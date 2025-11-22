Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Közeleg a tél, így egyre többször merül fel a kérdés: mikor jön végre a tél 2025-ben, és számíthatunk-e idén fehér karácsonyra? Bár a naptéri tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. A csillagászati tél pedig december 21-én, a téli napfordulóval kezdődik, ekkor lesz az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája. Mit ígérnek az előrejelzések? Mikor lesz a téli szünet? Mutatjuk a pontos dátumokat!
Mikor jön a tél?
2025-ben a tél hivatalosan decemberben köszönt be, azonban az időjárás már november végén is hozhat télies fordulatokat. Sokakat foglalkoztat a kérdés, mikor érkezik tartós hideg, lesz-e hó, és vajon idén számíthatunk-e fehér karácsonyra. Bár a hosszabb távú előrejelzések mindig bizonytalanok, december második felében egyre nagyobb az esély fagypont alatti hőmérsékletekre és havazásra, különösen az ország északi és hegyvidéki tájain.
Milyen tél várható 2025-ben?
A meteorológusok friss előrejelzései szerint a 2025/26-os tél az átlagosnál jóval hidegebb lehet, amelyért többek között a La Niña és a gyengülő sarki örvény a felelős. Na de, tényleg ilyen hideg vár ránk? Nézzük meg, mit mondanak egészen pontosan az előrejelzések, mikorra várhatjuk a leghidegebb napokat.
A Föld légkörének egyik meghatározó eleme a sarki örvény (polar vortex), amely az Északi-sark térségében keringő, hatalmas, rendkívül hideg légtömegeket forgató áramlási rendszer. Amikor ez az örvény erős, a fagyos levegő többnyire az északi régiókba szorul. Idén azonban a szokásosnál jóval gyengébb működést mutat, ami lehetővé teszi, hogy a hideg légtömegek délebbre törjenek, egészen Európa belső területeiig. Hasonló helyzet utoljára az 1981-82-es tél során alakult ki, amikor rendkívüli hideg és jelentős havazás sújtotta a kontinenst. A meteorológusok szerint idén is hosszú, elhúzódó hideg periódusokra készülhetünk, különösen Közép- és Kelet-Európában.
A tél alakulását egy másik meghatározó tényező, a La Niña is befolyásolja, amely az ENSO-ciklus hideg fázisa. Ilyenkor a Csendes-óceán trópusi térségének tengerfelszíni hőmérséklete az átlag alá csökken, ami a globális légköri áramlások átrendeződését okozza. Ez Európában gyakran hidegebb, szárazabb időjárást eredményez, illetve növeli a szélsőséges meteorológiai jelenségek esélyét. Ennek hatására gyakoribb frontátvonulások, ciklonok, hirtelen lehűlések és akár hóviharok is előfordulhatnak. A szakértők szerint az alföldi térségekben reggelente akár -10 °C, míg a hegyekben -20 °C alatti hőmérsékletek sem kizártak.
A jelenlegi időjárási modellek alapján már november végén számottevő lehűlés kezdődhet, amely akár február végéig is tarthat. Várhatóan december és január bizonyul majd a leghidegebb időszaknak, bőséges havazásokkal, ami ugyan sokak számára örvendetes, ugyanakkor komoly kihívásokat is hozhat. A hideg légtömegek Skandinávia, Oroszország és Közép-Európa felől érkezhetnek, így Magyarország is érintett lesz. Amennyiben a prognózisok beigazolódnak, rendkívül hosszú és kemény tél elé nézünk, ezért érdemes időben felkészülni.
Ami mindenkit érdekel: lesz-e idén fehér karácsony?
Ahogy a Pénzcentrum korábbi cikkében írtuk, Magyarországon a tél többnyire hideg, felhős és ködös időjárást hoz, időnként erősebb hideg levegő-betörésekkel. Ezek ugyan kedvezhetnek a hóesésnek, ám nem garantálják a tartós hótakaró kialakulását. A síkvidéki területeken, különösen az Alföldön és a nagyobb városok környékén, karácsony táján általában kevesebb csapadék hullik hó formájában, így itt ritkábban látunk fehér ünnepeket.
