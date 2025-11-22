Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma

Közeleg a tél, így egyre többször merül fel a kérdés: mikor jön végre a tél 2025-ben, és számíthatunk-e idén fehér karácsonyra? Bár a naptéri tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. A csillagászati tél pedig december 21-én, a téli napfordulóval kezdődik, ekkor lesz az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája. Mit ígérnek az előrejelzések? Mikor lesz a téli szünet? Mutatjuk a pontos dátumokat!

Mikor jön a tél?

2025-ben a tél hivatalosan decemberben köszönt be, azonban az időjárás már november végén is hozhat télies fordulatokat. Sokakat foglalkoztat a kérdés, mikor érkezik tartós hideg, lesz-e hó, és vajon idén számíthatunk-e fehér karácsonyra. Bár a hosszabb távú előrejelzések mindig bizonytalanok, december második felében egyre nagyobb az esély fagypont alatti hőmérsékletekre és havazásra, különösen az ország északi és hegyvidéki tájain.

Milyen tél várható 2025-ben?

A meteorológusok friss előrejelzései szerint a 2025/26-os tél az átlagosnál jóval hidegebb lehet, amelyért többek között a La Niña és a gyengülő sarki örvény a felelős. Na de, tényleg ilyen hideg vár ránk? Nézzük meg, mit mondanak egészen pontosan az előrejelzések, mikorra várhatjuk a leghidegebb napokat.

A Föld légkörének egyik meghatározó eleme a sarki örvény (polar vortex), amely az Északi-sark térségében keringő, hatalmas, rendkívül hideg légtömegeket forgató áramlási rendszer. Amikor ez az örvény erős, a fagyos levegő többnyire az északi régiókba szorul. Idén azonban a szokásosnál jóval gyengébb működést mutat, ami lehetővé teszi, hogy a hideg légtömegek délebbre törjenek, egészen Európa belső területeiig. Hasonló helyzet utoljára az 1981-82-es tél során alakult ki, amikor rendkívüli hideg és jelentős havazás sújtotta a kontinenst. A meteorológusok szerint idén is hosszú, elhúzódó hideg periódusokra készülhetünk, különösen Közép- és Kelet-Európában.

A tél alakulását egy másik meghatározó tényező, a La Niña is befolyásolja, amely az ENSO-ciklus hideg fázisa. Ilyenkor a Csendes-óceán trópusi térségének tengerfelszíni hőmérséklete az átlag alá csökken, ami a globális légköri áramlások átrendeződését okozza. Ez Európában gyakran hidegebb, szárazabb időjárást eredményez, illetve növeli a szélsőséges meteorológiai jelenségek esélyét. Ennek hatására gyakoribb frontátvonulások, ciklonok, hirtelen lehűlések és akár hóviharok is előfordulhatnak. A szakértők szerint az alföldi térségekben reggelente akár -10 °C, míg a hegyekben -20 °C alatti hőmérsékletek sem kizártak.

A jelenlegi időjárási modellek alapján már november végén számottevő lehűlés kezdődhet, amely akár február végéig is tarthat. Várhatóan december és január bizonyul majd a leghidegebb időszaknak, bőséges havazásokkal, ami ugyan sokak számára örvendetes, ugyanakkor komoly kihívásokat is hozhat. A hideg légtömegek Skandinávia, Oroszország és Közép-Európa felől érkezhetnek, így Magyarország is érintett lesz. Amennyiben a prognózisok beigazolódnak, rendkívül hosszú és kemény tél elé nézünk, ezért érdemes időben felkészülni.

Ami mindenkit érdekel: lesz-e idén fehér karácsony?

Ahogy a Pénzcentrum korábbi cikkében írtuk, Magyarországon a tél többnyire hideg, felhős és ködös időjárást hoz, időnként erősebb hideg levegő-betörésekkel. Ezek ugyan kedvezhetnek a hóesésnek, ám nem garantálják a tartós hótakaró kialakulását. A síkvidéki területeken, különösen az Alföldön és a nagyobb városok környékén, karácsony táján általában kevesebb csapadék hullik hó formájában, így itt ritkábban látunk fehér ünnepeket.

A legnagyobb esély a havas karácsonyra továbbra is az ország északi, északkeleti, magasabban fekvő térségeiben mutatkozik, például a Mátra, a Bükk vagy Kékestető környékén. Itt az alacsonyabb hőmérséklet és a hegyvidéki adottságok miatt kisebb mennyiségű hó is könnyebben megmarad, különösen éjszakai lehűlést követően.

Összességében 2025-ben mérsékelt esélyt jósolnak a szakemberek a fehér karácsonyra. Az ország nagy részén inkább eső, latyak vagy enyhébb fagy valószínű, ugyanakkor a magasabb hegyvidéki területeken kedvező körülmények mellett, idén is kialakulhat a klasszikus, havas ünnepi hangulat.

Tél kezdete 2025-ben

A naptári tél minden évben december 1-jén kezdődik, így 2025-ben is ekkor vált szimbolikusan az évszak a naptárban. Ettől a naptól hivatalosan téli félévnek tekintjük az időjárási statisztikákat, és jellemzően ekkor kezdenek gyakoribbá válni a hidegfrontok, reggeli fagyok, valamint az első havazások.

Mit jelent pontosan a csillagászati tél?

A csillagászati tél a Föld Nap körüli keringésének és tengelyferdeségének eredménye, és nem az időjárási viszonyok határozzák meg. Ez az időszak a téli napfordulóval kezdődik, amikor az északi féltekén a legrövidebb a nappal és a leghosszabb az éjszaka, majd a tavaszi napéjegyenlőségig tart. Ilyenkor a Nap az égbolt legalacsonyabb részén jár, ezért a besugárzás gyengébb, és kevesebb fény jut a felszínre.

Fontos különbséget tenni a csillagászati és a naptári tél között. Míg a csillagászati tél december 21-én indul és március 20-ig tart, addig a naptári tél december 1-jétől február végéig három teljes naptári hónapot foglal magában. A csillagászati tél tehát a fény és sötétség ciklusának változását jelképezi, amely évezredek óta fontos szerepet játszik a kultúrák évszakhoz kötődő hagyományaiban.

Téli szünet 2025: itt vannak a pontos dátumok

A decemberi és januári hónapokban sok szülő számára fontos dátum a téli szünet időpontja is. Hiszen nem csak a gyerekek pihenése szempontjából jó tudni a pihenés idejét, hanem az esetleges családi kirándulások, utazások tervezése szempontjából is. A köznevelési intézmények téli szünete 2025-ben a hivatalos tanév rendje szerint várhatóan 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart összesen 16 napig. Az első tanítási nap 2026. január 6-a lesz. Ennek mentén érdemes tervezni a családi ügyeket.