Kutyának sem kell Rubik Ernő luxusvillája? Megtaláltuk a hirdetést, százmilliókat engedtek az árából

Ismét eladósorba került a II. kerületi Rubik-villa. A bűvös kocka atyjának egykori otthonáért 1,3 milliárd forintot kérnek, majdnem 2 milliárdról lett ennyire leárazva. A 800 négyzetméteres luxusingatlan egy több mint 4800 négyzetméteres telken fekszik.

Ismét eladósorba került Rubik Ernő második kerületi villája - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum. Az impozáns luxusingatlant már több ízben is megpróbálták értékesíteni: most 1,3 milliárd forintot (vagy 3,3 millió eurót) kér érte a tulajdonos.

Az eurós ára egyébként ugyanannyi, mint legutóbb volt, amikor a Rubik-villa feltűnt a piacon: tavaly júliusban szintén ennyiért akartak túladni Budapest egyik legszebb villáján. A bűvös kocka atyjának egykori otthonát már jó ideje árulják, 2021-ben még arról írtunk, hogy több mint 1,7 milliárd forintért vált volna meg tőle a tulajdonos, és tavaly májusban is majdnem 2 milliárd forintért volt eladó.

Most azt írja a hirdetés, hogy 4,9 millió euróról, azaz több mint 1,9 milliárd forintról van leárazva 1,3 milliárdra a Rubik-villa.

Maga az ingatlan a II. kerületben, az Apáthy-szikla közelében található, alapterülete 800 négyzetméter, a telek pedig több mint 4800 négyzetméteres - ez kivételesen nagy a budai villák között.

A 2001-ben épült, de 2019-ben teljes körűen átalakított és felújított, belső 3 szintes családi villa hatalmas tereiről és az egyedi megoldásairól vált ismertté.

Újra eladó a Rubik-villa. Forrás: ingatlan.com

A friss hirdetés szerint már okosotthon rendszerrel is fel van szerelve, van benne

5 hálószoba saját fürdővel,

privát kamerarendszer,

kandalló,

3 gardróbszoba,

8 wc,

3 állásos garázs, plusz 4-5 autónyi parkoló.

A kertben található egy kétszintes, fűthető üvegház mosdóval, teakonyhával, gázkazánnal és fatüzelésű kazánnal. Az épület tárolásra, növénytermesztésre vagy akár vendégházként is használható - áll a hirdetésben.

Az ingatlan különleges adottságai lehetővé teszik további fejlesztések megvalósítását is. A tetőtérben további szobák kialakítása lehetséges, a kertben található üvegház pedig vendégházként is használható. A telek mérete sportpályák kialakítására is lehetőséget nyújt, tovább növelve az ingatlan értékét és vonzerejét

- írja az ingatlanos.