Brutális hajszák, sebesült szarvasok és virágzó fekete piac – így működik az agancsmaffia Magyarország erdeiben.
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
Az IMF friss jelentése szerint Magyarország különösen sérülékeny az energiaár-sokkokkal szemben, mivel egyszerre erősen importfüggő és kiemelkedően energiaintenzív gazdasággal rendelkezik. Egy esetleges orosz energiaszállítás leállása hazánkban okozná a legnagyobb GDP-visszaesést az EU-ban, azonban átfogó reformokkal és a zöld átmenet gyorsításával jelentősen csökkenthetők ezek a kockázatok - közölte a Portfolio.
A Nemzetközi Valutaalap elemzése rámutat, hogy az energiaárak 2022-es elszabadulása nyomán Magyarország folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 8,5%-ára ugrott, miközben az állami energiaár-támogatások összege a 2021-es GDP 0,1%-áról 2023-ra közel 2%-ra emelkedett. Az IMF számításai szerint egy uniós szintű orosz gázembargó esetén hazánk szenvedné el a legnagyobb, 4%-ot meghaladó GDP-visszaesést Európában.
Magyarország energiafüggősége így továbbra is kritikus szinten van. 2024-ben a hazai gázfogyasztás 74%-a, az olajfogyasztás 86%-a Oroszországból származott, ami még a 2018-as 64, illetve 66%-os aránynál is magasabb. Az import ráadásul néhány kritikus útvonalra korlátozódik, mint a Török Áramlat gázvezeték vagy a Horvátország felől érkező Adria és Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetékek. Bár történtek lépések a diverzifikálásra, ezek egyelőre csak korlátozottan csökkentik a függőséget.
A villamosenergia-ellátás terén kedvezőbb a helyzet a 8 GW-ot meghaladó napelem-kapacitás és a Paksi Atomerőmű jóvoltából, bár napnyugta után továbbra is jelentős importra szorulunk. Az IMF kiemeli, hogy "Magyarország energiaintenzitása az egyik legmagasabb Európában". Ez azt jelenti, hogy egységnyi GDP előállításához jóval több energiát használunk fel, mint az uniós átlag. Ennek hátterében a gazdaság szerkezeti sajátosságai állnak: a vegyipar, fémgyártás és járműipar különösen energiaigényes ágazatok, amelyek a hazai energiafelhasználás jelentős részét lekötik.
A tanulmány külön szimuláció keretében vizsgálta, mi történne, ha 2027-től teljesen leállna az orosz energiaexport Európa felé. Az eredmények szerint új intézkedések nélkül "rendkívül súlyos következményekkel nézne szembe" az ország. Ugyanakkor a javasolt reformok megvalósításával a sokkhatás jelentősen tompítható lenne.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Összességében az elemzés végkövetkeztetése, hogy Magyarország számára nem luxus, hanem létkérdés az energiafüggőség csökkentése és a gazdaság energiaintenzitásának mérséklése. A halogatás veszélye, hogy az ország elveszítheti a szabad döntés lehetőségét, és külső tényezők kényszeríthetik térdre a gazdaságot.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint árfolyama kedden nem változott az euróval és a svájci frankkal szemben, gyengült kissé a dollár ellenében a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi...
Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A miniszter szerint ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Az euró kedden hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,05 pontos, 0,2 százalékos csökkenéssel, 102 973,66 ponton zárt hétfőn
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,