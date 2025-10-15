2025. október 15. szerda Teréz
Egy pár ünnepli az új otthonba költözést
Otthon

Lakásfelújítók, figyelem! Változtak a feltételek: már több millió forinttal segítik a tulajdonosokat

Pénzcentrum
2025. október 15. 08:37

Jelentősen kedvezőbbé váltak az energetikai otthonfelújítási program feltételei: 10 millió forintra emelkedett a maximálisan igényelhető összeg, csökkent az önerő mértéke, és egyszerűsödött a kivitelezői adminisztráció is. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére igénybe vehető támogatás továbbra is 30%-os energiamegtakarítást követel meg.

Az MFB által kezelt, uniós forrásból finanszírozott energetikai otthonfelújítási program feltételei 2025. január 20-tól jelentősen módosulnak. A KEHOPPlusz-4.1.7-24 kódszámú program keretében igényelhető maximális támogatási összeg az eddigi 6 millió forintról 10 millió forintra emelkedik, amelyből 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 5 millió forint kamatmentes kölcsön formájában vehető igénybe.

A program továbbra is a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére használható fel, és alapvető elvárás marad a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, amit energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni. A kölcsönkérelmeket a 73 milliárd forintos keret kimerüléséig, de legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani az MFB Pont Plusz fiókokban, amelyeket az OTP, az MBH és a Gránit Bank működtet - írta a Portfolio.

A módosítások egyik legfontosabb eleme, hogy a szükséges önerő mértéke jelentősen csökken: az eddigi minimum 1/7 arány (a maximális 6 milliós összeg esetén 1 millió forint) helyett már csak 5% önerőre van szükség, ami a maximális 10 milliós összeg esetén 526 316 forintot jelent.

Bővült a támogatható tevékenységek köre is: mostantól finanszírozható a lapostető hőszigetelése, az árnyékoló szerkezetek (zsaluzia, redőny) telepítése, a használati melegvizet előállító napkollektor beépítése, valamint a fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó vezérlési rendszerek kiépítése is.

További kedvező változás, hogy eltörölték a kötelező kivitelezői regisztrációt, így a felújítást végző vállalkozók kiválasztása egyszerűbbé válik. A kölcsön maximális futamideje 12-ről 15 évre emelkedik, a rendelkezésre tartási idő pedig minimum 6 hónapról minimum 12 hónapra nő, de továbbra is legfeljebb 24 hónap lehet.

Az energetikai tanúsítványok elszámolható költségei is emelkedtek: a kiinduló energetikai tanúsítvány és a tervezett energetikai korszerűsítésre vonatkozó számítás együttes költsége maximum bruttó 115 ezer forint lehet, míg a záró állapotra vonatkozó tanúsítvány legfeljebb 65 ezer forintba kerülhet. Így összesen 180 ezer forint számolható el erre a célra az eddigi 120 ezer forint helyett.

Fontos kikötés maradt, hogy a projekt – a projektelőkészítési tevékenységet leszámítva – nem lehet fizikailag megkezdett a kölcsönkérelem benyújtásakor. Új feltétel ugyanakkor, hogy a tervezett energetikai számítások nem tartalmazhatnak fosszilis alapú fűtési vagy melegvíz előállító berendezésekre irányuló korszerűsítést.

Magyarországon egyébként továbbra is elérhető a vidéki otthonfelújítási program is, amely az 5000 fő alatti kistelepüléseken vehető igénybe, és amellyel legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás érhető el energetikai elvárások nélkül.
Címlapkép: Getty Images
