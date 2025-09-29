Nem várt hatása lehet az Otthon Startnak: most robbanhat be igazán Magyarország új húzóágazata?

Az Otthon Start nemcsak a lakáspiacot, hanem az építőipart is felpezsdítette. Az első otthon megszerzését támogató program meghirdetésével párhuzamosan a beruházók három hét alatt 30 ezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet* a hatóságokhoz. A beruházási kedv élénkülése egyrészt lehetőség az ágazat szereplőinek, másrészt komoly kihívást is jelent, hogy megfeleljenek a minőségi követelményeknek és a jövedelmezőségi elvárásoknak. A létesítménygazdálkodásban, ingatlanprojektekben, valamint az építőiparban is használatos digitális dokumentáció, kommunikáció és jelentéskészítő vezető platformját Magyarországon is forgalmazó PlanRadar összefoglalta, hogy fellendülő kereslet mellett a digitalizáció miként támogatja a beruházókat, kivitelezőket, vásárlókat közös céljuk, a minőségi új otthonok megteremtésének elérésében.

A szeptemberben indult program fontos eleme, hogy lakás (beleértve az újépítésűeket) vásárlásakor a bruttó vételár maximum 100 millió, a bekerülési költség családi ház építésekor legfeljebb150 millió forint lehet. A négyzetméterár egyik esetben sem haladhatja meg az 1,5 millió forintot. Ennek a feltételnek a fővárosban eladásra kínált újépítésű ingatlanok ötöde felel meg, vidéken ennél sokkal kedvezőbbek az arányok.

A számokat látva nem csoda, hogy a kereslet növekedésével számoló beruházók azokra a területekre összpontosítanak, ahol a várhatóan erősödő versenyben és a megadott költségkereten belül maradva tudják biztosítani a jövedelmezőséget a vevők által elvárt és a hatóságok és a jogszabályok által megkövetelt minőséget. Ez komoly lehetőség, de egyben kihívás is a gondokkal küszködő építőiparnak. Nemcsak nálunk, hanem világszerte.

Kihívások és megoldások

A PlanRadar 17 országban, köztük Magyarországon végzett kutatást a lakóingingatlanok építésével foglalkozó ágazat számos szereplőjének bevonásával, hogy felmérje a problémákat, valamint a megoldási lehetőségeket.

A válaszadók döntő többsége, 80 százaléka számolt be az alapanyag és munkabérköltségek növekedéséről, háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a legfőbb gondként megjelölt (szakképzett) munkaerőhiány késéseket okoz a projektek megvalósításában, 40 százalékuk szerint bürokratikus akadályok nehezítik a munkájukat, harmaduknak pedig a finanszírozás jelent komoly kihívást.

Az biztató, hogy a kutatásban részt vevők háromnegyede stagnáló vagy erősödő keresletet tapasztalt, több mint 50 százalékuk tudatosan keresi a növekedési lehetőségeket, kétharmaduk egyetért azzal, hogy a technológiai fejlesztések növelik a hatékonyságot és javítják a jövedelmezőséget.

„Egyre többen ismerik fel, hogy a korszerű digitális platformok használata megkönnyíti a beruházás minden fázisának naprakész nyomon követését. Megakadályozza egyebek között a szigorú költségkeretek túllépését, a határidők csúszását, miközben az ellenőrzések hatékonyságának növelésével jelentősen csökkenti az utómunkákat, így biztosítva a beruházóknak, kivitelezőknek, vevőknek egyaránt fontos minőséget. A munkafolyamatok összehangolása kiemelten fontos azokban az esetekben, amikor az építkezések felfutásával egy beruházó egy időben több nagyobb projektben is érdekelt” – mondja Borbély Csaba, a PlanRadar magyarországi menedzsere.

Az Otthon Start-hoz kapcsolódóan a magyar kormány azzal is megkönnyítette a beruházók dolgát, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősíti azokat az

ingatlanfejlesztéseket, amelyek legalább 250 lakásból állnak, és ezek legalább 70 százaléka teljesíti az Otthon Start feltételeit, ami azt jelenti, hogy egyszerűbben, gyorsabban kaphatják meg az építési engedélyt. A minőségben azonban nincs engedmény, a cél az, hogy korszerű, fenntartható otthonok épüljenek, amelyek száma a következő öt évben az előzetes várakozások szerint az 50 ezret is elérheti.