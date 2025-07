Pusztító szárazság csapott le Magyarországra: ez nem vicc, nagyon súlyos a helyzet

Kritikus aszályhelyzet alakult ki Magyarországon, a talaj felső rétege országszerte kiszáradt, ami jelentős mezőgazdasági károkat okoz. A HungaroMet előrejelzése szerint azonban a hét első felében csapadékos időszak várható, ami enyhítheti a hosszú ideje tartó szárazságot - írta meg a Portfolio.

Vasárnap tetőzött a szárazság Magyarországon, az ország területének 95 százalékát súlyos vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály sújtja. Az elmúlt hat hét rendkívül száraz, többször forró időjárása jelentősen megviselte mind a termesztett, mind a természetes növényállományt, a 2022 augusztusi állapotoknál is súlyosabb helyzet alakult ki.

Az elmúlt héten a korábbi időszakhoz hasonló időjárási mintázat folytatódott. A hőséget ugyan a hét elején és pénteken átvonuló hidegfrontok átmenetileg mérsékelték, azonban a legtöbb helyen egyáltalán nem vagy csak minimális mennyiségű csapadék hullott.

Országos csapadék utoljára május 27-én volt, de akkor is csak elszórtan mértek 10 millimétert meghaladó mennyiséget. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege a Dunántúl északnyugati részén 10-30 mm, az Alpokalján 30-40 mm között alakult, míg a keleti országrészben csak helyenként haladta meg a 10 millimétert.

Ez a csapadékmennyiség még a viszonylag nedvesebbnek számító északnyugati területeken is 40-50 milliméterrel marad el az ilyenkor szokásostól, míg az ország többi részén 50-80 milliméteres hiány mutatkozik a sokéves átlaghoz képest.

A hosszabb távú adatok sem biztatóak: az elmúlt 90 nap is rendkívül száraz volt, az ország jelentős részén csak a szokásos mennyiség fele-harmada hullott. Utoljára márciusban volt országszerte az átlagosnál csapadékosabb időjárás. A talaj felső egy méteres rétege kritikusan kiszáradt, nedvességtartalma a növények számára hasznosítható víztartalom arányában 30% alá csökkent. A telítettséghez képest 120-160 milliméteres hiány mutatkozik a talajban.

Az aszály az őszi vetéseket is súlyosan érintette, amelyek a májusi és júniusi csapadékhiány miatt a szokásosnál korábban értek be. Az aratás már javában zajlik, azonban a még lábon álló gabonában jelentős károkat okozhatnak a most érkező heves zivatarok.

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap estétől növekszik a csapadékhajlam, és a hét első felében országszerte záporokra, helyenként heves zivatarokra lehet számítani, miközben a tartós hőség is megszűnik.