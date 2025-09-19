2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
a fűtési költségek emelkedése miatt a fűtőtestek termosztátjának kézi leállítása energiatakarékossági céllal
Keményen megcsapolták a rezsicsökkentés alapját: itt a határozat, mire készül a kormány?

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 08:44

A kormány csütörtök este közzétett határozata szerint közel 155 milliárd forintot csoportosítanak át "a rezsivédelmi szolgáltatások" finanszírozására, amelyet az energiaszolgáltatók felé teljesítendő ellentételezésre fordítanak.

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik. Az Energiaügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Lakossági Rezsivédelmi Alapból 154,866 milliárd forintot vonnak el, amelyet a tárca Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások költségvetési sorára irányítanak át.

A döntés végrehajtásáért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felel, azonnali határidővel. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt határozat egyúttal utasítja az energiaügyi minisztert, hogy a most biztosított forrásból gondoskodjon a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása érdekében szerződött villamosenergia- és földgázszolgáltatók részére történő 154,866 milliárd forintos ellentételezés átutalásáról. Az átcsoportosítás az idei költségvetést érinti, és a rezsivédelmi intézkedések finanszírozását szolgálja.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #rezsi #rezsicsökkentés #energiaszolgáltató #költségvetés #földgáz #villamosenergia #orbán viktor #magyar közlöny #kormányhatározat #nagy márton #energiaügyi minisztérium

