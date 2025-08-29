Számító fogyókurás átverés terjed Magyarországon: a Semmelweis nevével élnek vissza

A Semmelweis Egyetem pénteken közölte honlapján, hogy ismét hamis termék hirdetéseiben szerepel az intézmény neve.

A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak egy fogyasztószert egy weboldalon és a közösségi médiában.

A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak „egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével”.

Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.