Az igazságügyi miniszter két rendeletben rögzítette a 2026-os országgyűlési választás lebonyolításának részleteit.
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
Az idén a budapesti albérletek tovább drágultak, és a vidéki egyetemi városokban, még ha kisebb mértékben is, de szintén növekedtek az átlagárak - közölte a Duna House ingatlanportál a kedden kiadott elemzése alapján.
A Duna House adatai szerint a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi 232 ezer forint volt. A legmagasabb átlagárakat a II. kerületben mérték 485 ezer forinttal, az V. kerületben 433 ezer forinttal és az I. kerületben 366 ezer forinttal. A legalacsonyabb díjak pedig a X. kerületben (191 ezer forint) és a XV. kerületben (192 ezer forint) voltak.
A vidéki egyetemi városokban az átlagos havi lakbér 192 ezer forint, ami 6 százalékos emelkedés a tavalyi 182 ezer forinthoz képest. A legdrágábbnak Debrecen számít (269 ezer forint), őt követi Győr (228 ezer forint), míg a legkedvezőbb átlagok Veszprémben (137 ezer forint) és Miskolcon (167 ezer forint) láthatók. A vidéki átlagárak emelkedését főként Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc húzta, mivel Győrben és Veszprémben enyhe mérséklődés történt.
A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: míg a 2024-es átlag 50 ezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés.
Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a budapesti bérleti piac tovább erősödött, különösen a belső kerületekben, ahol folyamatosan nő a kereslet a prémium minőségű, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások iránt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is. Az Otthon Start Program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet. Ez a hatás elsősorban a vidéki egyetemi városokban jelentkezhet.
A fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben - prognosztizálta a Duna House.
A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén.
A nyári szabadságok után szeptemberben és októberben csúcsra jár az építőipar.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel legfeljebb használt lakásokra elérhető, de találtunk olyan projekteket, ahol egy-egy új lakás is belefér a keretbe.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai ingatlanpiacra, de kérdéses, hogy valóban szélesebb rétegek számára teszi-e elérhetővé a lakástulajdont.
Évről évre több ezer kémény bizonyul életveszélyesnek Magyarországon - és tiltják meg használatukat a hatóságok. Aki a tiltás ellenére fűt, az tűzvédelmi bírságot kaphat.
Megöltek egy férfit péntek este Nagykanizsán, az elkövetőt a helyszínen elfogták - közölte a police.hu oldalon szombaton a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A 3 százalékos kamatozású konstrukció befolyásolhatja az új lakásépítések számát és az albérleti piac dinamikáját is.
Jó hír: a szakértő szerint a következő hónapokban látványos élénkülés jöhet.
Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott,
A várakozásokkal ellentétben az Otthon Start program egyelőre nem hozott fordulatot az albérletpiacon.
Egy hónap múlva indul a fűtési szezon, de sokan már most feltöltötték a téli készleteket.
Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban.
Augusztusban Budapest IV. kerületének népszerűsége látványosan nőtt az 1 évvel korábbihoz képest: míg 2024 augusztusában az érdeklődők csupán 6,6%-a keresett itt ingatlant.
Az elmúlt öt évben jelentősen átalakult Budapest és a megyeszékhelyek lakáspiaca a kereslet és a kínálat függvényében.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
A fiatalok bére a teljes munkaidőben dolgozók 2025. júniusi 484 ezres nettó átlagkeresetétől még így is elmarad, míg a lakásárak és az albérleti díjak jóval...
Az Otthon Start miatt felpezsdült lakáspiaci helyzetről, és a közvetítők előtt álló kihívásokról beszélgettünk Heinrich Balázzsal, az OC vezérigazgató-helyettesével.
Lassult a drágulás üteme az albérletpiacon: augusztusban országosan 1,1, Budapesten 0,7 százalékkal nőttek a bérleti díjak, ami háromhavi mélypontot jelent.
Főleg a déli, délnyugati vidéken kell többfelé zivatarokra számítani, helyenként erős széllel.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.