válhat nehezebbé az otthonteremtés.
A bérleti díjak párhuzamos emelkedése pedig azt jelzi, hogy a lakhatási költségek általánosan nőttek, nemcsak a tulajdonszerzés, hanem az albérletpiac szintjén is.
