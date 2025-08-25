Deepfake videóval csaptak be egy idős férfit – negyedét bukta a nyugdíjának

Schwab Richárd gasztroenterológus nevével ajánlottak egy gyógyulás ígérő szert, melyet egy mesterséges intelligenciával gyártott, úgynevezett deepfake videóval reklámoztak. Szakértők szerint egyre gyakoribbak a hasonló esetek.

Schwab Richárd nevével ajánlottak egy gyógyulást ígérő szert, melyet deepfake videóval reklámoztak. Az esetről az RTL Híradó számolt be.

A Híradónak panaszkodó idős férfi nyugdíja negyedét költötte rá, és mire rájött, hogy átverték, a cég elérhetetlenné vált.

A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van. Schwab Richárd mellett korábban többek közt Zacher Gábor, Szellő István és Karikó Katalin nevével, hangjával és képmásával is visszaéltek már a csalók.

A szakértők szerint egyre nehezebb kiszűrni, ha egy videó nem valódi. A rendőrség szerint különösen az egészségügyi termékek esetén érdemes odafigyelni az online csalásokra. Azt is javasolták, aki csalást lát, mielőbb tegyen feljelentést a rendőrségen.