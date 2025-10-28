Idén is meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek a temetők a fővárosban. Eközben több járat is sűrűbben fog járni.
Jöhet az újabb lakásdömping Magyarországon: ez rúghatja be igazán az Otthon Startot, érik a káosz
Újra megmozdulhat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte több mint 25 ezer új lakás építését kezdhetik el a következő hónapokban – derül ki az ingatlan.com elemzéséből.
A várhatóan 2026-ig megvalósuló projektek jelentős része az Otthon Start Program (OSP) feltételeinek is megfelel majd, így a vevők 3 százalékos hitellel is megvásárolhatják ezeket az ingatlanokat.
„A lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben: az elmúlt időszakban már 6–7 ezer új lakás bejelentése történt, és piaci információink szerint legalább 25 ezer újabb otthon fejlesztése indulhat el rövidesen” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Szerinte ez a fejlesztési hullám jelentősen enyhítheti a kínálati szűkösséget, és „komoly vérfrissítést” hozhat az új lakások minőségében, különösen a nagyvárosokban.
A 3 százalékos hitellel is megvásárolható új lakások iránt látványosan nőtt az érdeklődés. Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten átlagosan 22 százalékkal több érdeklődés jut egy ilyen hirdetésre, mint a programon kívüli új lakások esetében.
Vidéken és a megyei jogú városokban 6–12 százalékos a különbség az OSP-kompatibilis lakások javára.
Balogh László szerint a fejlesztők 2026-tól jóval nagyobb arányban tudják majd kielégíteni a vásárlói igényeket, mivel egyre több új projekt épül az OSP feltételei szerint.
A következő hónapokban több fővárosi kerületben – például a X., XV. és IX. kerületben – indulnak el az első, Otthon Start Programhoz igazított fejlesztések, míg más városrészekben (XI., XIII., XIV.) már az előkészítés zajlik.
A vidéki fejlesztések közül Debrecenben, Szegeden, Veszprémben, Monoron és Mosonmagyaróváron is új projektek rajtolnak.
Az új építésű lakások egy része rozsdaövezeti besorolású lesz, így az első lakásvásárlók az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik. Ez 1,5 millió forintos négyzetméterár mellett egy 40 négyzetméteres lakásnál több mint 2,8 millió forint megtakarítást jelenthet.
2026 elején tovább élénkítheti a keresletet a kormány új tervezete is, amely évi 1 millió forintos lakáscélú juttatást adna a közszolgálati dolgozóknak – házaspároknál ez akár 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást is jelenthet.
Emellett 2025 februárjában hatályba lép a társasházi építményi jog, amely lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásároljanak új lakásokat.
Balogh László szerint ez az új jogintézmény „új korszakot nyithat” a lakáspiacon, hiszen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a hitelfelvétel és a vásárlás folyamata.
A szakértő úgy látja, hogy 2026 első negyedévében az új lakások piacán évek óta nem látott forgalomnövekedés jöhet.
Ha a jelenlegi és a most bejelentett fejlesztések ütemesen haladnak, 2027-re akár a 2000-es évek közepi rekordok is megdőlhetnek: akkor, 2004–2005-ben több mint 40 ezer új lakást adtak át Magyarországon.
