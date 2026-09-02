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Nagy változás jön a magyar iskolák irányításában: az összes tankerületi igazgatói posztot megpályáztatják
A tankerületi központok és az iskolák nagyobb önállóságát célzó jogszabály-előkészítésen dolgozik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM), miután egy nyári átvilágítás rávilágított a túlközpontosított rendszer hiányosságaira. A tárca célja, hogy a jövőben a döntéseket helyben, felelős vezetők hozzák meg. Ezzel párhuzamosan már zajlik a tankerületi igazgatói posztok nyílt pályáztatása, a Klebelsberg Központ (KK) pedig irányító szervből kutató-fejlesztő háttérintézménnyé alakul át - jelentette a Népszava.
A szaktárca nyári vizsgálata egyértelműen rávilágított arra, hogy a korábbi rendszer nem biztosított kellő autonómiát az intézményeknek. A túlzott központi engedélyeztetés lassította a folyamatokat, a gazdálkodás nem vált átláthatóbbá, miközben a működési kiadások emelkedésével párhuzamosan az iskolák karbantartása elmaradt. Mindez a minisztérium értékelése szerint is az oktatás színvonalának romlásához vezetett. Bár az átvilágítás teljes jelentése egyelőre nem nyilvános döntés-előkészítő dokumentum, a tárca tájékoztatása alapján ez a jelentés alapozza meg a döntési jogköröket a helyi vezetőknek visszaadó szabályozást.
A decentralizáció első lépéseként augusztus 20-án nyílt pályázatot írtak ki az összes tankerületi igazgatói posztra. A szeptember 20-i határidővel beadható jelentkezések elbírálásába a helyi közösségeket is bevonják, így az érintett települések polgármesterei, valamint az iskolák alkalmazotti közösségei is véleményezhetik a jelöltek vezetői koncepcióit. A pályázatok formai és jogi ellenőrzését a Klebelsberg Központ végzi, majd egy öttagú bizottság rangsorolja azokat. A kinevezésekről a tervek szerint november 1-jéig a miniszter hoz végleges döntést a KK elnökének javaslata alapján.
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alapvetően egyetért a tankerületek nagyobb önállóságával, Totyik Tamás elnök szerint azonban a visszaélések elkerülése érdekében elengedhetetlen egy fenntartótól független ellenőrzési rendszer kialakítása. A szakszervezeti vezető úgy véli, hogy a teljes nyári jelentés nyilvánosságra hozatalával a közoktatás és a tankerületi rendszer súlyos alulfinanszírozottságára is fény derülne.
A rendszer átalakításával a Klebelsberg Központ szerepköre is jelentősen megváltozik. A jövőben már nem középirányító szervként felel a tankerületek működéséért, hanem kutató-fejlesztő háttérintézményként támogatja az iskolák egyedi igényeire szabott fejlesztéseket. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a KK a jövőben minden iskolafejlesztést kutatásokkal alapoz meg, továbbá folyamatosan nyomon követi és méri azok eredményeit.
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