Számító fogyókurás átverés terjed Magyarországon: a Semmelweis nevével élnek vissza
Egészség

Számító fogyókurás átverés terjed Magyarországon: a Semmelweis nevével élnek vissza

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 20:02

A Semmelweis Egyetem pénteken közölte honlapján, hogy ismét hamis termék hirdetéseiben szerepel az intézmény neve.

A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak egy fogyasztószert egy weboldalon és a közösségi médiában.

A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak „egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével”.

Egy pulzoximétert reklámoznak a legnagyobb videómegosztó csatornán a Semmelweis Egyetemen nevével.

Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egyetem #hamis #reklám #visszaélés #termék #semmelweis #semmelweis egyetem

