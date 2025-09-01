Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk

Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak. A szakember szerint gyanús jel, ha a szerelők mindenáron kívülről akarják kezdeni a munkát, és a megtisztított méterek után számolnak fel irreálisan magas díjat.

Egy duguláselhárító szakember arról számolt be, hogy úgynevezett „méteráras” módszerrel dolgozó csalókról szerzett tudomást. A Baon a szakembert idézve azt írta: az egyik legfeltűnőbb gyanús jel, ha az érkező szerelők mindenáron ragaszkodnak ahhoz, hogy kívülről, a tisztítónyílástól kezdjék a munkát, majd akár 10–15 méteren keresztül haladjanak befelé.

Ezt követően a lakáson belül folytatják a tisztítást, és a „megtisztított métereket” rendre felszámolják, jellemzően 10–15 ezer forintos méteráron. Így rövid idő alatt több százezer forintos számlát állítanak ki – olyan feladatért, amely valójában néhány tízezer forintból megoldható lenne.

Az egyik legmegdöbbentőbb eset Kecskeméten történt: egy 10. emeleti lakásban egy egyszerű fürdőszobai dugulás elhárításáért 319 ezer forintot kértek el, miközben a munka reális költsége töredéke lett volna. Sajnos nem egyedi esetről van szó, több ügyfelem is hasonló átverés áldozata lett

– mondta a szakember. Hozzátette: a lehúzós cégek látványos weboldalakkal csábítják az ügyfeleket, de több figyelmeztető jel is árulkodhat.

Gyanús lehet például, ha a honlapon kizárólag telefonszám és e-mail-cím szerepel, mivel így a vállalkozás nem ellenőrizhető. Fontos, hogy legyen cégnév és cím is feltüntetve, illetve érdemes megnézni, van-e a vállalkozásnak Google-profilja, ahol a vélemények segíthetnek a tájékozódásban. Szintén hasznos lehet Facebook-csoportokban érdeklődni a kiszemelt szakember megbízhatóságáról.