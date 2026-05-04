Érettségi 2026: ezek a magyarérettségi második részének feladatai, Arany János-művet is lehet választani

Arany János művének elemzését, vagy versekről szóló témakifejtő esszét írhattak meg a diákok a 2026-os magyarérettségi második részében - közölte a Telex.

A mai középszintű magyarérettségin a diákoknak az első részben egy Jókai Mórról szóló interjút kellett értelmezniük - erről ma már beszámolt a Pénzcentrum. A második részben már választhattak: Arany János egyik költeményét elemezhették, vagy a létösszegző versekről írhattak témakifejtő esszét.

A korábbi évekhez képest jelentős változás, hogy a gyakorlati szövegalkotás és az összehasonlító verselemzés eltűnt a feladatsorból. A vizsga második részében a diákoknak két és fél óra állt rendelkezésükre: ez idő alatt két, egyenként negyven pontot érő esszétéma közül választhattak. Az egyik lehetőség Arany János "A tölgyek alatt" című művének önálló elemzése volt.

Aki a másik feladatot választotta, annak egy témakifejtő esszét kellett írnia a létösszegző versekről. Ezt három magyar alkotáson keresztül kellett bemutatnia, kitérve a számvetésre alkalmas élethelyzetekre, motívumokra és képekre.

Az idei vizsgából kikerült az érvelés és az összehasonlító elemzés, helyüket egy irodalmi feladatlap és új esszétípusok vették át. A feladatsorok hivatalos megoldókulcsát várhatóan kedden teszik közzé az Oktatási Hivatal honlapján.

