Óriási vágta jön a lakáspiacon 2025-ben: borítékolható a drágulás Budapesten és vidéken is

A lakáspiac 2024-ben jócskán erősödött, a tranzakciók száma 30 százalékkal emelkedett, és idén további bővülés várható – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a bank sajtóeseményén. Az eladó ingatlanok iránti érdeklődés Budapesten megduplázódott, a kereslet a lakhatásra ingatlant keresők részéről a külső kerületek felé tolódik – ismertette Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője. Kasziba Erika, a bank lakáshitelek üzletfejlesztésért felelős szakmai vezetője elmondta, hogy a hitelpiac rekordévet zárt, a CSOK Plusz sok esetben elegendő egy lakás megvásárlásához, így átrendeződött a lakástámogatások szerepe a teljes hitelpiacon. A lakásárak idén is emelkednek, Budapesten akár 20 százalékos drágulás is lehet.

A 2024-es lakáspiac jobb lett, mint azt az év elején várták, de az elmúlt 2 év hektikus volt, viszont a válságnak váratlanul és gyorsan vége lett, a dinamika uralta 2024-et - mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a pénzintézet sajtóeseményén. Kifejtette: sajtá tapasztalataik szerint kb. 130 ezer tranzakció történt a lakáspiacon, ez 30 százalékos emelkedés 2023-hoz képest. 2025-ben még ehhez képest is 15-20 százalékkal több tranzakciót várnak, ami elérheti a 150 ezret, ez már a 10 éves átlag feletti szám.

Tovább nőhet a befektetési céllal vásárlók aránya idén, jelenleg a vásárlók negyede befektető a hazai ingatlanpiacon, Budapesten egyharmad az arány - mondta. Az árak tekintetében Valkó Dávid arról beszélt, a hivatalos adataok a tavalyi harmadik negyedévig ismertek, eszerint 14,5 százalékos áremelkedés volt nominálosan, reálértéken pedig 10 százalék feletti volt a drágulás az egy évvel korábbihoz képest. Hozzátette: ők 2024-re 15 százalékos nominális drágulást becsülnek. Idén is folytatódik az árak emelkedése, 10-15 százalékos országos drágulást várnak tavalyhoz képest, inkább a 15-höz közelebb. Valkó Dávid szerint Budapesten inkább a 20 százalékot közelítheti a lakásdrágulás a főbb befektetési célpontok szerint.

Emlékeztetett: az előző nagy felíveléskor, 2014 és 2022 között minden évben 15-20 százalékos áremelkedés volt, és az utóbbi 2 év is csak kisebb korrekciót hozott a piacon. Az elmúlt 10 évben átlagosan 3 százalékos áremelkedés volt negyedéves alapon, és mindössze három negyedévben ment negatívba a nagyedév/negyedéves változás. Kifejtete: az MNB becslései szerint tavaly 11 százalékkal volt túlértékelt a pesti lakáspiac, de a korábbi években ez 20 százalék feletti volt.

Az OTP Ingatlanpont adatai szerint 2024 őszén enyhén csökkent az átlagos alkuszint, országosan ez 6,5 százalék volt, és a forgalom növekedésével ez tovább fog szűkülni - mondta a szakember. A legtöbbet a kisebb városokban, községekben lehetett alkudni, 8-9 százalékot, Budapesten csak 3-at, a házak esetében közelebb van ez a 10 százalékhoz, míg a lakások árából csak 3-4 százalékot engednek jellemzően az eladók.

A lakásépítések tehetetlenséggel követik a piaci folyamatokat - fogalmazott Valkó Dávid, hiszen a projektek lassabban épülnek fel, lassabban tudnak reagálni beruházók. Így a lakásépítések 29 százalékkal csökkentek és az építési engedélyek száma is 5 százalékkal csökkent tavaly 2023-hoz képest. Idén mindkét mutató jobb lehet, az építési engedélyek már növekedésbe fordulhatnak. Hozzátette: a lakásépítések esetében kérdéses, hogy pozitívba fordulnak.

