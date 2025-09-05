A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.
Forradalom a társasházakban: közös napelemmel spórolhatnak a lakók
Szeptember 1-jétől társasházak és lakásszövetkezetek is létrehozhatnak energiaközösséget. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy közösen üzemeltetett napelemmel csökkentsék közös költségeiket és a hálózat terhelését, írja a Portfolio.
2025 szeptemberétől új lehetőség nyílt a társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonosok számára: jogszabály-módosítás révén energiaközösséget hozhatnak létre, amelynek keretében közösen üzemeltethetnek háztartási méretű kiserőműveket, például napelemes rendszereket.
Az így termelt energiát elsősorban a közös fogyasztásra, valamint a tagok saját felhasználására fordíthatják.
Az elosztó társaságok – köztük az E.ON, az MVM és az OPUS TITÁSZ – fogadják az igényeket, és részletes tájékoztatást nyújtanak a folyamatokról.
Az energiaközösségek kétféle elszámolási modell közül választhatnak: diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítés vagy fogyasztásarányos megosztási rendszer. Ehhez szükség lehet okosmérők telepítésére és részletes megállapodás megkötésére.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az új rendszer komoly előnyöket kínál: a lakóközösségek csökkenthetik költségeiket, hatékonyabban használhatják fel a megtermelt energiát, és mérsékelhetik a hálózat terhelését. Emellett hozzájárulhatnak a megújuló energiaforrások elterjedéséhez és a klímacélok teljesítéséhez.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Az elmúlt hónapban megduplázódott az érdeklődők száma.
Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető.
Már kevesebb helyen van tömeges szúnyoginvázió, de még mindig nyolc megyében kell dolgozni ellenük.
Több mint tízezer ingatlan adásvétele történt meg augusztusban, és iszonyatosan pörögnek a jelzáloghitelek is.
Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni.
Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az egyik hazai ingatlanos cég kínálatát, az Otthon Start miatt hatalmas az érdeklődés.
Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk
Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy öreg fa a kertben.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy mikor terveznek indulni az új 3 százalékos támogatott hitellel.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!