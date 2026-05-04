2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 6.Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán a budapesti Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban 2025. május 6-án.MTI/Bruzák Noémi
Oktatás

Magyar érettségi 2026: szivárognak a feladatok, ezt kellett megoldaniuk az első részben a diákoknak

Pénzcentrum
2026. május 4. 09:22

A középszintű magyarérettségi első felében egy Jókai Mórról szóló interjút kell értelmezniük a diákoknak. Emellett egy új irodalmi feladatlapot is meg kell oldaniuk. A vizsga második részében a korábbi évekkel ellentétben már nincs összehasonlító elemzés. Helyette műértelmezés vagy témakifejtő esszé írása választható - számolt be a Telex.

Országszerte elindultak a közép-és emelt szintű tavaszi érettségik. A szokás szerint a vizsgasorozat magyar nyelv és irodalom, illetve magyar mint idegen nyelv vizsgákkal indult el ma reggel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érettségi első részében a vizsgázóknak egy szövegértési feladatot kell megoldaniuk. A forrásszöveg egy Szilágyi Márton irodalomtörténésszel készült interjú Jókai Mórról. A diákoknak az "Én folyton együtt haladtam a megújulókkal" című, kérdés-felelet formátumú szöveg alapján kell megválaszolniuk a feltett kérdéseket.

A vizsgarendszer átalakulásával az első feladatrészre 90 perc áll rendelkezésre. A szövegértési és nyelvi feladatsor 40 pontot ér. A korábbi érvelés és gyakorlati szövegalkotás helyét pedig egy 20 pontos irodalmi feladatlap vette át.

Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen
EZ IS ÉRDEKELHET
Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen
Mit kell tudni a magyar érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

Ezután kapják meg a diákok a második, 40 pontot érő feladatlapot. Ennek kidolgozására két és fél órájuk van. Itt két lehetőség közül választhatnak: egy műértelmezést vagy egy általános témakifejtő esszét kell megírniuk. Elegendő csak az egyik feladatot kidolgozni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hivatalos javítókulcsot várhatóan kedden teszi közzé honlapján az Oktatási Hivatal.

A magyar nyelv és irodalom vizsga hivatalosan 13 óráig tart. Az esetleges adminisztratív vagy közlekedési csúszások miatt azonban néhány intézményben akár 14 óráig is elhúzódhat a feladatmegoldás. 
#iskola #oktatás #érettségi #diákok #vizsga #közoktatás #oktatási hivatal #érettségizők #érettségi vizsga #irodalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:47
09:30
09:26
09:22
09:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
2026. május 3.
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
2 hete
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
3
2 hete
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
4
3 hete
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
5
4 napja
Nagy átalakítás jön az oktatásban: könnyebb lehet majd diplomát szerezni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 08:40
100 millió forintot utalnál? Ha így utalsz 5x20 milliót, nem veri rád a bank a tranzakciós díjat: nincs semmilyen plusz költsége
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 08:18
Kiadták a riasztást, zivatar csaphat le rengeteg megyében: csak egy országrész ússza meg
Agrárszektor  |  2026. május 4. 09:04
Te is fával fűtesz otthon? Akkor jó, ha ezzel tisztában vagy
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!