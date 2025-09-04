2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Figyelem, újfajta csalás terjed Magyarországon: állami támogatással akarnak lehúzni

MTI
2025. szeptember 4. 14:33

A Heves Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy otthonfelújítási támogatás jogosulatlan felvételére szakosodott bűnbanda tagjaival szemben - tájékoztatta a főügyészség csütörtökön.

A vádirat szerint a 26 vádlott - akik megtévesztéssel jutottak otthonfelújítási támogatáshoz - 258 személy bevonásával közel nyolcszáz millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek - tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy az elsőrendű vádlott nő 2021 elején elhatározta, hogy családtagjai és ismerősei segítségével olyan potenciális ügyfeleket kutat fel, akiknek a nevére otthonfelújítási támogatást lehet igényelni. A bűnszövetségben résztvevők személyesen és internetes hirdetések útján kapcsolatba léptek az ügyfelekkel, és megszerezték azok személyes adatait, melyet továbbítottak az elsőrendű vádlott felé.

A közlemény kitér rá, hogy az ügyfelek többsége alacsony iskolázottságú személy volt, akik jellemzően nem voltak tisztában a támogatás feltételeivel és az ügyintézés menetével.

A szervezők által megszerzett adatok ismeretében az elsőrendű vádlott elkészítette a támogatás igényléséhez szükséges kérelmeket, és az igénylők részére megnyitott ügyfélkapun keresztül a nevükben benyújtotta azokat a Magyar Államkincstárhoz. Az első rendű vádlott a felújítási tevékenységekről valótlan tartalmú szerződéseket és számlákat csatolt a támogatási kérelmekhez. Az ügyintézés során pedig olyan bankszámlákra kérte átutalni a támogatásokat, amelyek felett ő rendelkezett, az igénylők többségének pedig azt mondták, hogy nem nyertek támogatást - írta a főügyészség.

Az elsőrendű vádlott 258 igénylő nevében nyújtott be valótlan tartalmú támogatási kérelmeket, szerződéseket és számlákat, ami alapján társaival közel 800 millió forint vissza nem térítendő támogatást szereztek meg, ebből az első rendű vádlott közel 600 millió forintot tartott meg - fűzték hozzá.

A Heves Vármegyei Főügyészség a vádiratában 6 vádlottal szemben végrehajtandó, 11 vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés, további 9 vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyészség az elsőrendű vádlott vonatkozásában a büntetés mértékét az előkészítő ülésen történő beismerés esetén 7 év 6 hónap szabadságvesztésben és 8 év közügyektől eltiltásban határozta meg. Továbbá az ügyészség indítványt tett közel 600 millió forint összegű vagyonelkobzásra is - ismertették. Az elsőrendű, illetve további egy vádlott bűnügyi felügyelet hatálya alatt állnak - olvasható a főügyészség közleményében.

Címlapkép: Getty Images
