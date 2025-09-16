2025. szeptember 16. kedd Edit
17 °C Budapest
Otthon

Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt

Pénzcentrum/MTI

2025. szeptember 16. 14:02
Otthon

Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 16. 14:02

Az idén a budapesti albérletek tovább drágultak, és a vidéki egyetemi városokban, még ha kisebb mértékben is, de szintén növekedtek az átlagárak - közölte a Duna House ingatlanportál a kedden kiadott elemzése alapján.

A Duna House adatai szerint a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi 232 ezer forint volt. A legmagasabb átlagárakat a II. kerületben mérték 485 ezer forinttal, az V. kerületben 433 ezer forinttal és az I. kerületben 366 ezer forinttal. A legalacsonyabb díjak pedig a X. kerületben (191 ezer forint) és a XV. kerületben (192 ezer forint) voltak.

A vidéki egyetemi városokban az átlagos havi lakbér 192 ezer forint, ami 6 százalékos emelkedés a tavalyi 182 ezer forinthoz képest. A legdrágábbnak Debrecen számít (269 ezer forint), őt követi Győr (228 ezer forint), míg a legkedvezőbb átlagok Veszprémben (137 ezer forint) és Miskolcon (167 ezer forint) láthatók. A vidéki átlagárak emelkedését főként Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc húzta, mivel Győrben és Veszprémben enyhe mérséklődés történt.

A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: míg a 2024-es átlag 50 ezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a budapesti bérleti piac tovább erősödött, különösen a belső kerületekben, ahol folyamatosan nő a kereslet a prémium minőségű, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások iránt.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is. Az Otthon Start Program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet. Ez a hatás elsősorban a vidéki egyetemi városokban jelentkezhet.

A fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben - prognosztizálta a Duna House.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáspiac #albérlet #díjak #költség #albérletárak #albérletpiac #albérlet árak #otthon start

2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2025. szeptember 16.
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
