Érettségi 2026: tanár elemzi a magyarérettségi feladatait, ezt mondta az idei vizsgáról

A 2026-os magyarérettségi első, szövegértési és irodalmi feladatokat tartalmazó része nem okozott különösebb meglepetést a vizsgázóknak - véli egy nyilatkozó szaktanár. Elmondta, hogy szerinte a teszt megfelelő tudással és logikával jól megoldható volt, hiszen a korábbi tananyagra épült - írja az Eduline.

A diákoknak összesen másfél órájuk volt az első vizsgarész kidolgozására. A negyven pontot érő szövegértési feladatsorban idén egy Jókai Mór életpályájáról szóló interjút kaptak a vizsgázók - erről ma a Pénzcentrum is beszámolt. A szaktanár kifejezetten szerencsésnek tartja ezt a formátumot.

Az interjúkérdések ugyanis támpontot adnak a válaszadás során, maga a téma pedig érdekes, és a legtöbbek számára valószínűleg ismerős volt. Szintén pozitívumként említette, hogy a leíró nyelvtani ismereteket firtató kérdések csak minimálisan, jelzésértékkel jelentek meg. Bár a feladatsor összességében diákbarátnak bizonyult, egy-egy kérdés megfogalmazása okozhatott némi fejtörést.

A húszpontos irodalmi tesztfeladatsor szintén az ismert tananyagra és a megszokott feladattípusokra épült. A vizsgán helyet kapott a hibafelismerés, valamint a művek és szereplők, illetve a szerzők és életrajzi adatok párosítása is. Újdonságot jelentett, hogy a korábbiaknál kevesebb, mindössze hat feladatot kellett megoldani. Az utolsó kérdés viszont meglehetősen összetettre sikerült.

Kvíz: Te átmennél ma a magyar érettségin? 1/10 kérdés Mi a hiba a következő állításban? „Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem című elbeszélő költeményében állított emléket dédapjának.” Zrínyi Miklós nem a dédapjának, hanem az édesapjának állított emléket. A mű nem dédapjának, hanem a mohácsi vésznek állít emléket. A mű műfaja nem elbeszélő költemény, hanem eposz. A küzdelem nem Szigetváron, hanem Eger várában zajlot. Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik állítás TÉVES a barokk stílusjegyeivel kapcsolatban? Világ- és emberképe a humanizmus. Kedveli a hatáskeltést, a monumentalitást és a túlzást. A művészet célja a tanítás és a gyönyörködtetés egysége. Jellemzője a retorikus stílus és a körmondatos szerkezet. Következő kérdés 3/10 kérdés Ki a szerzője és mi a műfaja a „Bánk bán” című alkotásnak? Katona József; tragédia Arany János; elbeszélő költemény Mikszáth Kálmán; regény Vörösmarty Mihály; óda Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a hiba a következő állításban? „Arany János egyik legtermékenyebb költői korszaka az ún. nagyszalontai évek, ekkor keletkezett balladái például az Ágnes asszony és az V. László című művek.” Ezek a balladák nem a nagyszalontai, hanem a nagykőrösi évek alatt keletkeztek. Arany János nem írt ilyen című műveket, ezeket Petőfi Sándor szerezte. Az említett művek nem balladák, hanem elbeszélő költemények. Arany Jánosnak nem a nagyszalontai, hanem debreceni volt a legtermékenyebb korszaka. Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik mű szereplője Pongrácz István gróf? Beszterce ostroma Toldi/Toldi estéje A kőszívű ember fiai Bánk bán Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik személynév hiányzik a versből? "S merre zúgnak habjai // Tiszának, Dunának, // ___________ hős magzatjai // felvirágozának." Mátyás Attila István Árpád Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a hiba a következő állításban? „Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeménye egy bibliai, újszövetségi történet mögé rejtett szellemi önéletrajz.” A mű nem Jónásról, hanem Pál apostolról szól. A Jónás könyve nem elbeszélő költemény, hanem analitikus dráma. Babits nem önéletrajznak szánta a művet, hanem stílusparódiának. Jónás története nem újszövetségi, hanem ószövetségi. Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik állítás TÉVES a szimbolizmus stílusjegyeivel kapcsolatban? Azt vallja, hogy a világot csak megsejteni, érzékelni lehet a művészet révén, nem megismerni. A felvilágosodás egyik stílusirányzata a klasszicizmus mellett. A nyelvi kifejezés áttételessé, metaforikussá, jelképessé válik. A megjelenített dolgok önmaguknál többre utalnak, „holdudvaruk” van. Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik műfaj leírása ez? "Egyik legősibb lírai műfaj, egynemű érzéseket, hangulatokat szólaltat meg. Szerkezete egyszerű, terjedelme általában korlátozott. A műfaj története a költészet eredetéig vezethető vissza." epigramma dal elégia óda Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik személynevek hiányoznak a versből? "___________ és __________ fia vagyok én, // Hiába döngetek kaput, falat // S mégis megkérdem tőletek: // Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?" Hunor, Magor Ond, Kond Góg, Magóg Káin, Ábel Eredmények

A rengeteg szerző és információ összeillesztése elsőre ijesztőnek tűnhetett. A tanár azonban rámutatott: józan logikával ez a rész is teljesíthető volt, hiszen a vizsgált alkotói életpályák határozottan elkülönültek egymástól.

A legnagyobb kihívást valószínűleg az a feladat jelentette, amelyben konkrét művekhez kellett szereplőket társítani. Bár egy-egy irodalmi alakot a vizsgázók többsége könnyen fel tud idézni, három név pontos megadása már nehézségekbe ütközhetett. Ez különösen a világirodalmi alkotások idegen hangzású, nehezebben megjegyezhető nevei esetében okozhatott problémát.