A legnagyobb esély a havas karácsonyra továbbra is az ország északi, északkeleti, magasabban fekvő térségeiben mutatkozik, például a Mátra, a Bükk vagy Kékestető környékén. Itt az alacsonyabb hőmérséklet és a hegyvidéki adottságok miatt kisebb mennyiségű hó is könnyebben megmarad, különösen éjszakai lehűlést követően.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Összességében 2025-ben mérsékelt esélyt jósolnak a szakemberek a fehér karácsonyra. Az ország nagy részén inkább eső, latyak vagy enyhébb fagy valószínű, ugyanakkor a magasabb hegyvidéki területeken kedvező körülmények mellett, idén is kialakulhat a klasszikus, havas ünnepi hangulat.
Tél kezdete 2025-ben
A naptári tél minden évben december 1-jén kezdődik, így 2025-ben is ekkor vált szimbolikusan az évszak a naptárban. Ettől a naptól hivatalosan téli félévnek tekintjük az időjárási statisztikákat, és jellemzően ekkor kezdenek gyakoribbá válni a hidegfrontok, reggeli fagyok, valamint az első havazások.
Mit jelent pontosan a csillagászati tél?
A csillagászati tél a Föld Nap körüli keringésének és tengelyferdeségének eredménye, és nem az időjárási viszonyok határozzák meg. Ez az időszak a téli napfordulóval kezdődik, amikor az északi féltekén a legrövidebb a nappal és a leghosszabb az éjszaka, majd a tavaszi napéjegyenlőségig tart. Ilyenkor a Nap az égbolt legalacsonyabb részén jár, ezért a besugárzás gyengébb, és kevesebb fény jut a felszínre.
Fontos különbséget tenni a csillagászati és a naptári tél között. Míg a csillagászati tél december 21-én indul és március 20-ig tart, addig a naptári tél december 1-jétől február végéig három teljes naptári hónapot foglal magában. A csillagászati tél tehát a fény és sötétség ciklusának változását jelképezi, amely évezredek óta fontos szerepet játszik a kultúrák évszakhoz kötődő hagyományaiban.
Téli szünet 2025: itt vannak a pontos dátumok
A decemberi és januári hónapokban sok szülő számára fontos dátum a téli szünet időpontja is. Hiszen nem csak a gyerekek pihenése szempontjából jó tudni a pihenés idejét, hanem az esetleges családi kirándulások, utazások tervezése szempontjából is. A köznevelési intézmények téli szünete 2025-ben a hivatalos tanév rendje szerint várhatóan 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart összesen 16 napig. Az első tanítási nap 2026. január 6-a lesz. Ennek mentén érdemes tervezni a családi ügyeket.
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
A 2025 téli napforduló idején sokakban felmerül a kérdés, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején, és miért kötődik ennyi hagyomány ehhez az időszakhoz....
Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
A Duna House legfrissebb adatai szerint a budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban.
A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését.
A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra.
Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz
Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva.
Az új otthon elérhetősége – mit ér a 3%-os hitel különböző keresetek mellett?
Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, ám az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja.
Az évezred legnagyobb lakásárdrágulása jöhet 2025-ben Magyarországon: nesze neked OSP, azért ez így nagyon meredek
Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint 2025 végére közel 29 százalékra gyorsulhat az éves lakásár-növekedés országos átlagban, ami 25 éve nem látott szintet jelent.
A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest.
Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Az építőipar óvatos optimizmussal várja az Otthon Start hatását. Sokan tartanak az építőanyagok árának felfutásától, vagy hiányjelenségektől.
Megszólalt a szövetség elnöke: kiderült, idén is kerülhet-e hal minden asztalra a karácsonyi vacsorán
A karácsonyi időszak slágere továbbra is a ponty, különösen a halászlé készítéséhez.
Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni, mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál.
Meglepő változásokat hozott az Otthon Start: erre senki sem számított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Kovács Csaba szakértő szerint a 3%-os kamat ellenére sem feltétlenül a támogatott hitellel vásárlás most a legjobb lehetőség a tó környékén
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.