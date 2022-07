Bajban vannak a társasházban élők: közel 30 százalékukat érinti a rezsiemelés

Napok óta mindenki azt számolgatja, hogy vajon miként fogja őt érinteni a rezsicsökkentés változása, és azt latolgatja, hogy ha belekerült azok közé, akiknek többet kell fizetnie, akkor mégis hogyan fogja kigazdálkodni az összeget. A társasházban lévőkről viszont annál kevesebb szó esik, holott ebben az esetben sokkal komplexebb a kérdés, mint azt elsőre hinnénk. Most Szilber Szilvia társasház szakértő beszélt a rezsiemelés esetleges következményeiről.

A kormány múlt szerdán jelentette be, hogy véget ért a rezsicsökkentést, mostantól sokan ki fognak kerülni a csökkentett árak esernyője alól. Nem vitás, hogy ez a kérdés mozgatja jelenleg a legjobban Magyarországot, holott lassan egy hete sötétben tapogatózunk. Információk nélkül pedig csak találgatni tudunk, hogy kit mennyire érint ez a probléma. Azonban van egy olyan réteg, nevezetesen a társasházban élők, akikről kevesebb szó esik, pedig az ott élők körülbelül 30 százalékát érinti a kérdés.

2021 második felében indult el a gáz világpiaci árának meredek emelkedése, ami a rezsicsökkentés értesítő félrevezető tartalma (lásd fent) miatt nem volt érzékelhető az átlag fogyasztó számára. Akkor még nem tudtuk, hogy háború lesz, de a 15 évre megkötött orosz gáz vásárlási szerződés ténye azzal nyugtatja a fogyasztókat, hogy biztosított az ellátás. A laikus fogyasztó a hétköznapokban olyan szerződésekkel találkozik, ami nem csak a vásárlót kötelezi fizetésre, hanem a szolgáltatót is adott áron való szolgáltatásra. Ilyen pl. egy internet előfizetés kétéves hűségidővel, vagy lakásbérlet minimum egy éves szerződéssel, havi fix áron, majd inflációt követő emeléssel.

A mi gáz vásárlási szerződésünk azonban valamiért nem rögzíti az árat és az emelés maximális mértékét, hanem az az aktuális piaci ártól és szolgáltatói döntéstől függ. Tehát van, de nem biztosít kiszámítható (áron) szolgáltatást, így haszna megkérdőjelezhető számunkra.

Rezsicsökkentő spórolási tippekkel nyomasztanak

A környezettudatos szemlélet fokozatosan épült be a mindennapjaink és az olvasók többsége a felmérések szerint eddig sem élt pazarló módon. A háztartási fogyasztás a legtöbb családnál túl nagy mértékben várhatóan nem csökkenthető, hiszen a legtöbb családban annyi fogyott, amennyi szükséges és elégséges. A családok túlnyomó részéről elmondható, hogy bevételi helyzetükhöz igazított életszínvonaluknak megfelelően fogyasztottak, aminek kényszerű mérséklése az életszínvonal csökkenését fogja eredményezni. Sokan vették fel a CSOK, Babaváró es egyéb támogatásokat, hogy a családalapítást már nagyobb életteret biztosító otthonban kezdhessék vagy folytathassák. Nyilván nem azért vásároltak a kis belvárosi garzon helyett 3 szobás házat az agglomerációban, hogy annak egy szobáját fűtve lakjon ugyanakkora területen a már gyarapodott család, mintha a garzonban maradtak volna - csak most már autót is fenn kell tartani és ingázni kell a munkahelyre.

Természetesen a szigetelés és a gázkészülékek karbantartása, energia tudatos fogyasztás fontos, de a lakosság nem tudja magát gazdagra spórolni, miközben a távhő szolgáltatás államilag fenntartott gépezete fűti az utcát a korszerűtlen egy csöves társasházi fűtési rendszerekkel. Műszaki megoldás már régóta lenne, azonban a távhő rendszer energia fogyasztása és az általa generált hatalmas bevételek csökkentése nem volt eddig cél.

Miért ennyi az emelés és hogyan lehetne kevesebb?

A tervezetben bejelentett árak jelentősen meghaladják a világpiaci árakat, tehát a szolgáltatói rendszer fenntartási díjakra hivatkoznak akik magyarázni próbálják a bizonyítványt. Annak okát nem tudjuk, hogy az utóbbi miért drágul, de ha lenne is indoklás, az nem lenne ellenőrizhető a lakosság számára. Tény, hogy Magyarországon 2012-ben lett 27%-os az áfa kulcs, amivel az Európai Unióban a legmagasabb, a világon pedig a negyedik helyen van jelenleg is. A megnövekedett árak mérséklésére az energiaárak ÁFájának csökkentése lehetne az egyik lehetőség, az azonban az állam bevételeit csökkentené.

Mivel a valódi cél vélhetően az államháztartási hiány pótlása, ezért ennek csökkentésére nem számíthatunk. Az üzemanyagok jövedéki adója is nagyon jelentős mértékű, a kormány azonban mégsem csökkentette számottevően. A hatósági ársapkával veszteségessé tette a kis kutak üzemelését, ezért találkozhatunk egyre több helyen a korlátozott vásárlással (pl. max 20 litert lehet tankolni) és bezárt kutakkal.

Mi lesz a lakásárakkal?

A fővárosi lakásárak meg mindig elmaradnak az EU többi fővárosának lakás áraitól, ezért némi korrekció után a külföldi tőke beáramlása miatt az uniós átlagnál nagyobb csökkenésre nem érdemes számítani. Azonban a lakáspiaci keresletet is értelemszerűen befolyásolni fogja az energiaárak változása és a kisebb energiaigényű, önálló fűtési rendszerrel rendelkező lakások felé fordulhat a kereslet.

Bajban a társasházak 30 százaléka

A kormány a 2021 éves, háztartásonkénti átlagfogyasztást szabta meg kedvezményes határként, de központi kazánnal rendelkező társasházak számára alkalmazott szorzóhoz nem történt előzetes adatgyűjtés. A közös képviselőket és társasházkezelőket senki nem kérdezte meg, hogy az adott társasházban hány darab lakáscélú albetét (külön tulajdoni egység) van, azaz pl. a gázkazán fogyasztását hány háztartás használja.

A társasházi értékmódosító tényezők közül a műszaki állapot még inkább hangsúlyos lesz a vevői mérlegeléskor. Eddig a tudatos lakásvásárlók a felújítás, karbantartást mértékét vizsgálták meg, azonban mostantól a közös nagy energiafogyasztó berendezések megléte is a szempont rendszerbe kell, hogy kerüljön. Sok társasház rendelkezik ház központi fűtéssel, azaz olyan kazánnal, amely a használati melegvizet és a fűtést szolgáltatja, de az elmúlt 10 év társasház építési hullámában a modern igényeknek megfelelve sok helyen került beépítésre központi klíma, autó liftek, öntözőrendszer automatika stb. energia fogyasztók is. A tulajdonosi közösségekben felröppennek olyan javaslatok, hogy a fogyasztókat helyezzék üzemen kívül, azonban ez nem járható út.

Ezeket a berendezéseket és rendszereket a társasház köteles üzemben tartani, mert a kisebbség jogos érdeke sérülne, ha a spórolás érdekében az alacsonyabb szinten lakók arról szavaznának, hogy a felvonókat leállítsák, vagy a garázskaput nyitva hagyják, vagy ne legyen világítás a lépcsőházba.