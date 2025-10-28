Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?

Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanos magyarázta el, hogy valóban fenyeget-e ez a veszély.

Amikor nemrégiben bevezették az Otthon Start Programot, mellyel kedvezményes, három százalékos hitellel juthat valaki hozzá első lakásához, sokan figyelmeztettek arra, hogy a kereslet durva megnövekedését, ezzel együtt komoly áremelkedést szabadíthat a piacra a legújabb állami hitelkonstrukció. Az már most világosan látszik, hogy ezek a félelmek be is jöttek: mi a Pénzcentrumon is sokszor írtunk arról, hogy a lakásárak komoly növekedésen mentek keresztül.

Az árnövekedés sokakban azt a félelmet is felkeltette, hogy nem okoz-e az egész egy olyan ingatlanlufit, ami akár a gazdasági rendszer komoly veszélyeztetésének lehetőségét is hordozná magában. A félelem annyiban állja most meg a helyét, hogy nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban komoly ingatlanár-növekedés tapasztalható, a szakértők pedig már attól tartanak, hogy az egész hozhat egy olyan durranást, ami az egyik előzménye és kiváltója volt például a 2008-as nagy gazdasági világválságnak is.

Csorba Dániel, a youtuberként is ismert magyar ingatlanügynök most saját Tiktok-csatornájára készített egy videót, amiben körüljárja ezt a jelenséget. Mint fogalmazott, először is fontos definiálni azt, hogy mikor beszélünk egyáltalán ingatlanpiaci lufiról.

Jellemzői közé tartozik az árak elszakadása a helyi bérektől, a bérleti díjaktól, a felpörgetett újlakás-piac és a felpörgetett hitelpiac. Az UBS minden egyes évben kiadja az ingatlanbefektetésre ajánlott városoknak a listáját és azt, hogy mennyire rizikósod befektetni: Budapest ebben a listában sehol nincsen. És ez nem azért van, mert jó vagy rossz lenne a város ingatlanszempontból, hanem csupán csak azért, mert nem tényező ebben a listában

- nyugtatott meg mindenkit az ingatlanos. Csorba azonban rögtön hozzátette azt is, hogy van olyan terület, amiben bizony lenne hova fejlődni.

Amiben nem festünk túl jól, az az árak növekedése. Miamiban 50 százalékot nőttek az árak, Tokióban és Zürichben 35 százalékot, viszont Budapesten 30 százalékot nőttek egyetlen egy év alatt. A másik vizsgált terület pedig az, hogy egy átlagos képzett munkásnak hány évnyi bére kell ahhoz, hogy egy 60 négyzetméteres lakást megvásároljon az adott városban. Ez Miamiban 5 év, Tokióban 12 év és Londonban pedig 14 év. Budapesten, hogyha nagyjából olyan 70 millióval számolunk erre a 60 négyzetméteres lakásra, akkor 13-15 év

- mondta erről, ami egybevág azzal, amit nemrégiben mi is írtunk a Pénzcentrumon: vagyis hogy évtizedekbe telik, míg valaki egy "sima" munkabérből egyáltalán lakást vehet.

Csorba Dániel ezután arról beszélt, hogy az építőipar válsága Magyarországon azt is eredményezte, hogy lakosságarányosan hihetetlenül kevés új lakás épül - külföldi példákkal illusztrálta, mennyire.

Egy másik tétel a túlpumpált újlakás-piac, ami nálunk teljesen "gatya". Elég megnézni, hogy évente kb. olyan 10-15 ezer új építésű ingatlant adnak át, ez a szám Japánban - 124 millió emberre - 800 ezer körül van. Ha ezt lakosságarányosan nézzük, akkor kijön, hogy a 4-5-szöröse az itthoninak. De mehetünk Miamiba is, pontosabban inkább Floridába, ahol 23 millióan laknak, ott az átadott ingatlanok száma 110 ezer évente, ez lakosságarányosan még mindig háromszor annyi, mint itthon

- közölte a brutális számokat Csorba Dániel. Emellett szólt az eladósodottságról is, ami szintén komoly kerékkötője itthon a lakáspiacnak. Döbbenetes módon azonban sokkal jobban állunk ebben a nagy országoknál.

A lakossági hitelállomány és a GDP aránya az Egyesült Államokban 64, Japánban 67, Magyarországon pedig 14 százalék, úgyhogy van még mit ránk tolni a bankoknak. Ahogy a UBS mondta: egy igazi lufit csak akkor lehet már észrevenni, amikor felrobban

- tért vissza az eredeti témához, vagyis hogy Magyarországon egyelőre nem nagyon fenyeget lakáspiaci lufi durranása.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA