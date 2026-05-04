Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen

A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezer diák tesz írásbeli érettségi vizsgát. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között szervezik, melyek ma reggel a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel kezdődnek. Minden írásbeli vizsgán vannak általános és tantárgytól függő szabályok, használható segédeszközök, illetve más-más stratégia működhet jól egy magyar érettségin, mint egy matematika vizsgán. Összegyűjtöttünk minden hasznos tudnivalót a diákoknak előzetesen, a nap folyamán pedig, ha a feladatok már nyilvánosak, mutatjuk azokat is a megoldásokkal együtt.

2026-ban az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor május 4-én. Ebből a tárgyból középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról - közölte az Oktatási Hivatal. A következő napon matematikából középszinten 71 599-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát.

A vizsgák időpontjairól a 2025/2026. tanév rendjéről kiadott 27/2025. (VII. 24.) BM rendelet rendelkezik, dátumok elérhetők továbbá az Oktatási Hivatal honlapján is. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik, míg az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek:

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a végzős tanulók 57,7 százaléka tesz majd rendes érettségi vizsgát. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett. Előrehozott vizsgát a diákok 35,3 százaléka, szintemelőt 4,5 százalékuk, míg pótló és a javító vizsgát egy százalékuk tesz majd.

Magyar nyelv és irodalom érettségi feladatok, megoldások 2025 májusában

A hivatalos feladatsorok és a javítási-értékelési útmutatók mindig csak a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal oldalára. Napközben azonban már ki szoktak kerülni a feladatsorok, illetve a nem hivatalos megoldások is. Amint ez megtörténik, cikkünket frissítjük az aktualitásokkal.

Mit kell tudni az írásbeli magyar érettségin?

Közép- és emelt szinten egyaránt pontozzák az alapvető kompetenciákat mint a szövegértés, az írásbeli szövegalkotás, a szóbeli szövegalkotás, beszéd, valamint a fogalomhasználat. Az írásbeli érettségire közép- és emelt szinten egyaránt 240 perce van az érettségizőknek, a feladatlapon összesen 100 pontot szerezhetnek. A szóbelin ehhez még 50 pontot szerezhetnek majd.

Középszintű vizsgához a vizsgákon használható segédeszközökről kiadott összefoglaló táblázat szerint használható nyomtatott helyesírási szótár; és a II. feladatlaphoz irodalmi szöveggyűjtemény (9-12. évf.) valamennyi vizsgázó számára. Középszinten a vizsgaszervező intézmény biztosítja:

nyomtatott helyesírási szótár (tantermenként négy példány);

a II. feladatlaphoz a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjtemények (9-12. évf.) valamennyi vizsgázó számára (ezek a következők: Irodalom szöveggyűjtemény 9. OH-MIR09SZ; Irodalom szöveggyűjtemény 10. OH-MIR10SZ; Irodalom szöveggyűjtemény 11. OH-MIR11SZ; és Irodalom szöveggyűjtemény 12. OH-MIR12SZ)

Az emelt szintű írásbeli magyar érettségihez helyesírási szótár használható, de szöveggyűjtemény nem.

A magyar középszintű érettségin a vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A I. feladatlap egy szövegértési-nyelvi feladatsort és egy irodalmi feladatsort tartalmaz. Az I. feladatlapot 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti, erre 40+20 pont járhat maximum. Az I. feladatlap megoldásához szöveggyűjtemény nem használható.

2024-től változott a magyar érettségi A feladatlap ugyanúgy szövegértéssel kezdődik, azonban amíg a korábbi években az első részt egy érvelés vagy más gyakorlati szövegalkotás zárta, 2024-től az érettségi I. feladatlapja olyan kérdéssort tartalmaz, mely inkább a történelem érettségit, vagy a magyar OKTV feladatait idézi. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a tárgyi tudásra, szerzők, művek, műfajok, verstan ismeretére, vagy akár memoriterekre. A II. feladatlap korábban egy mű értelmezését (általában novellaelemzést), összehasonlító (többnyire vers)elemzést, vagy még korábban érvelést tartalmazott. 2024-től viszont vagy egy mű elemzése vagy egy témakifejtő esszé írása a feladat. Utóbbinál arra kell számítani, hogy irodalmi vonatkozása is van, így az irodalmi tájékozottségnak is tükröződnie kell benne.

Miután beszedték az I. feladatlapokat, sor kerül a II. feladatlap kiosztására és megoldására, melyhez 150 perc áll rendelkezésre. Ez a műértelmező szövegalkotás rész: itt egy mű értelmezése vagy egy témakifejtő dolgozat/esszé írása a feladat. A II. feladatlapra összesen 40 pont adható: 30 tartalmi pont és 5-5 pont szövegszerkezetre és nyelvi igényességre.