2024-ben a NAV adatai alapján Budapesten az ingatlanok átlagára átlépte a milliós négyzetméterárat, ez most lépte át először az 1 milliót. Második Hajdú-Bihar megye és a harmadik legdrágább megye Somogy. Közben Nógrád megye most lépte át a 200 ezer forintos átlag négyzetméterárat. Debrecen a legdrágább megyeszékhely, már pár budapesti kerületet is megelőz.

Az V. kerületben 1,396 millió volt a tavaly eladott ingatlanok átlagos négyzetméterára, de az I. kerületben is átlépte az átlagár az 1,3 millió forintot. A legolcsóbb kerület Csepel volt 692 ezer forintos négyzetméteráttal - részletezte.

Az újlakáspiac tekintetében elmondta, tavaly 8800 eladás volt Budapesten, ami háromszoros növekedés az előző évhez képest. 8200 új lakás jelent meg a kínálatban, ami 2,5-szeres növekedés volt. A számok többéves rekordot jelentenek. Az átadott, de eladatlan lakáskészlet 820-ra csökkent január elején, egy évvel korábban 1200 azonnal költözhető új lakás volt a fővárosban.

EZ IS ÉRDEKELHET Lakásválság lett úrrá a vidék fővárosán: még Budapesten is könnyebb saját ingatlant venni Noha Budapesten a legmagasabbak az ingatlanárak, Debrecenben még nehezebb saját lakáshoz jutni az átlagbérből elérhető maximális hitelösszeg alapján.

2025 jó év lesz, megismétlődik 2024, ha nem űberelni fogja néhány mutatóban, a kereslet a kedvezményes lehetőségek miatt emelkedni fog - ismertette várakozásait Valkó Dávid. Ugyanakkor a hitelkamatok szintjének csökkenésére nem számítanak - tette hozzá.

Óriási az érdeklődés a fővárosi lakások iránt

Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője az eseményen ismertette, idén januárban 46 százalékkal nőtt meg az érdeklődések száma a hirdetési portálon tavaly ilyenkorhoz képest - ezek azok a felhasználók, akik már valahogy felveszik a kapcsolatot az ingatlant hirdetőkkel.

Az eladó ingatlanok iránt egy év alatt 67 százalékkal nőtt az érdeklődés, leginkább az eladó lakások iránt nőtt meg a kereslet, 95 százalékkal, a házak esetében 33 százalék volt a növekedés. Az újépítésú lakások és a nyaralók iránt emelkedett a kereslet. Budapesten egy év alatt duplázódott az érdeklődés, vidéken pedig másfélszeres a kereslet tavalyhoz képest. Leginkább a XIII., XIV. és a XI. kerületben keresik a lakásokat a felhasználók a legnagyobb számban, viszont a külső kerületekben akár négyszeres növekedést is mértek. Az ügyvezető hozzátette, látni, hogy akik lakhatást keresnek, nem befektetést, azok a külsőbb kerületek felé mozdulnak. Bár kisebb az érdeklődésszám, de arányaiban a nyugati országrészben emelkedett meg az érdeklődés.

Kifejtette: az országos hirdetésszámban elindult a csökkenés, országosan 10, Budapesten 15 százalékkal csökkent a hirdetésszám. A hirdetett lakások száma 30 százalékkal csökkent, és közel egy hónappal kevesebb ideig tart manapság értékesíteni egy ingatlant, mint egy éve. Jóval csökkent a 6 hónapnál hosszabb ideig hirdetett ingatlanok aránya is csökken, most már ezekre is mutatkozik érdeklődés, holott fél évig még nem talált piacra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hirdetések több mint fele felújított, jó állapotú ingatlan, viszont a kínálat darabszámban kevesebb, mert gyorsabban kipörögnek az ingatlanok. A zenga.hu adatai szerint tavaly 16 százalékkal emelkedtek a hirdetési árak összességében, Budapesten 15 százalékos volt az árnövekedés. A XII., az V. és az I. kerület a legdrágább, de arányaiban külső kerületek vannak a top drágulók között.

