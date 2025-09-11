A rendszerváltás óta a legnépszerűbb otthonteremtési támogatás az Otthon Start, csak az első héten már több mint ötezer igénylést nyújtottak be - mondta Gulyás Gergely.
Otthon Centrum: Aki nálunk 10-ből 8 pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk!
A jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben felértékelődik a szakértői segítség szerepe, miközben a városi lakások iránti kereslet növekedése miatt a vevők hamarosan kompromisszumokra kényszerülhetnek - nyilatkozta Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese, aki előadóként vesz részt a szeptember 17-i Portfolio REA SUMMIT 2025 konferencián, azaz a hazai Real Estate Agent találkozón.
A lakástámogatási programok hatására jelenleg a városi lakások kereslete dominál, azonban a szakértők szerint a vásárlók hamarosan kénytelenek lesznek más alternatívák felé fordulni. A családi házak és felújítandó ingatlanok mellett az új építésű lakások jelenthetnek megoldást, bár ezek magasabb négyzetméteráron érhetők el - fejtette ki Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese az Otthon Start Program kapcsán.
A szakember hangsúlyozta, hogy a jelenlegi dinamikus piaci környezetben különösen felértékelődik az ingatlanközvetítői szaktudás. Egy nem megfelelő időzítésű döntés akár milliós veszteségeket is okozhat a vásárlóknak vagy eladóknak.
Az ingatlanvásárlás során számos olyan kérdés merül fel - a felújítási költségektől az energetikai szempontokon át a jövőbeli igényeknek megfelelő méretválasztásig -, amelyekre egy tapasztalt közvetítő azonnal tud válaszolni. Heinrich szerint az ingatlanközvetítői szakma lényege éppen abban rejlik, hogy segítséget nyújt olyan komplex döntésekben, amelyekkel egy átlagember életében csak néhányszor találkozik.
Az eladói oldalon is jelentős előnyökkel jár a szakértői segítség igénybevétele. A professzionális fotók és videók készítése, a több felületen történő hirdetés, valamint a piacon kívüli vevők elérése mind olyan hozzáadott érték, amely jelentős árelőnyt eredményezhet.
Az ingatlan eladás egy folyamat kezdete, mert a legtöbb esetben utána az ügyfélnek jön egy újabb ingatlan vétele is. Van egy foglaló, egy lakástakarék, egy önerő, hitel, állami támogatások, amelyeket aztán össze kell kombinálni. Ezt a fajta szakértelmet a nagy ingatlanhálózatok házon belül tudják nyújtani
– magyarázta a szakember.
A vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy a nagy hálózatok folyamatos képzésekkel biztosítják munkatársaik naprakészségét, és a minőségi elvárások is magasak: "Aki nálunk a tízből nyolc pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk" − hangsúlyozta.
A technológia szerepével kapcsolatban Heinrich Balázs elmondta, hogy bár a mesterséges intelligencia és egyéb innovatív megoldások egyre fontosabbá válnak, ezek nem helyettesítik, hanem kiegészítik a személyes tanácsadást. "Ahogy 20 évvel ezelőtt az információ volt a hatalom, most, hogy az az internet révén széles körben és hatalmas mennyiségben elérhetők a különböző adatok, az igazi érték az információk technológia révén történő személyre szabásában rejlik" – fogalmazott.
A szakértő szerint az ingatlanközvetítői szakma jövője az egyablakos, komplex szolgáltatások irányába mutat, ahol a hosszú távú ügyfélkapcsolatokban rejlik a legnagyobb potenciál. "Ahogy van háziorvosa, ügyvédje, autószerelője az embernek, úgy kell, legyen egy ingatlanosa, egy pénzügyi tanácsadója is, annál is inkább, mivel az ingatlanforgási sebesség is felgyorsult: az emberek bátrabban és gyakrabban váltanak ingatlant a változó élethelyzetekhez igazodva. Márpedig ez tovább erősítheti az igényt az ingatlanszakértői készségek iránt" – zárta gondolatait Heinrich Balázs.
