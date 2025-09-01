A CIB Banknál 3% alatti kamaton elérhető az új támogatott hitel, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják.
Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk
Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak. A szakember szerint gyanús jel, ha a szerelők mindenáron kívülről akarják kezdeni a munkát, és a megtisztított méterek után számolnak fel irreálisan magas díjat.
Egy duguláselhárító szakember arról számolt be, hogy úgynevezett „méteráras” módszerrel dolgozó csalókról szerzett tudomást. A Baon a szakembert idézve azt írta: az egyik legfeltűnőbb gyanús jel, ha az érkező szerelők mindenáron ragaszkodnak ahhoz, hogy kívülről, a tisztítónyílástól kezdjék a munkát, majd akár 10–15 méteren keresztül haladjanak befelé.
Ezt követően a lakáson belül folytatják a tisztítást, és a „megtisztított métereket” rendre felszámolják, jellemzően 10–15 ezer forintos méteráron. Így rövid idő alatt több százezer forintos számlát állítanak ki – olyan feladatért, amely valójában néhány tízezer forintból megoldható lenne.
Az egyik legmegdöbbentőbb eset Kecskeméten történt: egy 10. emeleti lakásban egy egyszerű fürdőszobai dugulás elhárításáért 319 ezer forintot kértek el, miközben a munka reális költsége töredéke lett volna. Sajnos nem egyedi esetről van szó, több ügyfelem is hasonló átverés áldozata lett
– mondta a szakember. Hozzátette: a lehúzós cégek látványos weboldalakkal csábítják az ügyfeleket, de több figyelmeztető jel is árulkodhat.
Gyanús lehet például, ha a honlapon kizárólag telefonszám és e-mail-cím szerepel, mivel így a vállalkozás nem ellenőrizhető. Fontos, hogy legyen cégnév és cím is feltüntetve, illetve érdemes megnézni, van-e a vállalkozásnak Google-profilja, ahol a vélemények segíthetnek a tájékozódásban. Szintén hasznos lehet Facebook-csoportokban érdeklődni a kiszemelt szakember megbízhatóságáról.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy öreg fa a kertben.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy mikor terveznek indulni az új 3 százalékos támogatott hitellel.
A kedvezményes állami hitelekre, így az Otthon Startra is más szabályok vonatkoznak, alacsonyabb díjat kell fizetni.
Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.
Az Európai Bizottság által tervezett drasztikus jövedékiadó-emelés a dohánytermékekre komoly veszélybe sodorhatja a magyar dohánytermesztést, amely akár felére is csökkenhet a következő években.
Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Hosszabb távon kínálatot erősítő intézkedésekre – például állami lakásépítési programokra, társasházak támogatására és építőipari kapacitásbővítésre – lenne szükség.
Az ország felében brutális hőséget, a másikban viszont kemény zivatarokat jósol a HungaroMet - erről írtak előrejelzésükben.
Országosan a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterára csökkent, miközben a teljes kínálatot nézve drágulás látható.
Az új szabályozásnak köszönhetően az érintett telkek művelési ág alól kivett területként kerülhetnek nyilvántartásba - de még engedélyre is szükség van hozzá.
A bankoknak és ingatlanhirdetőknek egységes arculatot és üzenetet kell használniuk a kormány által előírt kézikönyv alapján.
Még mindig nagyon rosszak a népmozgalmi adatok: több ezerrel kevesebb gyermek születik, mint egy éve ugyanekkor.
Nem fog az "áremelkedés elleni fék": brutálisan drágulnak a pesti lakások az Otthon Start bejelentése óta
A legnagyobb hirdetési portál adatai szerint átlagosan 3-3,5 százalékkal drágultak a lakások a bejelentés óta, a külsőbb kerületek és a panelházak esetében ez számottevőbb.
A szaharai por megszűrheti a gomolyfelhőket, csapadék pedig ma egyáltalán nem valószínű a rekkenő hőségben.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
