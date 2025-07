Klíma-katasztrófa a küszöbön: visszatérhet a futóhomok az Alföldre, Szeged is veszélybe kerülhet

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A klímaváltozás már most súlyosan érinti a dél-alföldi térség élővilágát, különösen a homokhátságon, ahol drámai mértékben pusztulnak a fák. Ennek következményei beláthatatlanok lehetnek, hiszen akár a futóhomok visszatérése is fenyeget. Néhány évtizeden belül elképzelhető, hogy Szegedet is ellepi a homokháti homok.

A homokhátságon tapasztalt klímaváltozási hatások különösen látványosak: egyre több fa pusztul el, köztük a korábban jól teljesítő feketefenyők is. Ha kiszáradnak az erdők, Szegedet is ellepheti a homok - írta Délmagyar. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A dél-alföldi térségben 1930-as évektől igyekeztek megállítani a futóhomok terjedését, elsősorban csemeték ültetésével és erdősítéssel. Ezek a beavatkozások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a homokmozgalom megszűnt, ám a jelenlegi klímaváltozás és a tartós szárazság miatt újra előtérbe került a veszély. Ásotthalom térségében például tavaly egy 2,3 hektáros területen történt erdőfelújítás – feketefenyő csemetékkel. Azonban az aszály miatt a fiatal fák 90 százaléka elpusztult. Idén tavasszal újra előkészítették a talajt, és 16 ezer új csemetét ültettek el, ám már most látszik, hogy az idei évben is legalább 50 százalékos pusztulással kell számolni - írták. A futóhomok a a lakott területeket is veszélyeztetheti A szakemberek szerint a zárt erdők korszaka véget érhet, és egyre inkább felnyíló, facsoportos területek veszik át helyüket. A klímaváltozás hatására a Duna–Tisza közén – vagyis azon a térségen, amely Budapesttől egészen Szegedig húzódik – sztyeppéhez hasonló ökoszisztéma kezd kialakulni. Az erdők talajmegkötő és mikroklímát javító szerepe kulcsfontosságú; ha ezek eltűnnek, a homok mozgása megindulhat, ami nemcsak a mezőgazdaságot, hanem a lakott területeket is veszélyeztetheti. A múlt században gyakori tüdőbetegségek, például a „morbus hungaricus” is a finom porral szennyezett levegő következményei voltak. Néhány évtizeden belül az is elképzelhető, hogy Szegedet ellepi a homokháti homok. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A szakértők szerint a jövőben új fafajokat kell keresni, amelyek jobban ellenállnak a szárazságnak. Bár már folynak kísérletek mediterrán eredetű magvakkal, egyelőre nem bizonyított, hogy ezek a fajok hosszú távon alkalmasak lennének a homokhátságon való megtelepedésre. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a megoldás a helyi fák genetikai sokféleségében rejlik: az erősebb, ellenállóbb egyedek túlélnek, és ők alkothatják a jövő erdőállományát.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK