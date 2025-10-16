Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. Ahogy januárban, most is 3,3 millió euróért adnának túl rajta, de a forint erősödése miatt tízmilliókkal járhat jobban, aki várt 10 hónapot a vásárlással. A luxusingatlant 2021 óta rendre meghirdetik.
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját, a hirdetésre ismét rábukkant a Pénzcentrum a legagyobb hirdetési portálon. A 800 négyzetméteres, impozáns villa a Rubik-kocka feltalálójának tervei alapján épült 2000-ben - és itt is élt 19 éven át -, most 3,3 millió eurót kér érte a tulajdonos, ami mai árfolyamon kb. 1,32 milliárd forintnak felel meg.
Korábban az is kiderült, egy kínai vevő vásárolta meg az ingatlant, amikor a feltaláló 19 év után túladott rajta. Azt nem tudni, most is ő árulja-e.
A villát évek óta próbálják eladni, elsőként 2021-ben bukkant fel az ingatlanpiacon, akkor 1,7 milliárd forintot kértek érte, 2023-ban szintén 3,3 millió euró volt az ára - akkori euróárfolyamon ez 1,2 milliárd forintot ért -, de ugyanabban az évben 2 milliárd forintot is kértek érte a tulajdonosok, tavaly szeptemberben 4,9 millió euróért árulták, ami szintén kb. 2 milliárd forintnak felelt meg akkoriban. Legutóbb idén januárban találkoztunk a hirdetéssel, 3,3 millió eurót kértek a villáért, azaz akkori árfolyamon 1,35 milliárd forintot.
Azaz, ha valaki kivárt a vásárlással, szimplán a forint erősödée miatt kb. 30 millió forintot nyert az üzleten január óta.
Buda elitkörnyékén lakott a feltaláló
Maga az ingatlan a II. kerületben, az Apáthy-szikla közelében található, alapterülete 800 négyzetméter, a telek pedig több mint 4800 négyzetméteres - ez kivételesen nagy a budai villák között. A 2019-ben teljes körűen átalakított és felújított, belső 3 szintes családi villa hatalmas tereiről és az egyedi megoldásairól vált ismertté.
Az ikonikus toronyszoba, amely Rubik Ernő egykori használatában volt, szintén itt található, és lenyűgöző kilátást nyújt a János-hegyi kilátóra. A torony egyedi formáját három egymásra helyezett kocka ihlette
- áll a hirdetésben. Az amerikai konyhás nappali 139 négyzetméter, és ebben a helyiségben beépített kandalló emeli a komfort érzetet. Három lakószinten, 6 hálószoba és 5 fürdőszoba biztosítja a lakók kényelmét.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A földszinten 72 négyzetméteres garázs található, 3 autóval lehet parkolni benne. A földszinten fűthető 10 méteres medence van, a pince szinten wellness részt alakítottak ki, amely szaunával és edzőteremmel rendelkezik. Hatalmas, közel 5000 négyzetméteres, részben ősfás park gondoskodik a külvilágtól háborítatlan nyugalomról.
A kertben található egy kétszintes, fűthető üvegház mosdóval, teakonyhával, gázkazánnal és fatüzelésű kazánnal. Az épület tárolásra, növénytermesztésre vagy akár vendégházként is használható.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Életet mentett a néma segélykiáltás: bajba került nőt mentettek a rendőrök, miután jelzett a pincéreknek
Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van.
Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40%-os arányt értek el az első lakásvásárlók.
Kiderült az egyik legutolsó lomtalanítás dátum Budapesten: ez a kerület készülhet - Novemberben viszik a lomot mind a 10 körzetben
Folytatódik a budapesti lomtalanítás, a 17. kerület területén november 9. és 20. között viszik a lomokat 10 körzetre bontva. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Lakásfelújítók, figyelem! Változtak a feltételek: már több millió forinttal segítik a tulajdonosokat
Jelentősen kedvezőbbé váltak az energetikai otthonfelújítási program feltételei: 10 millió forintra emelkedett a maximálisan igényelhető összeg.
A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál
Ennyit az Otthon Startról? Hiába az új társasházi projektek, nem tud kikecmeregni a gödörből a magyar építőipar
Az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila kommentálta a friss augusztusi építőipari adatokat.
A júliusi hónaphoz viszonyítva sem volt jobb a helyzet – 11,4%-os csökkenést mért a statisztika.
Mindenki Otthon Start hitellel venné a lakást, de sokan pofára esnek: fordul az ingatlanpiac, erre ki számított?
Az év eleji élénkülés után nyár közepére látványosan visszaesett a kereslet a dél-pesti ingatlanpiacon, amit az Otthon Start program bejelentése átmenetileg újra felpörgetett.
Kiderült, mi húzza fel ennyire az ingatlanárakat Magyarországon: ezért vált luxussá sokaknak a saját lakás
A lakásárak és a munkaerőpiaci mutatók közötti összefüggéseket vizsgálták települési szintű adatok alapján.
Emelkedő árak, élénk kereslet és lassú kiegyensúlyozódás jellemzi az új építésű lakások piacát.
A kedvezményes hitelhez kapcsolódó ingatlanvásárlás során számos jogi és gyakorlati buktató merülhet fel.
Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek lakbérek szeptemberben.
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosságnak már közel 38 százaléka él jelenleg szuburbán területen.
Ahogy közeledik a fűtési szezon, egyre többen keresik a megbízható, gazdaságos tűzifát.
A fővárosiak után a legtöbben Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyéből keresnek eladó ingatlant Budapesten
További könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban.
Augusztushoz képest több mint kétszeresére gyorsult a lakásdrágulás havi tempója szeptemberben.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.