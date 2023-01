Így kijátszható a brutális rezsiemelés: rengeteget spórolhatsz 2023-ban a fűtésen

Egyre több ingatlantulajdonos keres energiatakarékos és környezetbarát fűtési lehetőségeket. A gáz- és tűzifa-árak emelkedésével a hagyományos fűtési módszerek egyre kevésbé népszerűek, mivel nemcsak drágábbak, hanem sokszor környezetszennyezőbbek és veszélyesebbek is.

Bár a gáz- és fatüzelésű fűtési rendszerek még mindig gyakran megtalálhatók akár újépítésű ingatlanokban is, más módszerekhez képest nem energiahatékonyak, és több hátránnyal is rendelkeznek. A károsanyag-kibocsátás és a nyílt lánggal járó veszélyek mellett nem kínálnak olyan magas szintű irányíthatóságot sem, mint például a hőszivattyúk.

"A hőszivattyúk és a légkondicionálók energiatakarékosak és megbízhatóak, így az energiaköltségeket csökkenteni kívánó lakástulajdonosok számára a legjobb választást jelenthetik" – fogalmaz Váradi György, a Fisher Klíma lakossági klímaszakértője.

Emellett biztonságosabb és kényelmesebb fűtési lehetőséget kínálnak, mivel nem bocsátanak ki káros anyagokat, nem igénylik nyílt láng használatát és sokkal magasabb szintű hőmérséklet-szabályozást kínálnak, mint a hagyományos fűtési módszerek.

Az energiahatékonyságon és biztonságon kívül a hőszivattyúk és légkondicionálók számos más előnnyel is rendelkeznek: csendesek, könnyen karbantarthatók, és könnyen integrálhatók a házak meglévő fűtési és hűtési rendszerébe. Hosszú az élettartamuk is, sok egység megfelelő karbantartás mellett akár 20 évnél tovább is képes energiatakarékosan működni.

A lakossági fogyasztók továbbá kiemelt előnynek tartják, hogy a hőszivattyúk fűtés mellett hűtésre is használhatók, így sokoldalúan alkalmazhatóak bármilyen időjárás esetén, illetve, hogy használatuk során nem tapasztalható olyan hőmérséklet-ingadozás, mint a hagyományos rendszerek esetében.