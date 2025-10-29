2025. október 29. szerda Nárcisz
Otthon

Lakást újítanál? Itt őrült a kereslet a korszerűsítendő otthonokra

Pénzcentrum
2025. október 29. 15:33

A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg – derül ki a Duna House legfrissebb ingatlanpiaci elemzéséből. Míg Budapesten a tudatos befektetői szemlélet, addig Nyugat-Magyarországon az energiahatékonysági korszerűsítés és a hosszú távú tervezés, Pest vármegyében és Kelet-Magyarországon pedig az árérzékenység és a nagyobb élettér iránti igény határozza meg a keresletet.

Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6%, és szeptemberben is 9% körül alakult. A fővárosi vásárlók egyre tudatosabbak: nem az ár az elsődleges szempont, hanem az, hogy a felújítás révén hosszú távon értékálló otthonhoz jussanak.

„A budapesti vevők nem feltétlenül a legolcsóbb lakásokat keresik, hanem azt, amelyben a felújítás valódi értéknövelési lehetőséget jelent. Ez a szemlélet egyre szélesebb körben jelenik meg a piacon. Bár időszakosan, például nyáron megfigyelhető volt egy rövidebb felfutás a korszerűsítési programok hatására, összességében enyhén csökkenő trend jellemzi a fővárosi adatokat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Pest vármegyében a felújítandó lakások aránya átlagosan 9,1%, az utolsó hónapban pedig 8%, ami enyhe csökkenést jelent az év elejéhez képest. Az agglomerációs övezetben a nagyobb élettér és a kedvezőbb árak továbbra is vonzóak, különösen azoknak a családoknak, akik korszerűsíthető házban látnak lehetőséget.

Itt a felújítás gyakran tudatos döntés, nem szükségmegoldás: a vásárlók sok esetben már a vásárláskor terveznek energetikai fejlesztésekkel, mint például napelemmel, hőszivattyúval vagy modernebb szigeteléssel.

Kelet-magyarország: árérzékeny kompromisszum

Kelet-Magyarországon az arány idei átlagban 9% körül alakult, a szeptembert érték 8%. A régióban az alacsonyabb árak és a nagyobb alapterület iránti igény továbbra is meghatározó. A felújítások itt jellemzően funkcionális jellegűek (pl. fűtés-, nyílászáró vagy burkolatcsere), mintsem komplex energetikai korszerűsítések.

A kereslet hullámzása gyakran egybeesik a pályázati időszakokkal: amikor támogatás érhető el, a vásárlási kedv megugrik, majd fokozatosan visszarendeződik.

Nyugat-magyarország vezeti a tudatos korszerűsítés trendjét

A legaktívabb régió továbbra is Nyugat-Magyarország, ahol a felújítandó ingatlanok aránya átlagosan 11,6%, az utolsó hónapban pedig 11,7%. A keresletet itt leginkább az energiahatékonysági korszerűsítések és a magasabb jövedelmi szint határozzák meg.

„Az Otthonfelújítási Támogatás, illetve a jellemzően állami ösztönzőkhöz kapcsolódó energiahatékony építkezések, okosotthon-fejlesztések és környezetbarát felújítások érezhető hatással vannak a keresletre. Egyre többen terveznek energiahatékony felújítást már a vásárlás pillanatában, a felújítás így ma már nem az „olcsóságról”, hanem az értékteremtésről szól. A korszerűsítési támogatások ennek megfelelően új szemléletet hoztak a piacra. A vevők befektetésként tekintenek arra, amit korábban csak kiadásnak láttak” – tette hozzá Szegő Péter.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #lakásvásárlás #felújítás #Budapest #lakásfelújítás #duna house #ingatlanpiac #energiahatékonyság #pest megye #nyugat-magyarország #kelet-magyarország

