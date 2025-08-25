A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
Deepfake videóval csaptak be egy idős férfit – negyedét bukta a nyugdíjának
Schwab Richárd gasztroenterológus nevével ajánlottak egy gyógyulás ígérő szert, melyet egy mesterséges intelligenciával gyártott, úgynevezett deepfake videóval reklámoztak. Szakértők szerint egyre gyakoribbak a hasonló esetek.
Schwab Richárd nevével ajánlottak egy gyógyulást ígérő szert, melyet deepfake videóval reklámoztak. Az esetről az RTL Híradó számolt be.
A Híradónak panaszkodó idős férfi nyugdíja negyedét költötte rá, és mire rájött, hogy átverték, a cég elérhetetlenné vált.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van. Schwab Richárd mellett korábban többek közt Zacher Gábor, Szellő István és Karikó Katalin nevével, hangjával és képmásával is visszaéltek már a csalók.
A szakértők szerint egyre nehezebb kiszűrni, ha egy videó nem valódi. A rendőrség szerint különösen az egészségügyi termékek esetén érdemes odafigyelni az online csalásokra. Azt is javasolták, aki csalást lát, mielőbb tegyen feljelentést a rendőrségen.
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
Nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.
A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.
Jobb, ha most odafigyelünk egy ideig, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.
Az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság is.
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal.
Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra
A hétvégén ismét emelkedik a pollenszint: a szél és a száraz idő újra súlyosbíthatja az allergiás tüneteket.
A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól.
Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész beszámolt szívműtétje utáni állapotáról és felépüléséről.
Minden ötödik magyar felnőtt problémás ivó – súlyosabb a helyzet, mint gondolnánk. Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss videóját!
A COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet.
Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal.
