A középszintű magyarérettségi első felében egy Jókai Mórról szóló interjút kell értelmezniük a diákoknak. Emellett egy új irodalmi feladatlapot is meg kell oldaniuk.
Érettségi 2026: tanár elemzi a magyarérettségi feladatait, ezt mondta az idei vizsgáról
A 2026-os magyarérettségi első, szövegértési és irodalmi feladatokat tartalmazó része nem okozott különösebb meglepetést a vizsgázóknak - véli egy nyilatkozó szaktanár. Elmondta, hogy szerinte a teszt megfelelő tudással és logikával jól megoldható volt, hiszen a korábbi tananyagra épült - írja az Eduline.
A diákoknak összesen másfél órájuk volt az első vizsgarész kidolgozására. A negyven pontot érő szövegértési feladatsorban idén egy Jókai Mór életpályájáról szóló interjút kaptak a vizsgázók - erről ma a Pénzcentrum is beszámolt. A szaktanár kifejezetten szerencsésnek tartja ezt a formátumot.
Az interjúkérdések ugyanis támpontot adnak a válaszadás során, maga a téma pedig érdekes, és a legtöbbek számára valószínűleg ismerős volt. Szintén pozitívumként említette, hogy a leíró nyelvtani ismereteket firtató kérdések csak minimálisan, jelzésértékkel jelentek meg. Bár a feladatsor összességében diákbarátnak bizonyult, egy-egy kérdés megfogalmazása okozhatott némi fejtörést.
A húszpontos irodalmi tesztfeladatsor szintén az ismert tananyagra és a megszokott feladattípusokra épült. A vizsgán helyet kapott a hibafelismerés, valamint a művek és szereplők, illetve a szerzők és életrajzi adatok párosítása is. Újdonságot jelentett, hogy a korábbiaknál kevesebb, mindössze hat feladatot kellett megoldani. Az utolsó kérdés viszont meglehetősen összetettre sikerült.
A rengeteg szerző és információ összeillesztése elsőre ijesztőnek tűnhetett. A tanár azonban rámutatott: józan logikával ez a rész is teljesíthető volt, hiszen a vizsgált alkotói életpályák határozottan elkülönültek egymástól.
A legnagyobb kihívást valószínűleg az a feladat jelentette, amelyben konkrét művekhez kellett szereplőket társítani. Bár egy-egy irodalmi alakot a vizsgázók többsége könnyen fel tud idézni, három név pontos megadása már nehézségekbe ütközhetett. Ez különösen a világirodalmi alkotások idegen hangzású, nehezebben megjegyezhető nevei esetében okozhatott problémát.
