Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant

Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. Ahogy januárban, most is 3,3 millió euróért adnának túl rajta, de a forint erősödése miatt tízmilliókkal járhat jobban, aki várt 10 hónapot a vásárlással. A luxusingatlant 2021 óta rendre meghirdetik.

Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját, a hirdetésre ismét rábukkant a Pénzcentrum a legagyobb hirdetési portálon. A 800 négyzetméteres, impozáns villa a Rubik-kocka feltalálójának tervei alapján épült 2000-ben - és itt is élt 19 éven át -, most 3,3 millió eurót kér érte a tulajdonos, ami mai árfolyamon kb. 1,32 milliárd forintnak felel meg.

Korábban az is kiderült, egy kínai vevő vásárolta meg az ingatlant, amikor a feltaláló 19 év után túladott rajta. Azt nem tudni, most is ő árulja-e.

A villát évek óta próbálják eladni, elsőként 2021-ben bukkant fel az ingatlanpiacon, akkor 1,7 milliárd forintot kértek érte, 2023-ban szintén 3,3 millió euró volt az ára - akkori euróárfolyamon ez 1,2 milliárd forintot ért -, de ugyanabban az évben 2 milliárd forintot is kértek érte a tulajdonosok, tavaly szeptemberben 4,9 millió euróért árulták, ami szintén kb. 2 milliárd forintnak felelt meg akkoriban. Legutóbb idén januárban találkoztunk a hirdetéssel, 3,3 millió eurót kértek a villáért, azaz akkori árfolyamon 1,35 milliárd forintot.

Azaz, ha valaki kivárt a vásárlással, szimplán a forint erősödée miatt kb. 30 millió forintot nyert az üzleten január óta.

Buda elitkörnyékén lakott a feltaláló

Maga az ingatlan a II. kerületben, az Apáthy-szikla közelében található, alapterülete 800 négyzetméter, a telek pedig több mint 4800 négyzetméteres - ez kivételesen nagy a budai villák között. A 2019-ben teljes körűen átalakított és felújított, belső 3 szintes családi villa hatalmas tereiről és az egyedi megoldásairól vált ismertté.

Az ikonikus toronyszoba, amely Rubik Ernő egykori használatában volt, szintén itt található, és lenyűgöző kilátást nyújt a János-hegyi kilátóra. A torony egyedi formáját három egymásra helyezett kocka ihlette

- áll a hirdetésben. Az amerikai konyhás nappali 139 négyzetméter, és ebben a helyiségben beépített kandalló emeli a komfort érzetet. Három lakószinten, 6 hálószoba és 5 fürdőszoba biztosítja a lakók kényelmét.

A földszinten 72 négyzetméteres garázs található, 3 autóval lehet parkolni benne. A földszinten fűthető 10 méteres medence van, a pince szinten wellness részt alakítottak ki, amely szaunával és edzőteremmel rendelkezik. Hatalmas, közel 5000 négyzetméteres, részben ősfás park gondoskodik a külvilágtól háborítatlan nyugalomról.

A kertben található egy kétszintes, fűthető üvegház mosdóval, teakonyhával, gázkazánnal és fatüzelésű kazánnal. Az épület tárolásra, növénytermesztésre vagy akár vendégházként is használható.

