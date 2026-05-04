Budapest, 2025. május 5.Diákok a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2025. május 5-én.MTI/Bodnár Boglárka
Oktatás

Érettségi 2026: tanár elemzi a magyarérettségi feladatait, ezt mondta az idei vizsgáról

Pénzcentrum
2026. május 4. 10:23

A 2026-os magyarérettségi első, szövegértési és irodalmi feladatokat tartalmazó része nem okozott különösebb meglepetést a vizsgázóknak - véli egy nyilatkozó szaktanár. Elmondta, hogy szerinte a teszt megfelelő tudással és logikával jól megoldható volt, hiszen a korábbi tananyagra épült - írja az Eduline.

A diákoknak összesen másfél órájuk volt az első vizsgarész kidolgozására. A negyven pontot érő szövegértési feladatsorban idén egy Jókai Mór életpályájáról szóló interjút kaptak a vizsgázók - erről ma a Pénzcentrum is beszámolt. A szaktanár kifejezetten szerencsésnek tartja ezt a formátumot.

Az interjúkérdések ugyanis támpontot adnak a válaszadás során, maga a téma pedig érdekes, és a legtöbbek számára valószínűleg ismerős volt. Szintén pozitívumként említette, hogy a leíró nyelvtani ismereteket firtató kérdések csak minimálisan, jelzésértékkel jelentek meg. Bár a feladatsor összességében diákbarátnak bizonyult, egy-egy kérdés megfogalmazása okozhatott némi fejtörést.

A húszpontos irodalmi tesztfeladatsor szintén az ismert tananyagra és a megszokott feladattípusokra épült. A vizsgán helyet kapott a hibafelismerés, valamint a művek és szereplők, illetve a szerzők és életrajzi adatok párosítása is. Újdonságot jelentett, hogy a korábbiaknál kevesebb, mindössze hat feladatot kellett megoldani. Az utolsó kérdés viszont meglehetősen összetettre sikerült.

Kvíz: Te átmennél ma a magyar érettségin?

1/10 kérdés
Mi a hiba a következő állításban? „Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem című elbeszélő költeményében állított emléket dédapjának.”
Zrínyi Miklós nem a dédapjának, hanem az édesapjának állított emléket.
A mű nem dédapjának, hanem a mohácsi vésznek állít emléket.
A mű műfaja nem elbeszélő költemény, hanem eposz.
A küzdelem nem Szigetváron, hanem Eger várában zajlot.
2/10 kérdés
Melyik állítás TÉVES a barokk stílusjegyeivel kapcsolatban?
Világ- és emberképe a humanizmus.
Kedveli a hatáskeltést, a monumentalitást és a túlzást.
A művészet célja a tanítás és a gyönyörködtetés egysége.
Jellemzője a retorikus stílus és a körmondatos szerkezet.
3/10 kérdés
Ki a szerzője és mi a műfaja a „Bánk bán” című alkotásnak?
Katona József; tragédia
Arany János; elbeszélő költemény
Mikszáth Kálmán; regény
Vörösmarty Mihály; óda
4/10 kérdés
Mi a hiba a következő állításban? „Arany János egyik legtermékenyebb költői korszaka az ún. nagyszalontai évek, ekkor keletkezett balladái például az Ágnes asszony és az V. László című művek.”
Ezek a balladák nem a nagyszalontai, hanem a nagykőrösi évek alatt keletkeztek.
Arany János nem írt ilyen című műveket, ezeket Petőfi Sándor szerezte.
Az említett művek nem balladák, hanem elbeszélő költemények.
Arany Jánosnak nem a nagyszalontai, hanem debreceni volt a legtermékenyebb korszaka.
5/10 kérdés
Melyik mű szereplője Pongrácz István gróf?
Beszterce ostroma
Toldi/Toldi estéje
A kőszívű ember fiai
Bánk bán
6/10 kérdés
Melyik személynév hiányzik a versből? "S merre zúgnak habjai // Tiszának, Dunának, // ___________ hős magzatjai // felvirágozának."
Mátyás
Attila
István
Árpád
7/10 kérdés
Mi a hiba a következő állításban? „Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeménye egy bibliai, újszövetségi történet mögé rejtett szellemi önéletrajz.”
A mű nem Jónásról, hanem Pál apostolról szól.
A Jónás könyve nem elbeszélő költemény, hanem analitikus dráma.
Babits nem önéletrajznak szánta a művet, hanem stílusparódiának.
Jónás története nem újszövetségi, hanem ószövetségi.
8/10 kérdés
Melyik állítás TÉVES a szimbolizmus stílusjegyeivel kapcsolatban?
Azt vallja, hogy a világot csak megsejteni, érzékelni lehet a művészet révén, nem megismerni.
A felvilágosodás egyik stílusirányzata a klasszicizmus mellett.
A nyelvi kifejezés áttételessé, metaforikussá, jelképessé válik.
A megjelenített dolgok önmaguknál többre utalnak, „holdudvaruk” van.
9/10 kérdés
Melyik műfaj leírása ez? "Egyik legősibb lírai műfaj, egynemű érzéseket, hangulatokat szólaltat meg. Szerkezete egyszerű, terjedelme általában korlátozott. A műfaj története a költészet eredetéig vezethető vissza."
epigramma
dal
elégia
óda
10/10 kérdés
Melyik személynevek hiányoznak a versből? "___________ és __________ fia vagyok én, // Hiába döngetek kaput, falat // S mégis megkérdem tőletek: // Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?"
Hunor, Magor
Ond, Kond
Góg, Magóg
Káin, Ábel

A rengeteg szerző és információ összeillesztése elsőre ijesztőnek tűnhetett. A tanár azonban rámutatott: józan logikával ez a rész is teljesíthető volt, hiszen a vizsgált alkotói életpályák határozottan elkülönültek egymástól.

A legnagyobb kihívást valószínűleg az a feladat jelentette, amelyben konkrét művekhez kellett szereplőket társítani. Bár egy-egy irodalmi alakot a vizsgázók többsége könnyen fel tud idézni, három név pontos megadása már nehézségekbe ütközhetett. Ez különösen a világirodalmi alkotások idegen hangzású, nehezebben megjegyezhető nevei esetében okozhatott problémát.

