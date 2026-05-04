Magyar érettségi 2026: szivárognak a feladatok, ezt kellett megoldaniuk az első részben a diákoknak
A középszintű magyarérettségi első felében egy Jókai Mórról szóló interjút kell értelmezniük a diákoknak. Emellett egy új irodalmi feladatlapot is meg kell oldaniuk. A vizsga második részében a korábbi évekkel ellentétben már nincs összehasonlító elemzés. Helyette műértelmezés vagy témakifejtő esszé írása választható - számolt be a Telex.
Országszerte elindultak a közép-és emelt szintű tavaszi érettségik. A szokás szerint a vizsgasorozat magyar nyelv és irodalom, illetve magyar mint idegen nyelv vizsgákkal indult el ma reggel.
Az érettségi első részében a vizsgázóknak egy szövegértési feladatot kell megoldaniuk. A forrásszöveg egy Szilágyi Márton irodalomtörténésszel készült interjú Jókai Mórról. A diákoknak az "Én folyton együtt haladtam a megújulókkal" című, kérdés-felelet formátumú szöveg alapján kell megválaszolniuk a feltett kérdéseket.
A vizsgarendszer átalakulásával az első feladatrészre 90 perc áll rendelkezésre. A szövegértési és nyelvi feladatsor 40 pontot ér. A korábbi érvelés és gyakorlati szövegalkotás helyét pedig egy 20 pontos irodalmi feladatlap vette át.
Ezután kapják meg a diákok a második, 40 pontot érő feladatlapot. Ennek kidolgozására két és fél órájuk van. Itt két lehetőség közül választhatnak: egy műértelmezést vagy egy általános témakifejtő esszét kell megírniuk. Elegendő csak az egyik feladatot kidolgozni.
A hivatalos javítókulcsot várhatóan kedden teszi közzé honlapján az Oktatási Hivatal.
A magyar nyelv és irodalom vizsga hivatalosan 13 óráig tart. Az esetleges adminisztratív vagy közlekedési csúszások miatt azonban néhány intézményben akár 14 óráig is elhúzódhat a feladatmegoldás.
