A számok nem hazudnak: brutálisan berobbantak az ingatlanárak, már vidéken is horror lakást venni

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 13:31

Júliusban az ingatlanpiac a nyári időszakra jellemző visszafogottabb tranzakciószámmal működött, a hitelpiac stabilan teljesített, azonban az Otthon Start Program bejelentése óriási keresletélénkülést indított el - közölte a Duna House kedden.

A Duna House saját adatain alapuló Barométere alapján múlt hónapban 9492 lakóingatlan cserélt gazdát, ami éves összevetésben 17,7 százalékos, havi szinten 4,2 százalékos csökkenés. Az első hét hónapban közel 73 ezer ingatlan cserélt gazdát, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi adattal. Ezzel szemben 16,6 százalékkal emelkedett az ingatlanbemutatások száma, a keresletindex pedig 77 ponton tetőzött, ami az elmúlt öt év legerősebb júliusi értéke.

A cég becslése szerint 2025 júliusában mintegy 135 milliárd forintnyi lakáscélú hitel realizálódott, ami gyakorlatilag megegyezik a 2024. júliusi MNB-adatokkal, míg az első hét havi hitelkihelyezés 21 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát. Várakozásaik szerint az új kormányzati hitelprogram őszi indulása a hitelvolumen újabb növekedését vetíti előre.

Budapesten markáns árnövekedés tapasztalható, különösen a téglaépítésű lakásoknál: Budán 36 százalékos, Pesten 24 százalékos, míg a belvárosban 22 százalékos volt az éves drágulás. Az áremelkedés ütemét jelzi, hogy míg a budai kerületekben 2024 júliusában még csak az adásvételek 39 százaléka vonatkozott 70 millió forint feletti lakásokra, addig idén júliusra ez az arány 65 százalékra nőtt.

A pesti oldalon tavaly még az eladott ingatlanok 28 százaléka 600-800 ezer forintos négyzetméteráron kelt el, 2025 júliusában ez az arány 4 százalékra csökkent. A panellakások négyzetméterára Pesten elérte az 1,08 millió forintot, Budán az 1,26 millió forintot.

Vidéken a panellakások átlagosan 700-750 ezer forintos négyzetméteráron forognak. Pest vármegyében jelentősen nőtt az 50 millió forint feletti tranzakciók aránya (+13 százalékpont), ami az ingatlanközvetítő szakértői szerint azt jelzi, hogy a fizetőképes kereslet már most aktivizálódik, részben az Otthon Start Program által biztosított kedvezőbb feltételek hatására. Közép-Magyarország kivételével, országosan is a 40-60 négyzetméter közötti alapterületű ingatlanok iránt volt a legnagyobb kereslet (26 százalék).

Az adásvételek mindössze 19 százaléka köttetett 250 ezer forint négyzetméteráron, a legtöbb értékesített ingatlan (43 százalék) a skála másik végén elhelyezkedő, 600 ezer forint feletti árkategóriába tartozott. Budapesten csökkent az első lakásvásárlók aránya (12 százalék), míg vidéken nőtt (27 százalék) és a befektetési célú vásárlások továbbra is dominálnak, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a program által célzott fiatalabb, első otthonukat kereső réteg egyre aktívabban jelenik meg a vidéki piacon.

Az eladók oldalán a leggyakoribb motiváció továbbra is a befektetések értékesítése, de a nagyobb ingatlanba költözés is egyre jelentősebb tényező - utóbbit szintén ösztönözheti az ősztől elérhető, fix kamatozású támogatási forma - tájékoztattak.
Címlapkép: Getty Images
2025. augusztus 12.
