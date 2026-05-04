Élesen kritizálta az érettségi-rendszert a Tisza leendő minisztere: torzítja a tanítást, mélyíti a társadalmi különbségeket

Az érettségi nem csupán lezárja, hanem végig is irányítja a magyar oktatást - mondta egy korábbi interjúban Lannert Judit. A leendő oktatási miniszter szerint a vizsga jelenlegi iránya torzítja a tanítás tartalmát, erősíti a versengést, és a társadalmi különbségeket is tovább mélyíti.

Az érettségi nem csupán egy záróvizsga, hanem az egész magyar közoktatás működését meghatározó mechanizmus - erre hívta fel a figyelmet Lannert Judit egy korábbi interjúban. A leendő oktatási miniszter a 24.hu-nak nyilatkozva még 2024-ben azt mondta: szerinte a vizsga követelményei „lesugároznak” az oktatás minden szintjére, és már az általános iskola alsó tagozatán is érezhető a hatásuk.

Az alsós tanítónak az számít, hogy ötödikben mit fog majd a tanár nézni, a felsős tanítónak az, hogy mit fog a gimnázium számon kérni, a gimnazista tanárokat meg az érdekli, hogy mi lesz az érettségiben

- fogalmazott. Vagyis az érettségi nem a tanulási folyamat végén jelenik meg, hanem végig alakítja azt: meghatározza, mit tartanak fontosnak megtanítani, és milyen módszerekkel.

Lannert Judit különösen kritikus volt azzal az iránnyal szemben, amely a lexikális tudás erősítését helyezi előtérbe a készségfejlesztéssel szemben. Szerinte ez nemcsak szakmai kérdés, hanem társadalmi következményekkel járó döntés. Kutatásokra hivatkozva hangsúlyozza: a diákok teljesítményét erősen befolyásolja az otthoni háttér - például az, hogy mennyi könyv veszi őket körül. Egy tudásközpontú, bemagolásra építő rendszer pedig ezeket a különbségeket tovább mélyíti.

„Egyre inkább egy születési előnyre építünk” - mondta, utalva arra, hogy a kedvezőbb családi környezetből érkező diákok eleve előnyből indulnak egy ilyen rendszerben. A probléma azonban szerinte nem áll meg az esélyegyenlőtlenségnél. Úgy látja, hogy a jelenlegi oktatási logika a versengést jutalmazza, nem pedig az együttműködést vagy a kreatív gondolkodást. Megfogalmazása szerint a diákok nem azért tanulnak, hogy fejlődjenek vagy együtt dolgozzanak, hanem hogy másokat megelőzzenek.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt gondolja a magyar oktatásról Lannert Judit, a Tisza-kormány új gyermek-és oktatásügyi minisztere A leendő gyermek- és oktatási miniszterként bemutatott Lannert Judit Magyar Péterrel beszélgetve vázolta fel a hazai oktatás megújításának terveit.

Ez a szemlélet szerinte hosszú távon torzítja az oktatás célját. Az érettségi átalakítása ezért kulcskérdés: nemcsak a vizsga formájáról szól, hanem arról is, milyen készségeket tart értékesnek a rendszer, és milyen irányba formálja a jövő generációit.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA