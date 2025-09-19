A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is...
Keményen megcsapolták a rezsicsökkentés alapját: itt a határozat, mire készül a kormány?
A kormány csütörtök este közzétett határozata szerint közel 155 milliárd forintot csoportosítanak át "a rezsivédelmi szolgáltatások" finanszírozására, amelyet az energiaszolgáltatók felé teljesítendő ellentételezésre fordítanak.
A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik. Az Energiaügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Lakossági Rezsivédelmi Alapból 154,866 milliárd forintot vonnak el, amelyet a tárca Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások költségvetési sorára irányítanak át.
A döntés végrehajtásáért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felel, azonnali határidővel. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt határozat egyúttal utasítja az energiaügyi minisztert, hogy a most biztosított forrásból gondoskodjon a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása érdekében szerződött villamosenergia- és földgázszolgáltatók részére történő 154,866 milliárd forintos ellentételezés átutalásáról. Az átcsoportosítás az idei költségvetést érinti, és a rezsivédelmi intézkedések finanszírozását szolgálja.
Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára
Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba.
Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
Kimondták, tényleg a túlárazóknak kedvez az Otthon Start: simán lehet nyerészkedni a lakáspiaci pánikon
Pánikszerűen vásárolnak most a fiatalok az ingatlanpiacon: az Otthon Start miatti további áremelkedéstől tartva még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak.
Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van.
Erősödő kereslet élénkíti a lakáspiacot, de messze nem igaz, hogy minden ingatlan azonnal vevőre talál.
A schengeni átjárhatóság azonnal érezhető ingatlanpiaci élénkülést hozott a román határ mentén, a forgalom és az árak is gyorsabban mozognak, mint az országos átlag.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója látleletet adott arról, hogyan próbál alkalmazkodni az ingatlanközvetítői szakma a külső hatásokhoz.
Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia nyitó szekciója átfogó képet adott az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról.
Életveszélyes játszóterekkel van tele az ország? Lesújtó eredményre jutott az ellenőrzés, ki vigyáz a gyerekek biztonságára?
A kormányhivatalok a gyermekek védelme érdekében rendszeresen ellenőrzik a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
Elképesztő lakásroham indult Budapesten: nagyon jól járhat, aki ilyen ingatlant adna el a fővárosban?
Budapesten gyorsabban elkelnek a lakások, mint egy évvel korábban: a panellakások esetében a július és szeptember közötti három hónapos időszakban 55 nap elég az eladáshoz.
Idén január közepén részben elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer, amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést.
Csúnya ősz elé nézhet rengeteg magyar ingatlantulaj: kiadták a figyelmeztetést, ennek a fele sem tréfa
A fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket.
A Duna House adatai szerint a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi összeg.
Az igazságügyi miniszter két rendeletben rögzítette a 2026-os országgyűlési választás lebonyolításának részleteit.
A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén.