A tartalmi minőségre akkor kapható magas pontszám, ha a vizsgázó által alkotott szövegből kiderül, hogy tudta értelmezni a feladatot, a feladott művet is értette, a feladatban kijelölt valamennyi értelmezési szempontra utal, kitér, válaszol. A szövegben találhatók kifejtett, indokolt, tárgyszerű állítások, következtetések. A vizsgázó bizonyítja ítélőképességét, az értelmezési szempontoknak megfelelő tájékozottságát (fogalmak, indokolt példák, hivatkozások meggyőző alkalmazása). A szövegszerkezetre adható magas pont, ha a szöveget tudatosan felépített gondolatmenet; arányos tagolású szerkezet jellemzi: bekezdések, felvezetés, kifejtés, lezárás. Az elvárt terjedelmet is hozza (500-800 szó).

Rossz helyesírásért legfeljebb 8 pont, a rendezetlen írásképért, olvashatatlanságért (rossz külalakért) maximum 2 pont vonható le.

Fontos, hogy a Műértelmező szövegalkotás során a vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választhat egyet. Tehát csak egy szövegalkotási feladatot kell megoldani, nem mind a kettőt. A vizsgázó által választott feladat megoldásának elvárt terjedelme középszinten 500-800 szó. A választható feladatok a következők lehetnek:

A) Egy adott mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása vagy

B) Témakifejtő dolgozat/esszé írása irodalmi témakörben.

Az A) feladat bázisszövege lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet, drámarészlet. A művek származhatnak tematikai és műfaji kötöttség nélkül a magyar irodalom bármely korszakából, stíluskorszakából, szerzőtől. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.

A feladatlapon az összeállítók arra hívják fel a vizsgázó figyelmét, hogy

Ügyeljen arra, hogy idejét arányosan ossza meg a szövegértés és az irodalmi feladatlap között (például 60 perc – 30 perc)!

Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd a kérdéseket, feladatokat! A szövegértés során ügyeljen arra, hogy válaszát/válaszait a szöveg egészéből vagy a kijelölt bekezdésekből kell megadnia.

Válaszait gondos mérlegelés után írja le!

Egyértelműen és szabatosan fogalmazzon!

Ha a megoldott feladatokban javítani akar, akkor a javítani kívánt szót (szavakat) húzza át, a helyesnek vélt szót (szavakat) pedig írja le újra!

Egy-egy szám, betűjel beírásakor különösen ügyeljen arra, hogy jelölése/írása egyértelmű legyen.

Ügyeljen a helyesírásra! Ha bizonytalan, használjon helyesírási szótárt!

Az emelt szintű írásbelin ugyancsak 240 perc áll rendelkezésre, viszont nincs két külön feladatlap, ezért nagyo fontos az időbeosztás! A Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorra összesen 40 pont szerezhető. A Szövegalkotási feladatok részben pedig két szöveget kell megalkotni, tehát nem lehet választani, mint középszinten. A Műértelmező szöveg feladatra 40 pont, a Reflektáló szöveg esetében 20 pont adható. A helyesírási hibákért ugyanúgy maximum 8 pont, a külalakért legfeljebb 2 pont vonható le. A műértelmező szöveg esetében 500–800 szó, a reflektáló szöveg esetében 250–450 szó az elvárt terjedelem.

Az emelt szintű írásbeli érettségi feladatlapon az alábbi intelmek szerepelnek:

Ossza be a 240 percet úgy, hogy minden feladatra legyen elég ideje!

Alaposan olvassa el a feladatokat, kérdéseket, szempontokat!

Bátran fogalmazzon meg önálló véleményt, ahol azt kéri a feladat!

Írásait gondosan szerkessze, helyesírását ellenőrizze a szótárból, ha bizonytalan! A költői-írói helyesírás átvétele saját szövegében nem hiba, ha az idézet szó szerinti és idézőjellel jelölt. Amennyiben az idézet jelöletlen és/vagy tartalmi idézet, akkor ügyeljen arra, hogy A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása alapján írja az adott szót!

Ékezethasználata pongyolának minősül, ha az egyezményes ékezetek helyett egyéni jeleket használ. Az egyéni írássajátosságok nem mentesítenek a hosszú és a rövid magánhangzók megkülönböztetésének kötelezettsége alól.

Jegyzeteket, vázlatot készíthet, de ügyeljen, hogy azok elváljanak a kész fogalmazásoktól!

Ha a megoldott feladatokban javítani akar, akkor a javítani kívánt szót / szavakat húzza át, a helyesnek vélt szót / szavakat pedig írja le újra!

Tippek, tanácsok a magyar érettségihez

Adunk néhány gyakorlati tanácsot is, amit szem előtt tartva elkerülhetjük a pontok felesleges elszórását.

Minden feladatot figyelmesen olvass el , akár többször is, hogy biztosan a jó megoldást írd a papírra.

