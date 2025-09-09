Lakáspiaci pánik: a vevők özöne teljesen felszippanthatja a kínálatot

Az Otthon Start Program az új lakások piacát is felrázta és a jövőben további bővülés várható az ingatlan.com friss elemzése szerint. A 100 millió forintnál olcsóbb új építésű ingatlanok iránt megháromszorozódott a kereslet program meghirdetése óta, miközben az összes eladó új lakás és ház iránti telefonos érdeklődések száma a duplájára nőtt.

“Szeptember elején összesen több mint 15 ezer új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra országos szinten. Ezen belül 62 százalékos volt az Otthon Startnak megfelelő új lakóingatlanok aránya, ami több mint 9 ezer új lakást vagy házat jelent. Ez kisebb arány, mint a használt lakásokat és házakat is magába foglaló teljes kínálat 75 százalékos mutatója. Vagyis az új építésű lakások sokkal kisebb arányban felelnek meg a program kritériumainak. A program feltételeinek megfelelő új építésű lakások száma negyedével csökkent, addig a teljes újlakás kínálat közel 10 százalékkal nőtt Budapesten az elmúlt egy évben” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az országon belül jelentősek az eltérések. A fővárosban az eladásra szánt új lakások és házak 19 százaléka felel meg az Otthon Start Programnak. A legtöbb ilyen lakás XVIII. és XIX kerületben található. Budapesttel szemben a vármegyeszékhelyeken az új lakások 85 százaléka, a kisebb városokban pedig a 76 százaléka vásárolható meg a program keretében, míg a községekben 91 százalékos ez a mutató.

Mennyibe kerülnek az új lakások?

Az eltérések az árak alakulásával is magyarázhatóak. Balogh László közölte, hogy a fővárosban az eladó új lakások és házak négyzetméterárainak középértéke meghaladta a 1,6 millió forintot, az Otthon Start Programnak megfelelő új lakások esetében pedig majdnem 1,3 millió forint ugyanez az összeg. A fővárosi új lakások árának alakulásáról Balogh László elmondta, hogy bár tavaly szeptemberhez képest 17 százalékos volt a drágulás, a program bejelentése óta eltelt két hónapban 1,3 százalékos volt az árnövekedés.

A vármegyeszékhelyeken közül már hétben - Debrecenben, Győrben, Egerben, Pécsen, Szegeden, Veszprémben és Székesfehérváron - már 1 millió felett jár az új lakások medián négyzetméterára. Az Otthon Startnak megfelelő új lakások kínálatát nézve pedig az előbbi hat nagyvárosban lehet 1 milliónál magasabb árakkal számolni, mert Székesfehérvár 988 ezer forintos mediánnal e szint alatt marad. A többi vármegyeszékhelyen az Otthon Start-kompatibilis új lakóingatlanok négyzetméterárának középértéke 762-944 ezer forint között szóródik.

Rengeteg új lakás jöhet a piacra

Balogh László közölte azt is, hogy az Otthon Start Program sikeres részben azon múlik, hogy lesz-e elegendő, a feltételeket teljesítő új lakás a kínálatban. Ez azért is fontos, mert a 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitnek megfelelő új lakások visszafoghatják a használt lakások drágulását is.

Az ingatlan.com piaci információi szerint 4-6 ezer új Otthon Start Programnak megfelelő új lakás kerülhet a piacra, amelyekre még az idén le is tudnak szerződni a vevők. Ez pedig lökést adhat a teljes újlakás-szektornak, és növelheti a versenyhelyzetet a vásárlókért. A folyamatosan növekvő kereslet mellett a fejlesztők közül ugyanis egyre többen elgondolkodhatnak azon, hogy a korábban megépíteni tervezett lakások egy részét átalakítsák az Otthon Start Program feltételeinek megfelelően.