Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.
Figyelem, újfajta csalás terjed Magyarországon: állami támogatással akarnak lehúzni
A Heves Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy otthonfelújítási támogatás jogosulatlan felvételére szakosodott bűnbanda tagjaival szemben - tájékoztatta a főügyészség csütörtökön.
A vádirat szerint a 26 vádlott - akik megtévesztéssel jutottak otthonfelújítási támogatáshoz - 258 személy bevonásával közel nyolcszáz millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek - tartalmazza a közlemény.
Azt írták, hogy az elsőrendű vádlott nő 2021 elején elhatározta, hogy családtagjai és ismerősei segítségével olyan potenciális ügyfeleket kutat fel, akiknek a nevére otthonfelújítási támogatást lehet igényelni. A bűnszövetségben résztvevők személyesen és internetes hirdetések útján kapcsolatba léptek az ügyfelekkel, és megszerezték azok személyes adatait, melyet továbbítottak az elsőrendű vádlott felé.
A közlemény kitér rá, hogy az ügyfelek többsége alacsony iskolázottságú személy volt, akik jellemzően nem voltak tisztában a támogatás feltételeivel és az ügyintézés menetével.
A szervezők által megszerzett adatok ismeretében az elsőrendű vádlott elkészítette a támogatás igényléséhez szükséges kérelmeket, és az igénylők részére megnyitott ügyfélkapun keresztül a nevükben benyújtotta azokat a Magyar Államkincstárhoz. Az első rendű vádlott a felújítási tevékenységekről valótlan tartalmú szerződéseket és számlákat csatolt a támogatási kérelmekhez. Az ügyintézés során pedig olyan bankszámlákra kérte átutalni a támogatásokat, amelyek felett ő rendelkezett, az igénylők többségének pedig azt mondták, hogy nem nyertek támogatást - írta a főügyészség.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az elsőrendű vádlott 258 igénylő nevében nyújtott be valótlan tartalmú támogatási kérelmeket, szerződéseket és számlákat, ami alapján társaival közel 800 millió forint vissza nem térítendő támogatást szereztek meg, ebből az első rendű vádlott közel 600 millió forintot tartott meg - fűzték hozzá.
A Heves Vármegyei Főügyészség a vádiratában 6 vádlottal szemben végrehajtandó, 11 vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés, további 9 vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyészség az elsőrendű vádlott vonatkozásában a büntetés mértékét az előkészítő ülésen történő beismerés esetén 7 év 6 hónap szabadságvesztésben és 8 év közügyektől eltiltásban határozta meg. Továbbá az ügyészség indítványt tett közel 600 millió forint összegű vagyonelkobzásra is - ismertették. Az elsőrendű, illetve további egy vádlott bűnügyi felügyelet hatálya alatt állnak - olvasható a főügyészség közleményében.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött a 13 nemzetiségi és a magyar utónevekre vonatkozó jegyzékről.
Szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában.
Az elmúlt hónapban megduplázódott az érdeklődők száma.
Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető.
Már kevesebb helyen van tömeges szúnyoginvázió, de még mindig nyolc megyében kell dolgozni ellenük.
Több mint tízezer ingatlan adásvétele történt meg augusztusban, és iszonyatosan pörögnek a jelzáloghitelek is.
Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni.
Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az egyik hazai ingatlanos cég kínálatát, az Otthon Start miatt hatalmas az érdeklődés.
Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk
Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy öreg fa a kertben.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy mikor terveznek indulni az új 3 százalékos támogatott hitellel.
A kedvezményes állami hitelekre, így az Otthon Startra is más szabályok vonatkoznak, alacsonyabb díjat kell fizetni.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!