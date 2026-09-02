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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló vitán az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án.
Oktatás

Rendkívüli bejelentés az iskolákról: több tucat intézményben dől el újra a vezetők sorsa

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 17:52

Október 1-jén új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokra a pozíciókra, ahol a nyáron csak ideiglenes, legfeljebb egyéves megbízásról döntöttek. Az új pályázatokat az érintett tankerületek hirdetik majd meg.

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Október 1-jén újabb iskolaigazgatói pályázatok indulnak azokban az intézményekben, ahol a nyáron csak ideiglenes megoldást választottak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint azokra a vezetői pozíciókra lehet majd pályázni, ahol legfeljebb egyéves megbízásról, vagy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti működésről döntöttek.

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A miniszter felidézte, hogy a nyár folyamán összesen 467 iskolaigazgatói pályázat járt le. Ezeket a tankerületek újra meghirdették, végül 351 pályázó kapott öt évre szóló megbízást. Az októberben meghirdetendő pályázatokat az érintett tankerületek teszik majd közzé.

A HVG felidézte, hogy iskolaigazgatói kinevezések körül az elmúlt időszakban több konfliktus is kialakult. Augusztus közepén például a csömöri Mátyás Király Általános Iskolában váltott ki komoly felháborodást, hogy Lannert Judit úgy hosszabbította meg az igazgató megbízását, hogy a pedagógusok többsége nem támogatta a vezetőt. A miniszter a döntést azzal indokolta, hogy így biztosítható a zavartalan iskolakezdés, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak egy évvel hosszabbították meg az eddigi igazgató megbízását.

Ezzel szemben egy fővárosi intézményben éppen egy, a tantestület és a szülők által támogatott jelölt kinevezése nem kapott zöld utat. Makovecz Pál egyedüli jelentkezőként sem folytathatta igazgatóként a munkáját a zuglói Zeneművészeti Szakgimnáziumban, annak ellenére, hogy korábban igazgatóként vezette az intézmény megújítását.

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Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
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