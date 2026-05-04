Arany János művének elemzését, vagy versekről szóló esszét írhatták meg a diákok a 2026-os magyarérettségi második részében
Élesen kritizálta az érettségi-rendszert a Tisza leendő minisztere: torzítja a tanítást, mélyíti a társadalmi különbségeket
Az érettségi nem csupán lezárja, hanem végig is irányítja a magyar oktatást - mondta egy korábbi interjúban Lannert Judit. A leendő oktatási miniszter szerint a vizsga jelenlegi iránya torzítja a tanítás tartalmát, erősíti a versengést, és a társadalmi különbségeket is tovább mélyíti.
Az érettségi nem csupán egy záróvizsga, hanem az egész magyar közoktatás működését meghatározó mechanizmus - erre hívta fel a figyelmet Lannert Judit egy korábbi interjúban. A leendő oktatási miniszter a 24.hu-nak nyilatkozva még 2024-ben azt mondta: szerinte a vizsga követelményei „lesugároznak” az oktatás minden szintjére, és már az általános iskola alsó tagozatán is érezhető a hatásuk.
Az alsós tanítónak az számít, hogy ötödikben mit fog majd a tanár nézni, a felsős tanítónak az, hogy mit fog a gimnázium számon kérni, a gimnazista tanárokat meg az érdekli, hogy mi lesz az érettségiben
- fogalmazott. Vagyis az érettségi nem a tanulási folyamat végén jelenik meg, hanem végig alakítja azt: meghatározza, mit tartanak fontosnak megtanítani, és milyen módszerekkel.
Lannert Judit különösen kritikus volt azzal az iránnyal szemben, amely a lexikális tudás erősítését helyezi előtérbe a készségfejlesztéssel szemben. Szerinte ez nemcsak szakmai kérdés, hanem társadalmi következményekkel járó döntés. Kutatásokra hivatkozva hangsúlyozza: a diákok teljesítményét erősen befolyásolja az otthoni háttér - például az, hogy mennyi könyv veszi őket körül. Egy tudásközpontú, bemagolásra építő rendszer pedig ezeket a különbségeket tovább mélyíti.
„Egyre inkább egy születési előnyre építünk” - mondta, utalva arra, hogy a kedvezőbb családi környezetből érkező diákok eleve előnyből indulnak egy ilyen rendszerben. A probléma azonban szerinte nem áll meg az esélyegyenlőtlenségnél. Úgy látja, hogy a jelenlegi oktatási logika a versengést jutalmazza, nem pedig az együttműködést vagy a kreatív gondolkodást. Megfogalmazása szerint a diákok nem azért tanulnak, hogy fejlődjenek vagy együtt dolgozzanak, hanem hogy másokat megelőzzenek.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ez a szemlélet szerinte hosszú távon torzítja az oktatás célját. Az érettségi átalakítása ezért kulcskérdés: nemcsak a vizsga formájáról szól, hanem arról is, milyen készségeket tart értékesnek a rendszer, és milyen irányba formálja a jövő generációit.
Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
A középszintű magyarérettségi második részében a diákok idén sehogy sem tudták elkerülni a verselemzést.
Mit kell tudni a magyar érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a...
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
Interjút készítettünk Kézdy Edittel, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatójával.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája üdvözli, hogy a teljes oktatási életút egy tárca alá kerül.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
Hamarosan kezdetét veszi a tavaszi érettségi időszak, melynek apropóján megnéztük, hogyan teljesítettek a diákok az elmúlt évek vizsgáin.
Fényes nappal adtak le lövést egy magyarországi óvodára: egyenesen a csoportszobába csapódott a lövedék
A lehúzott, zárt redőnyt átszakította, majd a falról a földre esett. Személyi sérülés nem történt.
Ezt gondolja a magyar oktatásról Lannert Judit, a Tisza-kormány új gyermek-és oktatásügyi minisztere
A leendő gyermek- és oktatási miniszterként bemutatott Lannert Judit Magyar Péterrel beszélgetve vázolta fel a hazai oktatás megújításának terveit.
Nevéhez fűződik a Jelentés a magyar közoktatásról sorozat elindítása.
Nem költözteti vissza fő kampuszát a CEU Magyarországra, ez most elég biztosnak látszik.
A hangos választási győzelem után április végére gyakorlatilag az oktatási miniszter kinevezése lett a legkényesebb kérdés. De mit gondolnak az oktatásról maguk az igazgatók?
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: erről egyeztettek Magyar Péterrel, leszögezte, milyen minisztert szeretnének
Az Eötvös József Gimnázium igazgatója szerint nem akarnak beleszólni, a leendő kormányfő kit nevez ki miniszternek.
A párnapos szünetet jellemzően csak olyan iskolákban rendelik el, ahol ennek szükségét látják az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
Megnéztük, hogy a hamarosan felálló Tisza-kormány milyen konkrét ígéretekkel és reformtervekkel válaszol az oktatás jelenlegi hiányosságaira.
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
Egyes országokban a tanári pálya hat számjegyű fizetést biztosít, más országokban viszont a fizetések még több évtizedes tapasztalat után is jóval alacsonyabbak maradnak.
Megszólalt Magyar Péter a titokzatos miniszterjelöltről: elmondta az igazságot, amire rengetegen vártak
Megérkezett Magyar Péter az Országházba a parlamenti pártok pénteki egyeztetésére. A Tisza Pártot rajta kívül Melléthei-Barna Márton és Velkey György László képviseli.
Riasztó figyelmeztetést kaptak a szülők a nyári táborokról: akár komoly veszélybe is kerülhetnek a gyerekek
egyre több olyan „gyermektábor” jelenik meg a piacon, amely nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel.
Rubovszky Rita személyében egy markáns, értékalapú, ugyanakkor komplex társadalmi kérdésekre reflektáló szemlélet rajzolódik ki.
Elképesztő dolog derült ki a statisztikákból: hiába a sok hallgató, nem jön utánpótlás a tanári pályára
A hivatalos statisztikák szerint a hagyományos, öt-hatéves tanárképzésben folyamatosan csökken a hallgatói létszám.