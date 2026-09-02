Megugrott az olaj és a gáz ára, miközben az európai gáztárolók töltöttsége szezonálisan nagyon alacsony.
Rendkívüli bejelentés az iskolákról: több tucat intézményben dől el újra a vezetők sorsa
Október 1-jén új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokra a pozíciókra, ahol a nyáron csak ideiglenes, legfeljebb egyéves megbízásról döntöttek. Az új pályázatokat az érintett tankerületek hirdetik majd meg.
Október 1-jén újabb iskolaigazgatói pályázatok indulnak azokban az intézményekben, ahol a nyáron csak ideiglenes megoldást választottak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint azokra a vezetői pozíciókra lehet majd pályázni, ahol legfeljebb egyéves megbízásról, vagy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti működésről döntöttek.
A miniszter felidézte, hogy a nyár folyamán összesen 467 iskolaigazgatói pályázat járt le. Ezeket a tankerületek újra meghirdették, végül 351 pályázó kapott öt évre szóló megbízást. Az októberben meghirdetendő pályázatokat az érintett tankerületek teszik majd közzé.
A HVG felidézte, hogy iskolaigazgatói kinevezések körül az elmúlt időszakban több konfliktus is kialakult. Augusztus közepén például a csömöri Mátyás Király Általános Iskolában váltott ki komoly felháborodást, hogy Lannert Judit úgy hosszabbította meg az igazgató megbízását, hogy a pedagógusok többsége nem támogatta a vezetőt. A miniszter a döntést azzal indokolta, hogy így biztosítható a zavartalan iskolakezdés, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak egy évvel hosszabbították meg az eddigi igazgató megbízását.
Ezzel szemben egy fővárosi intézményben éppen egy, a tantestület és a szülők által támogatott jelölt kinevezése nem kapott zöld utat. Makovecz Pál egyedüli jelentkezőként sem folytathatta igazgatóként a munkáját a zuglói Zeneművészeti Szakgimnáziumban, annak ellenére, hogy korábban igazgatóként vezette az intézmény megújítását.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
Komoly baklövést követ el rengeteg magyar szülő sulikezdéskor: ezekre a dolgokra érdemes figyelni – az egész tanév rámehet
Íme hat egyszerű lépés, amely gördülékenyebbé teheti a családok számára a tanév első időszakát.
Egy átlagos magyar háztartás 107 539 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66 928 forinttal számol.
Hamarosan béremelést kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
Ezekből a jelekből vehetjük észre, ha az iskolakezdés a gyerek számára a szokásosnál nagyobb mentális terhet jelent.
Pedagógus sztrájk jöhet már a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét.
Szeptember különösen nehéz lehet azoknak a gyerekeknek, akik korábbi lemaradásuk miatt szoronganak a matektól.
Már csak néhány nap maradt az őszi érettségire való jelentkezésre, mutatjuk a vizsgaidőszak legfontosabb dátumait.
Eldőlt több tízezer magyar diák sorsa: most közölték a pótfelvételi ponthatárait, sokan szívhatják a fogukat
Több mint 18 ezren jelentkeztek a pótfelvételire, végül 10 712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre.
Több változás is elindult az oktatásban, de a bérrendezés és az iskolák működésének finanszírozása továbbra is gond.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
Több száz pedagógusi állás betöltetlen, a PDSZ szerint azonban a valós tanárhiány jóval nagyobb lehet ennél.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Rákosrendező fejlesztése hosszú távon jelentősen átalakíthatja a XIII. és XIV. kerület ingatlanpiacát, és a hatás nem állhat meg a beruházási terület közvetlen környezeténél.
Szülők, figyelem! Vizsgálódott a fogyasztóvédelem - nagyon érdemes odafigyelni, honnan vásárolunk tanszereket sulikezdés előtt
Érdemes a gyermekeket is bevonni a választásba.
Fontos hírt kaptak a dolgozó szülők: nagyot változhat az iskolakezdési támogatás a magyar munkahelyeken?
Az új állami iskolakezdési támogatás miatt a cégeknek is érdemes lehet újragondolniuk eddigi juttatásaikat.
Ez már a Holdról is látszik: rengeteg magyar gyerek tengődik a szegénységi küszöb alatt, innen borzasztó nehéz lesz kitörni
Magyarországon a gyerekek 11,3 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt az OECD adatai szerint, vagyis nagyjából minden kilencedik gyermek érintett.
Még javában tart a nyári szünet, de az igazán előrelátó szülők már most az őszi szünetre készülnek.
Jövő hétfőn, augusztus 24-én utalják az új iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét.
Működik az iskolakezdési trükk: így veszik most potom pénzért a méregdrága táskákat, tableteket az élelmes magyarok
Augusztusban megindult az iskolai felkészülés időszaka az online piactereken is.
Jelentősen enyhültek a tankerületi igazgatók kinevezési feltételei, az iskolaigazgatók pedig visszakapják munkáltatói jogaikat a köznevelési törvény legújabb módosításával.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.