Debrecenben már 1 millió feletti hirdetett négyzetméterárakat látnak - fejtette ki.

Összességében a lakáskategóriákban 2 számjegyű volt a drágulás, a panellakások 20 százalék felett drágultak Pesten és vidéken is. A kiadó lakásárak országosan emelkedtek, átlagosan 290 ezer forint volt az átlag bérleti díj, Budapesten pedig 353 ezer az átlagos bérleti díj. De a növekedés üteme mérséklődik, ami arra enged következtetni, hogy lassan elfogyóban a fizetőképes kereslet.

Nő a bizalom, pörög a kereslet

Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezetője arról beszélt, ők is azt látják, hogy nő az érdeklődők száma, közben csökken az eladó ingatlanoké. A vállalat jutalékbevétele 35 százalékkal emelkedett 2024-ben, és a tranzakciószám is jelentősen emelkedett. Az idei év kapcsán kifejtette, januárban 33 százalékos emelkedést tapasztalnak a hitelügyleteikben és a tranzakcióikban is.

Immár keresleti piacról lehet beszélni Magyarországon - jelentette ki. Emellett számos lehetőség van még az ügyféloldalon az állami támogatások révén és a banki oldalról is van még muníció. A fogyasztói bizalom határozza meg a keresletet a lakáspiacon, ez pedig emelkedik - tette hozzá. Egy új befektetői kör is megjelenhet, aki az eddig a befektetők által kevésbé kedvelt lakástípusokat keresi. Ő is arról beszélt, hogy az újépítésű ingatlanok esetében már rekordokról lehet beszélni árak tekintetében.

Az alku helyett immár szerinte az is jellemző, hogy annyi az érdeklődő egy-egy ingatlan iránt, hogy egymásra licitálnak a vevők.

Átrendeződött a hitelpiac

Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztésért felelős szakmai vezetője arról beszélt, a hitelpiacon tavaly rekordösszegű mennyiségű szerződés köttetett. Az idei évben is folytatódni fog a lendület, 1700 milliárd forint körüli lakáshitelpiacra számítanak. A támogatási piac átalalakulása (pl. a CSOK Plusz) is ezt fogja erősíteni. A szakértő szerint átrendeződött a támogatások, támogatott hitelek és a piaci kölcsönök kapcsolata. 2024-ben a CSOK Plusz sok esetben elég volt egy ingatlan megvásárlására.

Az MNB adatai szerint az átlagos hitelösszeg 19,5 millió forintra emelkedett, 2022-ben ez még csak épphogy 11 millió forint volt. A CSOK Plusz esetében 27,4 milliónyi hitelösszeget vesznek fel az ügyfelek az OTP-nél, a piaci hitelek összege 23 millióra emelkedett. A CSOK Plusz igénylők jelentős része az első lakásához veszi igénybe a támogatást, viszont többségében nem veszik igénybe a 10 százalékos önerőt - az OTP-nél ez az igénylők kevesebb mint tizede.

A banknál kihelyezett hiteleknél 2022-ben 40 százalék volt támogatott kölcsön, ma már ez 22-25 százalék, azaz nagyobb mértékben vásárolnak piaci hitelből ingatlant az ügyfelek. Sokan használják még mindig a Babavárót az önerő megteremtéséhez, de a lakástakarék is népszerű. A fiatalok között is egyre több az előtakarékoskodó, az LTP-s ügyfeleik 10 százaléka 25 év alatti.

A kamatperiódusok kapcsán elmondta, több évvel ezelőtt még a változó kamatozás dominált, ma viszont a végig fix kölcsönök aránya közelíti a 30 százalékot, ami nagyobb pénzügyi tudatosságot feltételez az ügyfelekben. A hitelcélok között az OTP-nél a legtöbb a használt lakás vásárlásra felvett kölcsön, ami 75 százalékát adja a szerződéseknek. Kasziba Erika hozzátette: 2025-ben nem számítanak a lakáshitelkamatok csökkenésére.