, akár többször is, hogy biztosan a jó megoldást írd a papírra. Ne hagyj semmit üresen! Inkább írj hülyeséget, de írj be valamit. Ki tudja, lehet, hogy jól tippelsz akkor is, ha foglamad sincs a válaszról. A kérdések között mindig előfordul ABCD, vagy számos párosítás is. Hogyha fogalmad sincs semmiről, írd be mindenhová ugyanazt a betűt/számot, az fixen 1 pont.

Ne felejtsd el minden lapra felírni a neved!

Oszd be jól az idődet , ne tölts el túl sok időt az olvasgatással sem. Ha lassan olvasol, gyorsíthatja a megoldást, ha előbb az értelmezendő szövegre vonatkozó kérdéseket olvasod el, és csak utána a szöveget. Így olvasás közben már tudsz arra figyelni, amire a kérdések vonatkoznak.

, ne tölts el túl sok időt az olvasgatással sem. Ha lassan olvasol, gyorsíthatja a megoldást, ha előbb az értelmezendő szövegre vonatkozó kérdéseket olvasod el, és csak utána a szöveget. Így olvasás közben már tudsz arra figyelni, amire a kérdések vonatkoznak. Ha túl gyorsan kész lennél, használd ki maximálisan az időt, olvasd el még egyszer a kérdéseket, biztos jól értetted-e, ellenőrizd a válaszaidat .

. Ne csak a helyes megoldásokra ügyelj, hanem a helyesírásra is. Hagyj időt magadnak a vizsga végén, hogy még egyszer át tud nézni a szövegeidet! Súlyos hibákért 8 pontot vonhatnak le. Ha nagyon nem vagy biztos valamiben, használd a helyesírási szótárt!

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.

Figyelj a külalakra is! Inkább írj kicsit lassabban és szebben, minthogy azért ne kapj pontot, mert olvashatatlan az írásképed. Különösen figyelj arra, hogyha például az ö és ü betük pontjai helyett vízszintes vonalat szoktál húzni, vagy a többjegyű betűid nehezen kivehetők. Ezt gyakran észre se veszi az ember, pedig pontot lehet rajta veszíteni.

A szövegalkotási feladatoknál írj vázlatot , (de a vázlat váljon el egyértelműen a szövegtől). Előre vázolj fel magadnak egy gondolatmenetet.

, (de a vázlat váljon el egyértelműen a szövegtől). Előre vázolj fel magadnak egy gondolatmenetet. Mindig tagold az esszét és az elemzéseket bevezetővel, és a végére írj összegzést, összefoglalót, hogy megkapd a szerkezeti pontokat.

Próbálj minél több állítást megfogalmazni, majd azokat indokolni.

Ne pánikolj, ha olyan művet kell elemezned, amivel még nem találkoztál. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz tudni elemzést írni róla!

Ne figyeld, hogy a többiek hol tartanak! Ez csak felesleges stressz. A saját tempódra figyelj.

240 perc hosszú idő! Ha úgy érzed, elakadtál, akkor tarts egy kis szünetet , igyál egy kortyot, nézz ki az ablakon, kapj be egy szőlőcukrot. Ha kell, menj ki a mosdóba. A kis pihenők fontosak, hogy az agyad újra beinduljon.

, igyál egy kortyot, nézz ki az ablakon, kapj be egy szőlőcukrot. Ha kell, menj ki a mosdóba. A kis pihenők fontosak, hogy az agyad újra beinduljon. Hogyha úgy érzed, nagyon nem megy, és az önostorozással csak tovább lassítod magad, akkor állj meg egy percre és gondolkodj el: mi a legrosszabb, ami történhet. Nem érsz elég pontot és emiatt nem jutsz be arra a szakra, amire szeretnél? A pontszámítási rendszer úgy van kitalálva, hogy ne minden ezen múljon. Ha pedig mégis így lesz, ősszel teszel egy javítót és megpróbálod újra jövőre, ha még mindig ugyanaz az álomszakod. Vagy mész egy másik szakra, ahol ugyanúgy jól érzed magad. Mi lesz, ha megbuksz? Majd teszel javítóvizsgát. Semmilyen katasztrófa nem történik, nem ezen az egy napon és egy vizsgán múlik senkinek az élete, jövője, karrierje! Úgyhogy fel a fejjel, ne hagyd, hogy a negatív gondolatok lehúzzanak!

A végső és egyik legfontosabb tanácsunk pedig az, hogy hidd el, hogy képes vagy rá! Minden évben sok diáknak jobban sikerül az érettségi vizsgája, mint amilyen jeggyel zárta a tanulmányait az adott tárgyból. Ha valaki a legjobb tudása szerint igyekszik megoldani a faladatokat és elhiszi, hogy neki is jól sikerülhet az érettségi, azzal már önmagában előrébb tart. Ne légy kishitű önmagaddal kapcsolatban!

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA