2026. szeptember 16. szerda Edit
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nő, aki mobiltelefont tart a kezében, és megdöbbent vagy letaglózottnak tűnik; kezével eltakarja a száját, miután váratlan rossz hírt vagy üzenetet olvasott, ami az érzelmeit és hitetlenségét tükrözi
Oktatás

Minden magyar szülőt érintő változás jön: teljesen kitiltanák a 13 év alattiakat a közösségi oldalakról

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 11:25

Lépcsőzetes korhatárokat és szigorúbb biztonsági előírásokat hoz az EU KIDS Act, amely 13 éves kor alatt teljesen betiltaná, a 13 és 14 évesek számára pedig csak szülői felügyelettel engedélyezné a közösségi média használatát. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által bejelentett javaslat lényege, hogy a jövőben nem a szülőknek, hanem a technológiai cégeknek kell bizonyítaniuk szolgáltatásaik biztonságosságát. Az Európai Unió ezzel egy egyre erősödő nemzetközi szabályozási hullám élére áll, amelynek célja a gyerekek mentális egészségének védelme és az addiktív platformok megregulázása.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az új európai tervezet szakítana az eddigi gyakorlattal, és fokozatosan, életkorhoz kötve engedné be a fiatalokat az online térbe. Míg 13 éves kor alatt teljes lenne a tiltás, a 13–14 éves korosztály kizárólag szülő által létrehozott, időkorlátos és szűkített funkciójú fiókokkal léphetne be a platformokra. A 15–17 évesek már kaphatnának önálló hozzáférést, de esetükben a szolgáltatóknak kötelezően egy biztonságosabb, a káros hatásoktól mentes felületet kellene garantálniuk. A szigorítást az indokolja, hogy a fiatalok naponta akár négy-hat órát is a képernyők előtt töltenek, miközben a közösségi oldalakat tudatosan a végtelen pörgetésre és a figyelem lekötésére tervezték. A jogszabály ezért megfordítja a bizonyítási terhet, így ezentúl a techcégek feladata lesz igazolni, hogy felületeik nem veszélyeztetik a kiskorúakat. Ezt a törekvést egészíti majd ki az idén ősszel érkező Digital Fairness Act is, amely kifejezetten az addiktív digitális dizájnt veszi célba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az unió ezzel a lépéssel egy már zajló globális folyamathoz csatlakozik, egységesítve a tagállamok sokszor nehézkes próbálkozásait. Ausztrália 2025 decembere óta tiltja a 16 év alattiak hozzáférését a nagy közösségi oldalakhoz, a szabályszegő platformokat pedig komoly bírságokkal sújtja. A példát mások is követik, a britek 2027 tavaszától vezetnek be hasonló tilalmat, Norvégia már készíti elő a saját törvényét, Franciaország pedig idén, 2026-ban indított új, szigorúbb szabályozási kísérletet. Ezen törekvések közös pontja, hogy az életkor ellenőrzésének felelősségét kivétel nélkül a szolgáltatókra hárítják - írta a Portfolio.

A politikai lendületet aggasztó statisztikák is alátámasztják. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatásai szerint a problémás közösségimédia-használat aránya jelentősen nőtt a fiatalok körében, ami egyértelműen összefüggésbe hozható az alvászavarokkal, a testképzavarokkal, a kényszeres használattal és az online zaklatással. A pszichológusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a korhatár megemelése önmagában nem csodaszer. Az Amerikai Pszichológiai Szövetség szakértői szerint a valódi veszélyt azok a tervezési megoldások jelentik, amelyek gátlástalanul kihasználják a gyerekek még fejlődésben lévő önszabályozását. A puszta tiltás helyett az addiktív funkciók – például a végtelen görgetés és az automatikus lejátszás – átalakítása hozhat érdemi változást.

A tiltás gyakorlati végrehajtása ráadásul komoly kihívás. Ausztráliában a szabályozás első hónapjaiban a platformok hiába korlátoztak több millió fiókot, a 16 év alatti felhasználók aránya csupán 52-ről 42 százalékra csökkent, mivel a gyerekek könnyedén megtalálták a kiskapukat az életkor-ellenőrző rendszereken. Magyarországon egy szűkebb fókuszú vita már két éve, a mobiltelefonok 2024-es iskolai korlátozásával lezajlott. Bár a hazai szabályozás az eszközök fizikai jelenlétét szorította vissza a tanórákon, a nemzetközi kutatások rávilágítottak arra, hogy az iskolai tiltás önmagában nem csökkenti érdemben a napi összes képernyőidőt, és nem hoz azonnali javulást a mentális jóllétben sem.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #internet #biztonság #oktatás #adatvédelem #európai unió #szabályozás #függőség #közösségi média #ursula von der leyen #mentális egészség
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:02
13:45
13:32
13:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 16.
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
2026. szeptember 16.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliósak a tandíjak, mégis hatalmas a roham a helyekért
2026. szeptember 15.
Elképesztő adólista látott napvilágot: ennyiféle adót fizetnek valójában a magyarok
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 16. szerda
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
2
4 hete
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
3
3 hónapja
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
4
2 hónapja
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
5
3 hete
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 14:02
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 13:04
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
Agrárszektor  |  2026. szeptember 16. 13:28
Súlyos krízis fenyegeti a hazai gazdaságokat: kieshet a piacról, aki ezt elmulasztja