Forradalom a társasházakban: közös napelemmel spórolhatnak a lakók

Szeptember 1-jétől társasházak és lakásszövetkezetek is létrehozhatnak energiaközösséget. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy közösen üzemeltetett napelemmel csökkentsék közös költségeiket és a hálózat terhelését, írja a Portfolio.

2025 szeptemberétől új lehetőség nyílt a társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonosok számára: jogszabály-módosítás révén energiaközösséget hozhatnak létre, amelynek keretében közösen üzemeltethetnek háztartási méretű kiserőműveket, például napelemes rendszereket.

Az így termelt energiát elsősorban a közös fogyasztásra, valamint a tagok saját felhasználására fordíthatják.

Az elosztó társaságok – köztük az E.ON, az MVM és az OPUS TITÁSZ – fogadják az igényeket, és részletes tájékoztatást nyújtanak a folyamatokról.

Az energiaközösségek kétféle elszámolási modell közül választhatnak: diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítés vagy fogyasztásarányos megosztási rendszer. Ehhez szükség lehet okosmérők telepítésére és részletes megállapodás megkötésére.

Az új rendszer komoly előnyöket kínál: a lakóközösségek csökkenthetik költségeiket, hatékonyabban használhatják fel a megtermelt energiát, és mérsékelhetik a hálózat terhelését. Emellett hozzájárulhatnak a megújuló energiaforrások elterjedéséhez és a klímacélok teljesítéséhez.