Hackerek kriptovaluta csalás vírus szoftver segítségével
Egészség

Deepfake videóval csaptak be egy idős férfit – negyedét bukta a nyugdíjának

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 20:42

Schwab Richárd gasztroenterológus nevével ajánlottak egy gyógyulás ígérő szert, melyet egy mesterséges intelligenciával gyártott, úgynevezett deepfake videóval reklámoztak. Szakértők szerint egyre gyakoribbak a hasonló esetek.

Schwab Richárd nevével ajánlottak egy gyógyulást ígérő szert, melyet deepfake videóval reklámoztak. Az esetről az RTL Híradó számolt be.

A Híradónak panaszkodó idős férfi nyugdíja negyedét költötte rá, és mire rájött, hogy átverték, a cég elérhetetlenné vált.

A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van. Schwab Richárd mellett korábban többek közt Zacher Gábor, Szellő István és Karikó Katalin nevével, hangjával és képmásával is visszaéltek már a csalók.

A szakértők szerint egyre nehezebb kiszűrni, ha egy videó nem valódi. A rendőrség szerint különösen az egészségügyi termékek esetén érdemes odafigyelni az online csalásokra. Azt is javasolták, aki csalást lát, mielőbb tegyen feljelentést a rendőrségen. 
Címlapkép: Getty Images
#csalás #hacker #visszaélés #rtl #mesterséges intelligencia #ai #híradó

Gyász: Meghalt Hetey László

Gyász: Meghalt Hetey László

Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.

