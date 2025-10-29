Az Otthon Start Program szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
Lakást újítanál? Itt őrült a kereslet a korszerűsítendő otthonokra
A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg – derül ki a Duna House legfrissebb ingatlanpiaci elemzéséből. Míg Budapesten a tudatos befektetői szemlélet, addig Nyugat-Magyarországon az energiahatékonysági korszerűsítés és a hosszú távú tervezés, Pest vármegyében és Kelet-Magyarországon pedig az árérzékenység és a nagyobb élettér iránti igény határozza meg a keresletet.
Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6%, és szeptemberben is 9% körül alakult. A fővárosi vásárlók egyre tudatosabbak: nem az ár az elsődleges szempont, hanem az, hogy a felújítás révén hosszú távon értékálló otthonhoz jussanak.
„A budapesti vevők nem feltétlenül a legolcsóbb lakásokat keresik, hanem azt, amelyben a felújítás valódi értéknövelési lehetőséget jelent. Ez a szemlélet egyre szélesebb körben jelenik meg a piacon. Bár időszakosan, például nyáron megfigyelhető volt egy rövidebb felfutás a korszerűsítési programok hatására, összességében enyhén csökkenő trend jellemzi a fővárosi adatokat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Pest vármegyében a felújítandó lakások aránya átlagosan 9,1%, az utolsó hónapban pedig 8%, ami enyhe csökkenést jelent az év elejéhez képest. Az agglomerációs övezetben a nagyobb élettér és a kedvezőbb árak továbbra is vonzóak, különösen azoknak a családoknak, akik korszerűsíthető házban látnak lehetőséget.
Itt a felújítás gyakran tudatos döntés, nem szükségmegoldás: a vásárlók sok esetben már a vásárláskor terveznek energetikai fejlesztésekkel, mint például napelemmel, hőszivattyúval vagy modernebb szigeteléssel.
Kelet-magyarország: árérzékeny kompromisszum
Kelet-Magyarországon az arány idei átlagban 9% körül alakult, a szeptembert érték 8%. A régióban az alacsonyabb árak és a nagyobb alapterület iránti igény továbbra is meghatározó. A felújítások itt jellemzően funkcionális jellegűek (pl. fűtés-, nyílászáró vagy burkolatcsere), mintsem komplex energetikai korszerűsítések.
A kereslet hullámzása gyakran egybeesik a pályázati időszakokkal: amikor támogatás érhető el, a vásárlási kedv megugrik, majd fokozatosan visszarendeződik.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nyugat-magyarország vezeti a tudatos korszerűsítés trendjét
A legaktívabb régió továbbra is Nyugat-Magyarország, ahol a felújítandó ingatlanok aránya átlagosan 11,6%, az utolsó hónapban pedig 11,7%. A keresletet itt leginkább az energiahatékonysági korszerűsítések és a magasabb jövedelmi szint határozzák meg.
„Az Otthonfelújítási Támogatás, illetve a jellemzően állami ösztönzőkhöz kapcsolódó energiahatékony építkezések, okosotthon-fejlesztések és környezetbarát felújítások érezhető hatással vannak a keresletre. Egyre többen terveznek energiahatékony felújítást már a vásárlás pillanatában, a felújítás így ma már nem az „olcsóságról”, hanem az értékteremtésről szól. A korszerűsítési támogatások ennek megfelelően új szemléletet hoztak a piacra. A vevők befektetésként tekintenek arra, amit korábban csak kiadásnak láttak” – tette hozzá Szegő Péter.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Megmozdulhat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte több mint 25 ezer új lakás építését kezdhetik el a következő...
Idén is meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek a temetők a fővárosban. Eközben több járat is sűrűbben fog járni.
A Duna House legfrissebb, reprezentatív ingatlanpiaci kutatása rávilágít, hogy mi számít ma a leginkább a vásárlást tervezők számára.
Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanok magyarázta el, hogy valóban fenyeget-e ez a veszély.
A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.
A minisztérium most jelentős módosításokkal próbálja vonzóbbá tenni a programot.
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a támogatás egyik kulcsfeltétele, a házaspárok életkorára vonatkozó előírás.
Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók
Mikor van mindenszentek és mikor van halottak napja? Milyen szokások kapcsolódnak ezekhez az ünnepekhez? Mutatjuk!
Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbi ilyet az Otthon Start keltette a piacon.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Az európai városokban 2020 óta drámaian emelkedtek a rezsiköltségek, ami komoly terhet ró a háztartásokra és a vállalkozásokra.
Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép
Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, október végére pedig szinte már teljesen lecsengett.
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.
Újra aranykorukat élik a magyar panellakások: a téglaépítésű lakásokhoz képest átlagosan közel 25 százalékkal olcsóbbak, így ismét tömegek választják őket elérhető alternatívaként.
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
Drámai különbségek mutatkoznak meg az internetárakban világszerte, miközben napjainkra már alapvetővé váltak az online és digitális eszközök.
Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben ősszel, télen is
Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel.
Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat.
A változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.