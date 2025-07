Kétségbe estek a szakértők: nincs valódi megoldás a Balaton és a Velencei-tó vészes apadására

Magyarországon a meteorológiai aszály mellett már hidrológiai aszály is kialakult, ami a tavak és folyók vízszintjének jelentős csökkenését eredményezi. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője szerint ez a jelenség az éghajlatváltozás következménye, és hosszú távú megoldásokat igényel- számolt be az Infostart.

Hetek óta nem hullott számottevő csapadék Magyarországon, miközben a hőmérséklet közelíti a 40 fokot. A vízfolyások és állóvizek vízszintje kritikusan alacsony, és ez a jelenség egyre gyakoribbá válik hazánkban. "Rövid visszatérési idővel jelentkeznek a tartósan aszályos helyzetek, ráadásul nemcsak meteorológiai aszály, hanem hidrológiai aszály is, ami azt jelenti, hogy a tavainkban, vízfolyásainkban is kis vízhozamok tapasztalhatók. A kettő kombinációja kifejezetten rossz, hiszen amikor a legtöbb vízkészletre lenne szükségünk, hogy pótolni tudjuk a vizet, akkor még ezek a vízforrások is hiányoznak" – nyilatkozta az InfoRádióban Bíró Tibor egyetemi tanár.

Az NKE professzora szerint a probléma fő kiváltó oka az éghajlatváltozás, amely miatt már a téli időszak is aszályos, így nem képződik elegendő talajnedvesség és felszín alatti vízkészlet. Az elmúlt 6-7 évben folyamatos aszályhelyzettel küzd az ország, és a szakember prognózisa szerint ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog.

A mezőgazdaságot különösen súlyosan érinti a vízhiány. Bár az őszi gabonafélék még viszonylag jól bírják a szárazságot, a kukoricahibridek már komoly nehézségekkel küzdenek. A professzor szerint a következő évtizedekben olyan növényfajtákra kell átállni, amelyek jobb aszálytűrő képességgel rendelkeznek. A Homokhátság vízügyi problémái kapcsán Bíró Tibor elmondta, hogy a Tisza alacsony vízállása miatt évente több mint 250 millió köbméter víz távozik a területről.

Tartósan kis vízállások vannak a Tiszán, és ha a Tisza vízszintje alacsonyabb, mint a környező terület talajvízszintje, akkor természetesen leszívja a talajvizet, és egyre kevesebb az az időszak, amikor olyan a vízállás, hogy duzzasztani tudja a talajvizet

– magyarázta. A megoldást a szakember szerint az árhullámok vízkészleteinek hasznosításában kell keresni. Ehhez olyan víztereket kellene létrehozni, amelyek képesek nagyobb vízállások mellett jelentősebb mennyiséget tárolni a medrekben és a környező területeken.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Balaton és a Velencei-tó helyzetével kapcsolatban a professzor rámutatott, hogy mindkét tó többször kiszáradt már a történelem során. Mindkét állóvíz vízgyűjtő területe viszonylag kicsi, ami szélsőséges vízállásokat eredményezhet akár egy éven belül is. A más vízrendszerekből történő vízpótlás problémás lehet, mivel az eltérő ásványi összetételű víz megváltoztathatja a tavak ökológiáját.

A felmelegedő víz nemcsak a fokozott párolgás miatt jelent problémát, hanem az élővilágra is káros hatással van. "30-32 foknál már olyan fehérjék denaturálódnak, amely bizonyos életközösségeket károsan érintenek, és a táplálkozási lánc miatt természetesen a teljes életközösséget érinteni fogja. Tízfokos hőmérséklet-emelkedéssel duplájára emelkedik a biokémiai reakciók sebessége, ez fogyasztja az oxigént, és ezt az élővilág egyre nehezebben tolerálja" – figyelmeztetett a szakember.

Bíró Tibor a tartós vízhiányt Magyarország három legsúlyosabb problémája közé sorolta, hangsúlyozva, hogy a víz stratégiai erőforrás, amely az ország gazdasági teljesítőképességét és az életfeltételeket is jelentősen befolyásolja.